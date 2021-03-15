В Украине высокая заболеваемость коронавирусом, в правительстве все чаще говорят о введении общенационального локдауна, в частности с завтрашнего дня во Львове школы переходят на дистанционное обучение. На Прикарпатье несколько стабилизировалась эпидемиологическая ситуация. AstraZeneca заявила о безопасности вакцины. Это последние новости о SARS-Cov-2 в Украине и мире 15 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Распространение COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки коронавирусом заболели 6 792 украинца, среди них 326 детей и 109 медработников. В госпитализации нуждались 2 497 пациентов. К сожалению, 130 пациентов с коронавирусом умерли от осложнений. В то же время 3 491 человек выздоровел.

Днем ранее Украинцы не будут выбирать вакцины, фактор развития осложнений

Ситуация с тестированием



За сутки 14 марта лаборатории Минздрава обработали 27 598 образцов: методом ПЦР – 17 338,

методом ИФА – 3 236,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 024. За все время пандемии в Украине проведены 7 377 404 ПЦР-теста.

Статистика коронавируса: суточный показатель

г. Киев – 313 случаев;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 439 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 778 случаев;

Закарпатская – 333 случая;

Запорожская область – 61 случай;

Ивано-Франковская область – 330 случаев;

Киевская область – 464 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 19 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 310 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 165 случаев;

Ровненская область – 111 случаев;

Сумская область – 197 случаев;

Тернопольская область – 274 случая;

Харьковская область – 373 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 396 случаев;

Черниговская область – 94 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заболели – 1 467 548 человек. Из них по состоянию на 15 марта выздоровели 1 226 007 пациентов, от осложнений болезни умерли – 28 433 пациента.

На Прикарпатье после введения локдауна ситуация начала стабилизироваться

Источник: Офис Президента

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации после введения красного уровня эпидемической опасности.

Несмотря на стабилизацию ситуации на Прикарпатье, область до сих пор остается среди лидеров по количеству активных больных.

Обратите внимание Во Львове начинает действовать первый этап локдауна: школьников переведут на дистанционное обучение

Руководство Совета рассматривает возможность введения нового локдауна уже в скором времени

Вице-спикер Елена Кондратюк предлагает срочно провести совместное заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заместитель главы парламента считает, что следует наработать совместный план на случай нового жесткого локдауна.

На согласительном совете в парламенте вице-спикер заявила, что все ветви власти должны быть готовы к новому локдауну из-за роста новых заражений COVID-19.

Справка: сейчас в Украине действует адаптивный карантин, который правительство в очередной раз продлило 17 февраля. Ограничения будут действовать до 30 апреля 2021 года.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Первая прививка против COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%

Источник: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что людям необходимо постоянно разъяснять вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19. Поэтому он поинтересовался у Минздрава, какая реакция на прививку возникает у украинцев.

Зеленский отметил, что первая прививка против коронавируса хоть и снижает риск заражения, но не защищает полностью от болезни. Кроме того, маски нужно носить обязательно.

Важно! Европейское агентство по лекарственным средствам официально подтвердило то, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов.

За сутки более 2 тысяч украинцев получили вакцину против COVID-19

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

За минувшие сутки, 14 марта 2021 года, в Украине привились против коронавирусной инфекции препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 человек. С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса привились 53 155 человек, они получили первую дозу препарата.

Количество прививок, проведенных в регионах за 14 марта

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 90 прививок;

Днепропетровская область – 170 прививок;

Донецкая область – 260 прививок;

Житомирская область – 70 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Ивано-Франковская область – 18 прививок;

Киевская область – 230 прививок;

Кировоградская область – 30 прививок;

Луганская область – 170 прививок;

Львовская область – 50 прививок;

Николаевская область – 80 прививок;

Одесская область – 160 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Сумская область – 50 прививок;

Тернопольская область – 100 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 100 прививок;

Хмельницкая область – 60 прививок;

Черновицкая область – 120 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 15 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: Аппарат СНБО Украины

Количество людей, которые инфицировались коронавирусом, приблизилось к показателю 120 миллионов. Около 68 миллионов больных уже преодолели болезнь, но 2 653 743 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Китай упрощает въезд для иностранцев, сделавших прививку против COVID-19

Источник: сайт уполномоченного МИД Китая в Гонконге

С 15 марта иностранцы и члены их семей, которые хотят посетить материковый Китай, должны будут представить тот пакет документов, что и до пандемии.

Обратите внимание! Послабления касаются только тех, кто получил две дозы китайской вакцины или одну дозу, но не позднее, чем за 14 дней до подачи заявления.

Туристам не нужно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест или заполнять специальную декларацию. Они должны лишь предъявить сертификат о прививке.

Болгария откроется для туристов, но есть определенные ограничения

Источник: фейсбук Марияны Николовой

Туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая. Требования для въезда туристов в Болгарии уже разработали и согласовали.

Пересечь границу и посетить болгарские курорты смогут:

те, кто переболел коронавирусом;

люди, которых вакцинировали;

те, у кого отрицательный тест на COVID-19.

Пандемия привела к всплеску спроса на трансплантацию волос

Источник: Daily Mail

Из-за пандемии COVID-19 мир переживает бум пластических операций, в частности, мужчины и женщины чаще стали обращаться к медикам относительно трансплантации волос.

Пандемия вызвала 40-процентный бум на трансплантацию волос. Мужчины объясняют это тем, что комфортнее проходить реабилитацию дома во время карантина.

Исследования коронавируса

Как часто беременные болеют коронавирусом и чем это опасно

Источник: British Medical Journal

Вопрос о том, насколько опасен коронавирус для беременных женщин и их детей, остается одним из самых наболевших. Обновленный глобальный обзор подтвердил, что будущие мамы находятся в группе высокого риска во время пандемии.

COVID-19 диагностируют у одной из десяти беременных или женщин, которые недавно родили.

или женщин, которые недавно родили. В целом, за время, пока длилось исследование, в группе пациенток зарегистрировали 339 смертельных случаев от разных причин с подтвержденным COVID-19.

При этом показатели мертворождений и неонатальной смерти у будущих матерей с коронавирусом или подозрением на инфекцию довольно низкие.

Однако у женщин с COVID-19 чаще всего наступают преждевременные роды, а их детей помещают в неонатальные отделения.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины

Источник: astrazeneca.com

В британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины против коронавируса на фоне новостей о прекращении ее использования рядом стран.

В официальном заявлении компания уверяет, что их вакцина является безопасной для использования на основе четких научных данных и проведенных исследований.