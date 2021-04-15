Украина предложила провести третий этап испытаний израильской вакцины. 16 апреля в Украину может прибыть партия вакцин Pfizer. На Полтавщине и в Запорожье заработали усиленные карантинные ограничения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 15 апреля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 16 427 больных коронавирусом, среди них 628 детей и 383 медработника. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 433 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 14 апреля: в Киеве продлили локдаун, появился новый штамм с 34 мутациями

В больницы были госпитализированы 4 229 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на болезнь. В то же время выписали 11 148 человек.

В течение 14 апреля лаборатории провели 51 344 тестирования методом ПЦР. Также 20 017 тестов провели методом ИФА, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 48 254.

За все время пандемии в Украине: обнаружили 1 903 765 ​​больных;

выздоровели – 1 453 766 инфицированных;

умерли от осложнений – 38 658 пациентов.

Темпы вакцинальной кампании в Украине

Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили еще 15 744 человека. В целом, с начала вакцинальной кампании вакцинированы 419 297 человек, из них получили 1 дозу – 419 295 человек. А вот завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек. 2 из них получили первую дозу за границей.

По состоянию на 14 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 454 315 человек.

Статистика инфицированных и вакцинированных в регионах за сутки:

Киев – 1 625 случаев/ 2 220 прививок;

Винницкая область – 450 случаев/ 195 прививок;

Волынская область – 397 случаев/ 503 прививки;

Днепропетровская область – 1 005 случаев/ 2 560 прививок;

Донецкая область – 961 случай/ 440 прививок;

Житомирская область – 648 случаев/ 826 прививок;

Закарпатская – 305 случаев/ 310 прививок;

Запорожская область – 1 015 случаев/ 540 прививок;

Ивано-Франковская область – 194 случая/ 516 прививок;

Киевская область – 835 случаев/ 112 прививок;

Кировоградская область – 183 случая/ 680 прививок;

Луганская область – 292 случая/ 250 прививок;

Львовская область – 748 случаев/ 2 340 прививок;

Николаевская область – 404 случая/ 470 прививок;

Одесская область – 881 случай/ 540 прививок;

Полтавская область – 627 случаев/ 410 прививок;

Ровненская область – 505 случаев/ 330 прививок;

Сумская область – 644 случая/ 330 прививок;

Тернопольская область – 403 случая/ 380 прививок;

Харьковская область – 1 168 случаев/ 230 прививок;

Херсонская область – 324 случая/ 390 прививок;

Хмельницкая область – 1 088 случаев/ 720 прививок;

Черкасская область – 747 случаев/ 0 прививок;

Черновицкая область – 252 случая/ 260 прививок;

Черниговская область – 726 случаев/ 192 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала

Кличко рассказал о переговорах с производителями вакцины: в Минздраве все отрицают

Источник: "Радио НВ"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии переговоров относительно закупки вакцин для прививок от COVID-19. По его словам, сейчас власть столицы якобы ведет сложные переговоры с производителями. Кличко говорит, что пытается самостоятельно решать проблему отсутствия вакцин, поскольку правительство полностью провалило закупки и вакцинацию населения. Поэтому Кличко и его команда решили помочь государству с вакцинированием. В то же время заместитель министра Степанова и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркивает, что с производителями вакцин ведут переговоры только правительства. Кабмин разрешений на закупку вакцин Киевом не предоставлял.

В Черкасской области 5 дней подряд не сделали ни одной прививки против COVID-19

Источник: СНБО Украины

В Черкасской области уже 5 дней подряд не делали ни одной прививки против коронавируса. Последний раз в области вакцинировали против COVID-19 еще 9 апреля. Черкасская облгосадминистрация еще 12 апреля сообщила, что в области не осталось ни одной дозы вакцины Covishield. Вчера область получила 4 720 доз препарата Sinovac. Вакцинацию обещают продолжить 15 апреля.

Украина предложила провести третий этап испытаний израильской вакцины

Источник: фейсбук Евгения Корнейчука

Израиль закончит второй этап испытаний своей вакцины против COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила провести третий этап в Украине с последующей возможностью производства препарата. Если Украина примет участие в испытаниях, это может ускорить доступ страны к получению препарата.

Сколько украинцев хотят получить российскую вакцину против коронавируса

Источник: "Рейтинг"

Подавляющее большинство украинцев поддерживает отказ от российской вакцины "Спутник V". Исследование ее эффективности неоднократно подвергали сомнению. 63% опрошенных украинцев поддерживают то, что в Украине не планируют использовать российскую вакцину, а 23% имеют противоположное мнение. Таких людей больше всего среди жителей юга и востока.

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16 апреля в Украину может прибыть партия вакцин Pfizer – Степанов

Источник: 24 канал

Вакцины компании Pfizer в объеме 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже завтра 16 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами.

Пик третьей волны пандемии прошел: регионы будут оставаться в красной зоне

Источник: 24 канал

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, однако восточные регионы будут оставаться в красной зоне до стабилизации показателей. Директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина рассказал, что эпицентр заболеваемости переместился с запада Украины на восток.

На Полтавщине заработали усиленные карантинные ограничения: перечень запретов

Источник: 24 канал

В Полтавской области с сегодняшнего дня, 15 апреля, усилили противоэпидемические меры. Еще раньше регион попал в красную зону карантина, а значит там будут действовать жесткие карантинные ограничения.

Какие ограничения на Полтавщине:

Запретили деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме доставки еды на вынос и заведений общественного питания в аэропорту, деятельность спортзалов, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов.

деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме доставки еды на вынос и заведений общественного питания в аэропорту, деятельность спортзалов, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов. Ограничили проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей. Все школьники, дети в садиках и студенты, кроме 6-курсников и интернов, которые получают образование по медицинским направлениям и привлечены в борьбу с последствиями острой респираторной болезни COVID-19, переходят на дистанционное обучение .

. В области запретят перевозку пассажиров городским и внутриобластным общественным транспортом. Исключением будут только сотрудники учреждений критической инфраструктуры. Они смогут ездить по специальным пропускам.

Усиление карантина в Запорожье: вводят спецпропуска на транспорт

Источник: Горсовет Запорожья

В Запорожье решили усилить карантинные ограничения. В частности, это касается общественного транспорта. С пятницы, 16 апреля, в нем будут перевозить только по спецпропускам. Общественным транспортом здесь смогут пользоваться только сотрудники критической инфраструктуры.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

На Ровненщине ослабят карантин

Источник: Ровненский городской совет

Решение об ослаблении карантина в Ровно приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Согласно протоколам, школьники наконец вернутся за парты, смогут посещать внешкольные занятия, льготники – опять ездить в транспорте бесплатно. Но все же пассажиров будут перевозить только на сидячих местах. Но городской совет также принял решение об усиленном контроле мобильными рейдовыми бригадами в учебных заведениях, общественного питания, спорта, рынках и тому подобное.

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Новости о коронавирусе в мире 15 апреля

Распространение коронавируса в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 138 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 78 миллионов пациентов уже выздоровели, но 2 973 183 заболевших умерли. Сейчас болезнь стремительно распространяется в Индии (20 739 случаев за сутки) и в Бразилии, где за сутки зафиксировали 73 513 новых случаев инфицирования.

Иванка Трамп вакцинировалась от коронавируса

Источник: инстаграм Иванки Трамп

Дочь 45-го президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп 14 апреля получила прививку от COVID-19. Женщина призывает своих сторонников и всех американцев прививаться от опасной болезни. Стоит добавить, что в декабре 2020 года отец Иванки – тогда еще президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует в ближайшее время прививаться, чтобы прививки получили более нуждающиеся группы населения. Перед этим осенью он и его жена Мелания переболели коронавирусом.