Новости о коронавирус в Украины 15 мая
Статистика распространения вируса в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
За прошедшие сутки в Украине выявили 6796 больных коронавирусом, из них 347 детей и 233 медработника. В больницы были госпитализированы 2197 человек.
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Еще 322 пациентов умерли. Это значительно больше, чем за позапрошлые сутки, когда из жизни ушли 287 человек.
В то же время 17 202 инфицированных выписали – они получили отрицательный результат ПЦР-теста или закончили срок самоизоляции.
Ситуация с тестированием в стране
За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине сделали 76 496 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 34 108,
- методом ИФА – 14 028,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.
С начала пандемии в Украине:
- Выявили больных – 2 150 244;
- Выздоровели – 1 849 803 человека;
- Умерли – 47 942 пациента;
- Проведено ПЦР-тестов – 9 824 399.
Темпы вакцинации в Украине
В течение 14 мая в Украине сделали 3638 прививок от коронавируса. Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 пунктами прививки.
В целом с начала прививочной кампании в Украине привили 936 499 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 13 661 человек.
Число новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 544 случая/1652 прививки;
- Винницкая область – 141 случай/894 прививки;
- Волынская область – 206 случаев/742 прививки;
- Днепропетровская область – 518 случаев/1817 прививок;
- Донецкая область – 480 случаев/1174 прививки;
- Житомирская область – 140 случаев/926 прививок;
- Закарпатская – 97 случаев/1085 прививок;
- Запорожская область – 342 случая/1021 прививки;
- Ивано-Франковская область – 115 случаев/1378 прививок;
- Киевская область – 318 случаев/678 прививок;
- Кировоградская область – 95 случаев/488 прививок;
- Луганская область – 159 случаев/593 прививки;
- Львовская область – 432 случая/2026 прививок;
- Николаевская область – 212 случаев/617 прививок;
- Одесская область – 351 случай/1364 прививки;
- Полтавская область – 298 случаев/1512 прививок;
- Ровненская область – 353 случая/874 прививки;
- Сумская область – 190 случаев/339 прививок;
- Тернопольская область – 153 случая/688 прививок;
- Харьковская область – 630 случаев/620 прививок;
- Херсонская область – 186 случаев/511 прививок;
- Хмельницкая область – 192 случая/1038 прививок;
- Черкасская область – 345 случаев/417 прививок;
- Черновицкая область – 88 случаев/590 прививок;
- Черниговская область – 211 случаев/594 прививки.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса/Инфографика 24 канала
Угрожает ли Украине "черный грибок", который распространяется на фоне COVID-19
Источник: Obozrevatel
Сейчас на фоне коронавируса в Индии распространяется так называемый "черный грибок" (мукормикоз). От недуга массово страдают люди, переболевшие COVID-19. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека. Но пока в Украине не зафиксировано вспышек мукормикоз.
Степанов назвал условия своей отставки из Минздрава
Источник: 24 канал
В эфире одного из телеканалов глава Минздрава Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Он также заявил, что не писал никакого заявления на увольнение. Министр отметил, что для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов – 226.
Без масок, дистанции и со странными требованиями: во Львове устроили митинг против вакцинации – фото
Источник: 24 канал
В Львове 15 мая люди вышли на митинг, выступая против вакцинации от коронавируса. На митинге собрались несколько десятков человек. Демонстрация состоялась возле собора Святого Юра. Протестующие держали в руках плакаты со словами "Права человека" и скандировали "Мы люди или кто? Люди!" На демонстрацию пришли люди всех возрастов. Там заметили также детей. Кроме флагов с надписями, львовяне держали украинский флаг. Все присутствующие были без масок. Дистанции также никто не придерживался. Некоторые из присутствующих даже возмутились, когда митингующий надел маску.
Митинг возле собора/Фото Яромира Вдовича, 24 канал
Украинские военные медики получили из США специальные защитные костюмы
Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины
Украинские военные медики получили 5 тысяч комплектов специальных защитных костюмов и бахил. Это произошло при содействии Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны США. Средства индивидуальной защиты в ближайшее время передадут в региональные санитарно-эпидемиологические управления и мобильные лаборатории, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил. Медики будут использовать их при уходе за больными коронавирусом и при проведении лабораторных анализов.
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Новости о коронавирусе в мире 15 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 161 миллионов инфицированных коронавируса SARS-CoV-2. Более 97 миллионов пациентов преодолели болезнь. 3 573 410 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.
Около 60 миллионов человек по всему миру сейчас продолжают свое лечение. Самая тяжелая ситуация в Индии – там за последние сутки зарегистрировали 326 098 новых больных и 3 890 летальных случаев.
В Беларуси выявили новый штамм COVID-19: он адаптировался к местным условиям
Источник: "Беларусь сегодня"
Белорусские ученые зафиксировали на территории страны распространение нового штамма. Это местный вариант, который адаптировался к окружающим условиям. Белорусский вариант коронавируса менее агрессивный, чем индийский. Но его особенности полностью еще не изучили.
Пожилому мужчине по ошибке вкололи 6 доз COVID-вакцины
Источник: Portfolio.hu
7 мая в Венгрии 69-летнему Ласло Сакачу ошибочно вкололи 6 доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNTech. Когда мужчина вернулся домой, врач позвонил ему и попросил вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Мужчину сразу направили в больницу скорой помощи, в течение нескольких часов у него держались температура 37°C и давление до 180. Но, по мнению мужчины, его давление поднялось в результате стрессовой ситуации. Привитый провел в больнице ночь. Ему не дали никаких лекарств и отпустили домой на следующий день.
ВОЗ призывает не вакцинировать от коронавируса детей: причина
Источник: BBC
В США и Канаде от COVID-19 уже вакцинируют детей и подростков. К этому готовится и ЕС. Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает этого не делать и отдать дозы бедным странам. Поскольку в то время как одни страны вакцинируют детей, в других государствах препаратов не хватает даже на всех медицинских работников.
Второй год пандемии будет смертоноснее первого, – ВОЗ
Источник: The Guardian
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии будет более смертоносным, чем первый. Особенно в организации обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии.