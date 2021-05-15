Новости о коронавирус в Украины 15 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине выявили 6796 больных коронавирусом, из них 347 детей и 233 медработника. В больницы были госпитализированы 2197 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 14 мая: Степанова отправляют в отставку, поставки AstraZeneca

Еще 322 пациентов умерли. Это значительно больше, чем за позапрошлые сутки, когда из жизни ушли 287 человек.

В то же время 17 202 инфицированных выписали – они получили отрицательный результат ПЦР-теста или закончили срок самоизоляции.

Ситуация с тестированием в стране

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине сделали 76 496 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 34 108,

методом ИФА – 14 028,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 28 360.

С начала пандемии в Украине: Выявили больных – 2 150 244;

Выздоровели – 1 849 803 человека;

Умерли – 47 942 пациента;

Проведено ПЦР-тестов – 9 824 399.

Темпы вакцинации в Украине

В течение 14 мая в Украине сделали 3638 прививок от коронавируса. Вакцинация проводилась 271 мобильной бригадой по иммунизации и 910 пунктами прививки.

В целом с начала прививочной кампании в Украине привили 936 499 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 13 661 человек.

По состоянию на 14 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек.

Число новых больных и прививок в регионах:

Киев – 544 случая/1652 прививки;

Винницкая область – 141 случай/894 прививки;

Волынская область – 206 случаев/742 прививки;

Днепропетровская область – 518 случаев/1817 прививок;

Донецкая область – 480 случаев/1174 прививки;

Житомирская область – 140 случаев/926 прививок;

Закарпатская – 97 случаев/1085 прививок;

Запорожская область – 342 случая/1021 прививки;

Ивано-Франковская область – 115 случаев/1378 прививок;

Киевская область – 318 случаев/678 ​​прививок;

Кировоградская область – 95 случаев/488 прививок;

Луганская область – 159 случаев/593 прививки;

Львовская область – 432 случая/2026 прививок;

Николаевская область – 212 случаев/617 прививок;

Одесская область – 351 случай/1364 прививки;

Полтавская область – 298 случаев/1512 прививок;

Ровненская область – 353 случая/874 прививки;

Сумская область – 190 случаев/339 прививок;

Тернопольская область – 153 случая/688 прививок;

Харьковская область – 630 случаев/620 прививок;

Херсонская область – 186 случаев/511 прививок;

Хмельницкая область – 192 случая/1038 прививок;

Черкасская область – 345 случаев/417 прививок;

Черновицкая область – 88 случаев/590 прививок;

Черниговская область – 211 случаев/594 прививки.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса/Инфографика 24 канала

Угрожает ли Украине "черный грибок", который распространяется на фоне COVID-19

Источник: Obozrevatel

Сейчас на фоне коронавируса в Индии распространяется так называемый "черный грибок" (мукормикоз). От недуга массово страдают люди, переболевшие COVID-19. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека. Но пока в Украине не зафиксировано вспышек мукормикоз.

Степанов назвал условия своей отставки из Минздрава

Источник: 24 канал

В эфире одного из телеканалов глава Минздрава Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Он также заявил, что не писал никакого заявления на увольнение. Министр отметил, что для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов – 226.

Без масок, дистанции и со странными требованиями: во Львове устроили митинг против вакцинации – фото

Источник: 24 канал

В Львове 15 мая люди вышли на митинг, выступая против вакцинации от коронавируса. На митинге собрались несколько десятков человек. Демонстрация состоялась возле собора Святого Юра. Протестующие держали в руках плакаты со словами "Права человека" и скандировали "Мы люди или кто? Люди!" На демонстрацию пришли люди всех возрастов. Там заметили также детей. Кроме флагов с надписями, львовяне держали украинский флаг. Все присутствующие были без масок. Дистанции также никто не придерживался. Некоторые из присутствующих даже возмутились, когда митингующий надел маску.



Митинг возле собора/Фото Яромира Вдовича, 24 канал

Украинские военные медики получили из США специальные защитные костюмы

Источник: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Украинские военные медики получили 5 тысяч комплектов специальных защитных костюмов и бахил. Это произошло при содействии Агентства уменьшения угрозы Министерства обороны США. Средства индивидуальной защиты в ближайшее время передадут в региональные санитарно-эпидемиологические управления и мобильные лаборатории, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил. Медики будут использовать их при уходе за больными коронавирусом и при проведении лабораторных анализов.

К теме Сертификаты и паспорта вакцинации: как Украинская готовиться к путешествиям

Новости о коронавирусе в мире 15 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 161 миллионов инфицированных коронавируса SARS-CoV-2. Более 97 миллионов пациентов преодолели болезнь. 3 573 410 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.

Около 60 миллионов человек по всему миру сейчас продолжают свое лечение. Самая тяжелая ситуация в Индии – там за последние сутки зарегистрировали 326 098 новых больных и 3 890 летальных случаев.

В Беларуси выявили новый штамм COVID-19: он адаптировался к местным условиям

Источник: "Беларусь сегодня"

Белорусские ученые зафиксировали на территории страны распространение нового штамма. Это местный вариант, который адаптировался к окружающим условиям. Белорусский вариант коронавируса менее агрессивный, чем индийский. Но его особенности полностью еще не изучили.

Пожилому мужчине по ошибке вкололи 6 доз COVID-вакцины

Источник: Portfolio.hu

7 мая в Венгрии 69-летнему Ласло Сакачу ошибочно вкололи 6 доз вакцины от коронавируса от компании Pfizer-BioNTech. Когда мужчина вернулся домой, врач позвонил ему и попросил вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Мужчину сразу направили в больницу скорой помощи, в течение нескольких часов у него держались температура 37°C и давление до 180. Но, по мнению мужчины, его давление поднялось в результате стрессовой ситуации. Привитый провел в больнице ночь. Ему не дали никаких лекарств и отпустили домой на следующий день.

ВОЗ призывает не вакцинировать от коронавируса детей: причина

Источник: BBC

В США и Канаде от COVID-19 уже вакцинируют детей и подростков. К этому готовится и ЕС. Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает этого не делать и отдать дозы бедным странам. Поскольку в то время как одни страны вакцинируют детей, в других государствах препаратов не хватает даже на всех медицинских работников.

Второй год пандемии будет смертоноснее первого, – ВОЗ

Источник: The Guardian

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что второй год пандемии будет более смертоносным, чем первый. Особенно в организации обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии.