Новости о коронавирусе в Украине 15 июня
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
По состоянию на 15 июня в Украине зарегистрировали более 2,2 миллиона больных коронавирусом. За минувшие сутки недуг обнаружили у 1 014 человек.
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Среди новых пациентов 43 ребенка и 51 медработник. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 243 больных. В других регионах страны обнаружили менее сотни инфицированных.
В течение 14 июня в больницы госпитализировали 401 больного с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
От осложнений коронавируса умерли еще 77 пациентов. Зато выздоровели еще 5 511 людей.
За сутки в Украине протестовали 54 732 украинца. Образцы 32 313 из них проверили методом ПЦР, еще 10 428 граждан протестировали методом ИФА, а 11 991 – экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 243 случая;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 15 случаев;
- Днепропетровская область – 82 случая;
- Донецкая область – 61 случай;
- Житомирская область – 9 случаев;
- Закарпатская область – 16 случаев;
- Запорожская область – 52 случая;
- Ивано-Франковская область – 9 случаев;
- Киевская область – 51 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 24 случая;
- Львовская область – 34 случая;
- Николаевская область – 45 случаев;
- Одесская область – 48 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровенская область – 29 случаев;
- Сумская область – 19 случаев;
- Тернопольская область – 12 случаев;
- Харьковская область – 60 случаев;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 60 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 9 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации
За минувшие сутки, 14 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 50 057 людей. 28 100 из них получили первую дозу препарата.
Зато 21 957 человек получили завершающую, то есть вторую дозу COVID-вакцины. Прививка выполнялась 448 мобильными бригадами и 755 пунктами прививки.
В течение 14 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 230,
- Coronavac – 14 171,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,
- AstraZeneca – 19 598.
С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 768 556 человек. Из них 1 507 801 человек получил первую дозу препарата.
Зато 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив 2 дозы COVID-вакцины.
Всего в Украине провели 1 768 556 прививок.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Привито вакциной Coronavac – 367 673,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,
- Привито вакциной AstraZeneca – 354 388,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
По состоянию на 15 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.
Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 15 июня
Ситуация с заболеваемостью в мире
Источник: СНБО Украины
По состоянию на 14 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у почти 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 114 миллионов из них уже выздоровели, недуг стал причиной смерти по меньшей мере 3 810 882 инфицированных.
Delta-вариант коронавируса обнаружили в 74 странах
Источник: The Guardian
Вспышки варианта Delta уже зарегистрировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Ученые считают, что этот вариант вируса является более инфекционным и вызывает более тяжелое течение заболевания.
По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотта Готлиба, случаи Delta-варианта в стране удваиваются примерно каждые две недели и составляют 10% всех новых случаев. Зато в Великобритании на вариант Delta уже приходится более 90% новых случаев инфицирования.
Новые названия вариантов COVID-19
Самые опасные варианты коронавируса:
- B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,
- B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,
- P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,
- B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.
Иран одобрил собственную COVID-вакцину
Источник: The Hill
В воскресенье, 13 июня, в Иране одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины против коронавируса под названием COVIran Bareket. Препарат разработала иранская фармкомпания Shifa Pharmed.
В основе вакцины – деактивированный вирус SARS-CoV-2. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря 2020 года.
Первый штат США отменил все карантинные ограничения
Источник: АР
В американском штате Вермонт от коронавируса вакцинировали более 80% населения. Поэтому там решили отменить все карантинные ограничения. Так, сейчас по меньшей мере 81,1% населения в возрасте от 18 лет получили по меньшей мере первую дозу вакцины против коронавируса. Поэтому губернатор Вермонта Фил Скотт решил снять все карантинные ограничения.
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