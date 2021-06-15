Новости о коронавирусе в Украине 15 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

По состоянию на 15 июня в Украине зарегистрировали более 2,2 миллиона больных коронавирусом. За минувшие сутки недуг обнаружили у 1 014 человек.

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Среди новых пациентов 43 ребенка и 51 медработник. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 243 больных. В других регионах страны обнаружили менее сотни инфицированных.

В течение 14 июня в больницы госпитализировали 401 больного с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

От осложнений коронавируса умерли еще 77 пациентов. Зато выздоровели еще 5 511 людей.

За сутки в Украине протестовали 54 732 украинца. Образцы 32 313 из них проверили методом ПЦР, еще 10 428 граждан протестировали методом ИФА, а 11 991 – экспресс-тестами на антиген.

За все время пандемии в Украине: Обнаружили – 2 224 992 больных;

Выздоровели – 2 136 176 человек;

Умерли – 51 769 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 10 548 499.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 243 случая;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 15 случаев;

Днепропетровская область – 82 случая;

Донецкая область – 61 случай;

Житомирская область – 9 случаев;

Закарпатская область – 16 случаев;

Запорожская область – 52 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 45 случаев;

Одесская область – 48 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровенская область – 29 случаев;

Сумская область – 19 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 60 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 60 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 9 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации

За минувшие сутки, 14 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали 50 057 людей. 28 100 из них получили первую дозу препарата.

Зато 21 957 человек получили завершающую, то есть вторую дозу COVID-вакцины. Прививка выполнялась 448 мобильными бригадами и 755 пунктами прививки.

В течение 14 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 230,

Coronavac – 14 171,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,

AstraZeneca – 19 598.

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 768 556 человек. Из них 1 507 801 человек получил первую дозу препарата.

Зато 260 755 украинцев уже закончили иммунизацию, получив 2 дозы COVID-вакцины.

Всего в Украине провели 1 768 556 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Привито вакциной Coronavac – 367 673,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,

Привито вакциной AstraZeneca – 354 388,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 15 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 692 404 человека.

Правила зеленой карантинной зоны / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 15 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

По состоянию на 14 июня коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у почти 176 миллионов человек по всему миру. И хотя более 114 миллионов из них уже выздоровели, недуг стал причиной смерти по меньшей мере 3 810 882 инфицированных.

Delta-вариант коронавируса обнаружили в 74 странах

Источник: The Guardian

Вспышки варианта Delta уже зарегистрировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Ученые считают, что этот вариант вируса является более инфекционным и вызывает более тяжелое течение заболевания.

По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотта Готлиба, случаи Delta-варианта в стране удваиваются примерно каждые две недели и составляют 10% всех новых случаев. Зато в Великобритании на вариант Delta уже приходится более 90% новых случаев инфицирования.

Новые названия вариантов COVID-19

Самые опасные варианты коронавируса:

B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,

B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,

P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,

B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.

Иран одобрил собственную COVID-вакцину

Источник: The Hill

В воскресенье, 13 июня, в Иране одобрили экстренное использование первой отечественной вакцины против коронавируса под названием COVIran Bareket. Препарат разработала иранская фармкомпания Shifa Pharmed.

В основе вакцины – деактивированный вирус SARS-CoV-2. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря 2020 года.

Первый штат США отменил все карантинные ограничения

Источник: АР

В американском штате Вермонт от коронавируса вакцинировали более 80% населения. Поэтому там решили отменить все карантинные ограничения. Так, сейчас по меньшей мере 81,1% населения в возрасте от 18 лет получили по меньшей мере первую дозу вакцины против коронавируса. Поэтому губернатор Вермонта Фил Скотт решил снять все карантинные ограничения.



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