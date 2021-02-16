В Украине на этой неделе должна стартовать вакцинация против COVID-19. В Правительстве сообщили о задержании партий вакцин от производителей – логистические и бюрократические трудности. Заболеваемость в стране все еще высока, во Франковске ситуация критическая. Великобритания заявила о регистрации новой мутации коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 16 февраля

Статистика распространения коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 16 февраля в Украине суточная заболеваемость коронавирусом составляет 3143 случая – заболели 182 ребенка и 179 медработников. В течение суток в больницы госпитализировали 915 человек. Известно, что от осложнений коронавируса умерли 150 пациентов, зато выздоровели – 6189 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели – 1 276 618 человек;

выздоровели – 1 122 968 пациентов;

умерли – 24 542 больных COVID-19.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 308 случаев;

Винницкая область – 210 случаев;

Волынская область – 95 случаев;

Днепропетровская область – 85 случаев;

Донецкая область – 60 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 204 случая;

Запорожская область – 95 случаев;

Ивано-Франковская область – 621 случай;

Киевская область – 136 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 115 случаев;

Николаевская область – 55 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 149 случаев;

Ровненская область – 88 случаев;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 131 случай;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 343 случая;

Черниговская область – 28 случаев.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки лаборатории провели 39 401 тестирование, в частности 18 948 – методом ПЦР, еще 11 339 – методом ИФА, и 9114 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общее количество ПЦР-тестирования с начала пандемии – 6 570 806.

В больнице Франковска критическая ситуация

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, заняты все койки. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Об этом во время оперативного совещания в Ивано-Франковске сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко.

В Сумах врачи не хотели принимать женщину, потому что боялись COVID-19: она умерла

Источник: ТСН

В Сумах объявили о подозрении двум врачам, которые вовремя не госпитализировали 78-летнюю женщину. Медики подозревали у нее коронавирус, хотя тест на наличие болезни был отрицательным. В итоге женщина умерла.

В апреле 2020 года скорая более чем 3 часа возила по городу женщину с затрудненным дыханием, температурой и высоким уровнем сахара в крови.

Главное о вакцинации против СOVID-19 в Украине

Рассчитываю, что на этой неделе сделаем первую прививку, – Степанов

Медицинская инфраструктура уже готова к началу вакцинации. Однако Украина ждет поставку вакцин. Как только препараты доставят начнут делать прививки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, по его словам, возникли определенные логистические проблемы.

Кроме того, Степанов напомнил, что до середины февраля должны были поступить 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. С доставкой этих препаратов тоже возникли трудности, но уже бюрократические, которые вроде бы не зависят от Украины.



Этапы вакцинации / Источник: Минздарав / Инфографика 24 канала

Попытка срыва вакцинации, – Степанов о расследовании НАБУ

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения сегодня, 16 февраля, получил от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями по закупкам вакцин против коронавируса в Украине.

Максим Степанов считает, что расследование НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке вакцин против коронавируса негативно повлияет на переговоры с производителями.

В Украине подали на регистрацию вакцину AstraZeneca

Источник: пресс-служба ЦОС

В Украине в понедельник, 15 февраля, подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Справка: Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 миллиона доз в I-II квартале 2021 года.



Также вакцину правительство закупит за государственные средства напрямую у производителей.

Что известно о AstraZeneca? Это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С. Представитель AstraZeneca в Скандинавии заявил, что вакцину уже получили миллионы людей по всему миру.

Готова ли Украина к работе с COVID-вакцинами

Источник: Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие мощности имеет Украина для хранения вакцин против коронавируса и хватит ли денег на развитие необходимой логистики.

Вакцина Pfizer должна храниться при температуре при – 80°C. В Украине есть 3 компании, способные обеспечить такие условия хранения. Но их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Минздрава, этого хватит для соблюдения цикличности использования и завоза новых партий.

Но их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Минздрава, этого хватит для соблюдения цикличности использования и завоза новых партий. Для хранения вакцин, требующих от – 8 до +8°C, условия есть. В частности, есть отдельное государственное предприятие с соответствующими складскими помещениями, а также многочисленные частные компании.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 16 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 109 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 61 миллиона человек уже выздоровели, но 2 408 713 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Обязательные "карантинные" гостиницы в Великобритании приняли первых туристов: какая стоимость изоляции

Источник: BBC

Путешественники, прибывающие в Великобританию из 33 стран риска, должны придерживаться новых строгих правил въезда – 10-дневная самоизоляция в специальной гостинице за свой счет.

В "красный список" стран, в частности, вошли Португалия, Бразилия и ЮАР.

Кроме негативного теста еще перед полетом, люди обязаны уплатить 1750 фунтов и забронировать комнату в специально определенных гостиницах. В эту сумму входят расходы, связанные с трансфером, проживанием и повторным тестированием. В правительстве предупредили о жестких штрафах – до тюремных приговоров за обман на границе.

Исследование о коронавирусе

В Великобритании обнаружили новый вид COVID-19

Источник: Guardian

Исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании, который уже успел распространиться в 10 странах.

Новая разновидность коронавируса была обнаружена с помощью секвенирования генома в 10 странах. Он получил название B1525.

Ученые считают, что новый вариант имеет сходство с британской мутацией коронавируса B117. Также исследователи беспокоятся о том, обладает ли B1525 "потенциально тревожным набором мутаций", среди которых изменение E484K в шиповидном белке, которое делает вирус более устойчивым к антителам.