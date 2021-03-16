Новости о коронавирусе 16 марта: новая мутация в России, сколько вакцин утилизировали в Украине
В Украине суточный показатель заболеваемости COVID-19 около 10 тысяч пациентов. Во Львове и Киеве, вероятно, введут карантинные ограничения красного уровня. В то же время в столице начинают вакцинацию пожилых людей. В Раде зарегистрировали новый законопроект относительно вакцин. В России обнаружили новую мутацию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в стране обнаружили еще 9 642 инфицированных, среди них 474 ребенка и 313 медработников. В госпитализации нуждались 2 005 больных. От осложнений коронавируса умерли – 264 пациента. В то же время выздоровели – 6 202 человека.
Днем ранее Коронавирус у Ляшко, локдаун предотвратил вспышку новой инфекции
Лаборатории Минздрава провели 18 275 исследований методом ИФА и 19 496 исследований экспресс-тестами на антиген к вирусу SARS-CoV-2.
Суточный прирост заболеваемости:
- Киев – 999 случаев;
- Винницкая область – 924 случая;
- Волынская область – 176 случаев;
- Днепропетровская область – 269 случаев;
- Донецкая область – 286 случаев;
- Житомирская область – 130 случаев;
- Закарпатская – 554 случая;
- Запорожская область – 307 случаев;
- Ивано-Франковская область – 467 случаев;
- Киевская область – 512 случаев;
- Кировоградская область – 46 случаев;
- Луганская область – 101 случай;
- Львовская область – 1 065 случаев;
- Николаевская область – 416 случаев;
- Одесская область – 728 случаев;
- Полтавская область – 313 случаев;
- Ровненская область – 235 случаев;
- Сумская область – 155 случаев;
- Тернопольская область – 287 случаев;
- Харьковская область – 596 случаев;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 253 случая;
- Черкасская область – 243 случая;
- Черновицкая область – 527 случаев;
- Черниговская область – 23 случая.
*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
"Британский" штамм коронавируса обнаружили в еще двух областях Украины
Источник: Центр общественного здоровья
Несколько дней назад Украина получила результаты тестов из немецкой клиники "Шарите". Штамм коронавируса из Британии обнаружили в 6 образцах из двух разных областей – в Винницкой и Закарпатской. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70.
Зато циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южноафриканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение Украине не выявлено.
Во Львове выделили 366 дополнительных коек для больных COVID-19
Источник: фейсбук Андрея Садового
Во Львовской области уже 2 неделю растет количество больных на COVID-19. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе обустроят дополнительные койко-места в поликлиниках для госпитализации. В частности, на первом этапе планируют создать 366 коек в 5 больницах.
Киеву угрожает локдаун
В Киеве уже вскоре могут усилить карантинные мероприятия. Дело в том, что в столице ежедневно растет количество больных коронавирусом. Сказывается и тотальная нехватка мест в реанимациях и больницах.
О необходимости ужесточения карантинных мер сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что это нужно для предотвращения попаданий в красную зону новых регионов. Речь идет об областях, где ситуация может стать крайне критической.
Как отметил в комментарии 24 канала председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, решение о попадании столицы в красную зону карантина должно принять правительство.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
Сколько вакцин против коронавируса утилизировали в Украине
Источник: Общественное
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что с начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca. В каждом случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло.
В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 8 928 людей
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 16 марта против коронавируса вакцинировали 62 083 человека. Самые быстрые темпы вакцинации в Донецкой области, наименьшее количество людей иммунизировали в Черниговской области (1 226).
Прививка проводилась 193 мобильными бригадами по иммунизации.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 440 прививок;
- Волынская область – 270 прививок;
- Днепропетровская область – 490 прививок;
- Донецкая область – 600 прививок;
- Житомирская область – 130 прививок;
- Закарпатская область – 190 прививок;
- Запорожская область – 240 прививок;
- Ивано-Франковская область – 490 прививок;
- Киевская область – 600 прививок;
- Кировоградская область – 180 прививок;
- Луганская область – 220 прививок;
- Львовская область – 349 прививок;
- Киев – 560 прививок;
- Николаевская область – 240 прививок;
- Одесская область – 270 прививок;
- Полтавская область – 690 прививок;
- Ровненская область – 300 прививок;
- Сумская область – 280 прививок;
- Тернопольская область – 590 прививок;
- Харьковская область – 259 прививок;
- Херсонская область – 360 прививок;
- Хмельницкая область – 410 прививок;
- Черновицкая область – 370 прививок;
- Черниговская область – 220 прививок;
- Черкасская область – 180 прививок.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал
Обратите внимание В Киеве начнут прививать от COVID-19 пожилых людей
В Раде зарегистрировали законопроект, который освободит производителей вакцин от ответственности
В Украине производителей вакцин могут лишить ответственности за побочные эффекты вакцинации. Законопроект необходим для получения вакцин по программе COVAX. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.
Если закон примут, он будет действовать в течение 4 лет со дня опубликования.
Коронавирус у Ляшко после вакцинации: объяснили причину
Источник: Общественное радио
Гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина пояснил, что антитела у Виктора Ляшко просто еще не выработались. Ведь установлено, что они начинают работать на 22 – 25 день после вакцинации против COVID-19. В случае Виктора Ляшко между вакцинацией и инфицированием прошло 13 дней. А инкубационный период коронавируса составляет максимум 14 дней.
Инфицирование Ляшко просто совпало с вакцинацией. И это вовсе не означает, что вакцина стала причиной развития болезни. Кроме того, иногда человек приходит на прививку уже зараженным.
Новости о коронавирусе в мире 16 марта
Статистика распространения COVID-19
Источник: аппарат СНБО Украины
Количество людей, которые заразились коронавирусом более 120 миллионов. Около 68 миллионов больных уже преодолели болезнь, но 2 661 054 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В столице Норвегии ввели самый строгий за время пандемии карантин
Источник: Polsatnews
В норвежской столице Осло на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 ввели жесткий карантин. Новые ограничения станут самыми строгими за все время пандемии. До 7 апреля остаются закрытыми все магазины (кроме продуктовых), рестораны, культурные учреждения и тренажерные залы.
Актуально Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу Минздрава за время пандемии COVID-19
Пандемия негативно повлияла на психику и поведение людей
Источник: Nature
Ученые обнаружили новые "побочные эффекты" пандемии для психики, бороться с которыми придется долгие годы. COVID-19 нанес удар по психическому здоровью миллиардов людей: по последним данным, каждый третий взрослый человек испытывает тяжелый стресс.
Ученые выяснили, что пережитый стресс потери дохода или проблем со здоровьем во время самоизоляции связан со снижением когнитивных способностей – памяти, внимания, способности к обучению.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
В России обнаружили самый опасный штамм коронавируса, против которого могут не действовать вакцины
Источник: Роспотребнадзор
Роспотребнадзор обнаружил в России штамм коронавируса B.1.351, который впервые нашли в ЮАР в конце 2020 года. Он отличается высокой смертностью. По сообщению российского ведомства, в последнее время собрали 8 159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории страны.
В основном материал для исследования брали у людей, которые вернулись из-за границы и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.
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