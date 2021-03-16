В Украине суточный показатель заболеваемости COVID-19 около 10 тысяч пациентов. Во Львове и Киеве, вероятно, введут карантинные ограничения красного уровня. В то же время в столице начинают вакцинацию пожилых людей. В Раде зарегистрировали новый законопроект относительно вакцин. В России обнаружили новую мутацию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 марта.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в стране обнаружили еще 9 642 инфицированных, среди них 474 ребенка и 313 медработников. В госпитализации нуждались 2 005 больных. От осложнений коронавируса умерли – 264 пациента. В то же время выздоровели – 6 202 человека.

Днем ранее Коронавирус у Ляшко, локдаун предотвратил вспышку новой инфекции

Лаборатории Минздрава провели 18 275 исследований методом ИФА и 19 496 исследований экспресс-тестами на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

Суточный прирост заболеваемости:

Киев – 999 случаев;

Винницкая область – 924 случая;

Волынская область – 176 случаев;

Днепропетровская область – 269 случаев;

Донецкая область – 286 случаев;

Житомирская область – 130 случаев;

Закарпатская – 554 случая;

Запорожская область – 307 случаев;

Ивано-Франковская область – 467 случаев;

Киевская область – 512 случаев;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 101 случай;

Львовская область – 1 065 случаев;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 728 случаев;

Полтавская область – 313 случаев;

Ровненская область – 235 случаев;

Сумская область – 155 случаев;

Тернопольская область – 287 случаев;

Харьковская область – 596 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 253 случая;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 527 случаев;

Черниговская область – 23 случая.

*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 1 477 190 жителям Украины. По состоянию на 16 марта 1 232 209 из них уже выздоровели. Впрочем, 28 697 человек умерли от осложнений болезни.

"Британский" штамм коронавируса обнаружили в еще двух областях Украины

Источник: Центр общественного здоровья

Несколько дней назад Украина получила результаты тестов из немецкой клиники "Шарите". Штамм коронавируса из Британии обнаружили в 6 образцах из двух разных областей – в Винницкой и Закарпатской. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70.

Зато циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южноафриканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение Украине не выявлено.

Во Львове выделили 366 дополнительных коек для больных COVID-19

Источник: фейсбук Андрея Садового

Во Львовской области уже 2 неделю растет количество больных на COVID-19. Мэр Андрей Садовый сообщил, что в городе обустроят дополнительные койко-места в поликлиниках для госпитализации. В частности, на первом этапе планируют создать 366 коек в 5 больницах.

Где обустроят дополнительные кровати: амбулаторное отделение, которое располагается в 8-й больнице – 36 коек;

2 поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;

4 поликлиника на проспекте Красной Калины – 60 коек;

2 поликлиника на улице Симоненко – 70 коек;

10 клиническая больница на улице Бой-Желенского – 50 коек.

Киеву угрожает локдаун

В Киеве уже вскоре могут усилить карантинные мероприятия. Дело в том, что в столице ежедневно растет количество больных коронавирусом. Сказывается и тотальная нехватка мест в реанимациях и больницах.

О необходимости ужесточения карантинных мер сегодня заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник отметил, что это нужно для предотвращения попаданий в красную зону новых регионов. Речь идет об областях, где ситуация может стать крайне критической.

Как отметил в комментарии 24 канала председатель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, решение о попадании столицы в красную зону карантина должно принять правительство.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Сколько вакцин против коронавируса утилизировали в Украине

Источник: Общественное

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала, что с начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине утилизировали 199 доз вакцины AstraZeneca. В каждом случае Минздрав проведет расследование, почему так произошло.

Объяснение: В каждом флаконе вакцины Covishield содержится 10 доз вакцины. После открытия флакона все его содержимое должно быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или использование вакцины строго запрещено.

В Украине против COVID-19 вакцинировали еще 8 928 людей

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"

С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 16 марта против коронавируса вакцинировали 62 083 человека. Самые быстрые темпы вакцинации в Донецкой области, наименьшее количество людей иммунизировали в Черниговской области (1 226).

Прививка проводилась 193 мобильными бригадами по иммунизации.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 440 прививок;

Волынская область – 270 прививок;

Днепропетровская область – 490 прививок;

Донецкая область – 600 прививок;

Житомирская область – 130 прививок;

Закарпатская область – 190 прививок;

Запорожская область – 240 прививок;

Ивано-Франковская область – 490 прививок;

Киевская область – 600 прививок;

Кировоградская область – 180 прививок;

Луганская область – 220 прививок;

Львовская область – 349 прививок;

Киев – 560 прививок;

Николаевская область – 240 прививок;

Одесская область – 270 прививок;

Полтавская область – 690 прививок;

Ровненская область – 300 прививок;

Сумская область – 280 прививок;

Тернопольская область – 590 прививок;

Харьковская область – 259 прививок;

Херсонская область – 360 прививок;

Хмельницкая область – 410 прививок;

Черновицкая область – 370 прививок;

Черниговская область – 220 прививок;

Черкасская область – 180 прививок.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал

Обратите внимание В Киеве начнут прививать от COVID-19 пожилых людей

В Раде зарегистрировали законопроект, который освободит производителей вакцин от ответственности

В Украине производителей вакцин могут лишить ответственности за побочные эффекты вакцинации. Законопроект необходим для получения вакцин по программе COVAX. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Если закон примут, он будет действовать в течение 4 лет со дня опубликования.

Коронавирус у Ляшко после вакцинации: объяснили причину

Источник: Общественное радио

Гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина пояснил, что антитела у Виктора Ляшко просто еще не выработались. Ведь установлено, что они начинают работать на 22 – 25 день после вакцинации против COVID-19. В случае Виктора Ляшко между вакцинацией и инфицированием прошло 13 дней. А инкубационный период коронавируса составляет максимум 14 дней.

Инфицирование Ляшко просто совпало с вакцинацией. И это вовсе не означает, что вакцина стала причиной развития болезни. Кроме того, иногда человек приходит на прививку уже зараженным.

Новости о коронавирусе в мире 16 марта

Статистика распространения COVID-19

Источник: аппарат СНБО Украины

Количество людей, которые заразились коронавирусом более 120 миллионов. Около 68 миллионов больных уже преодолели болезнь, но 2 661 054 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В столице Норвегии ввели самый строгий за время пандемии карантин

Источник: Polsatnews

В норвежской столице Осло на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 ввели жесткий карантин. Новые ограничения станут самыми строгими за все время пандемии. До 7 апреля остаются закрытыми все магазины (кроме продуктовых), рестораны, культурные учреждения и тренажерные залы.

Актуально Президент Бразилии в четвертый раз сменил главу Минздрава за время пандемии COVID-19

Пандемия негативно повлияла на психику и поведение людей

Источник: Nature

Ученые обнаружили новые "побочные эффекты" пандемии для психики, бороться с которыми придется долгие годы. COVID-19 нанес удар по психическому здоровью миллиардов людей: по последним данным, каждый третий взрослый человек испытывает тяжелый стресс.

Ученые выяснили, что пережитый стресс потери дохода или проблем со здоровьем во время самоизоляции связан со снижением когнитивных способностей – памяти, внимания, способности к обучению.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

В России обнаружили самый опасный штамм коронавируса, против которого могут не действовать вакцины

Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор обнаружил в России штамм коронавируса B.1.351, который впервые нашли в ЮАР в конце 2020 года. Он отличается высокой смертностью. По сообщению российского ведомства, в последнее время собрали 8 159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории страны.

В основном материал для исследования брали у людей, которые вернулись из-за границы и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.