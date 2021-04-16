За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 479 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer. Ученые считают, что у молодых людей, которые не болели COVID-19, риск заразиться коронавирусом в пять раз выше. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 16 апреля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили еще 17 479 больных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано 1 921 244 пациента с COVID-19.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 апреля: когда поставят Pfizer, усиление карантина в 2 регионах

Известно, что среди новых 17 479 пациентов – 709 детей и 378 медработников. Особенно неутешительными остаются показатели госпитализаций и смертей. В течение прошлых суток, 15 апреля, в больницы попали 4 348 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь. Из жизни ушли еще 438 больных.

В то же время выписали 12 054 человека. Эти пациенты или выздоровели, или закончили самоизоляцию вследствие легкого или бессимптомного течения COVID-19.

С начала пандемии в Украине:

обнаружили – 1 921 244 инфицированных;

выздоровели – 1 465 820 больных;

умерли – 39 096 пациентов;

проведено ПЦР-тестов – 8 869 518.

Темпы вакцинальной кампании

В течение 15 апреля в Украине сделали 13 520 прививок против COVID-19. Всего с начала вакцинальной кампании привили 432 817 человек. Из них 432 815 получили 1 дозу. Вместе с тем закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек. Из них двое получили 1 дозу за границей.

По состоянию на 15 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Число новых больных и вакцинированных в регионах:

Киев – 1 609 случаев заражения/ 1 770 прививок;

Винницкая область – 404 случая заражения/ 225 прививок;

Волынская область – 426 случаев заражения/ 688 прививок;

Днепропетровская область – 1 332 случая заражения/ 385 прививок;

Донецкая область – 686 случаев заражения/ 460 прививок;

Житомирская область – 530 случаев заражения/ 678 ​​прививок;

Закарпатская область – 162 случая заражения/ 420 прививок;

Запорожская область – 787 случаев заражения/ 558 прививок;

Ивано-Франковская область – 150 случаев заражения/ 497 прививок;

Киевская область – 926 случаев заражения/ 97 прививок;

Кировоградская область – 182 случая заражения/ 300 прививок;

Луганская область – 290 случаев заражения/ 200 прививок;

Львовская область – 1 365 случаев заражения/ 2 650 прививок;

Николаевская область – 400 случаев заражения/ 237 прививок;

Одесская область – 1 315 случаев заражения/ 893 прививки;

Полтавская область – 688 случаев заражения/ 352 прививки;

Ровненская область – 554 случая заражения/ 470 прививок;

Сумская область – 723 случая заражения/ 250 прививок;

Тернопольская область – 460 случаев заражения/ 487 прививок;

Харьковская область – 1 377 случаев заражения/ 230 прививок;

Херсонская область – 316 случаев заражения/ 280 прививок;

Хмельницкая область – 892 случая заражения/ 680 прививок;

Черкасская область – 953 случая заражения/ 165 прививок;

Черновицкая область – 276 случаев заражения/ 310 прививок;

Черниговская область – 676 ​​случаев заражения/ 238 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer

Источник: телеканал "Дом"

16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз. Самолет с препаратами прибыл в аэропорт "Киев" около 10 утра.

Виктор Ляшко заявил, что 18 апреля этой вакциной сделают первые инъекции в домах престарелых.

Эту партию вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Украину бесплатно в рамках механизма COVAX. В целом благодаря этой инициативе мы должны получить 8 миллионов доз вакцин от разных производителей. 117 тысяч доз Pfizer поставили в специальных боксах. Их погрузили в грузовик американской фирмы UPS, которая занимается логистикой и экспресс-доставками. На видео можно увидеть представителей ВОЗ, ЮНИСЕФ и главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Актуально! Pfizer в Украине: что нужно знать о вакцине, которую все так ждали



Вакцина приехала на самолете SprintAir / Фото Олега Климчука, 24 канал

Партию вакцины разгрузили фактически за 10 минут. Грузовиком ее отвезут на центральный склад, откуда препараты распределят между регионами Украины. Виктор Ляшко рассказал, что первые уколы сделают в воскресенье, 18 марта.

Ранее Максим Степанов рассказал, что Pfizer направят в специализированные дома-интернаты, то есть для людей пожилого возраста и социальных работников. После этого вакцину получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.



Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала

Степанов высказался о паспортах вакцинации в Украине

Источник: 24 канал

В Минздраве оценили готовность Украины к введению паспортов вакцинации. Там объяснили, что вопрос еще нуждается в обсуждении, однако государство готово к любому развитию событий.

Степанов заверил, что со своей стороны специалисты Минздрава и Минцифры постоянно общаются с европейскими партнерами. В частности – о том, каким образом в ЕС будут вводить эти паспорта.

"Мы полностью готовы к любому развитию событий. Потому что наша электронная система здравоохранения е-Health готова к выгрузке любых данных", – заявил чиновник.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 16 апреля

Распространение коронавируса в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 139 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 79 миллионов пациентов уже выздоровели, но 2 986 501 больной умер. Сейчас болезнь стремительно распространяется в Индии (217 353 случая за сутки) и в Бразилии, где за сутки зафиксировали 73 174 новых случаев инфицирования.

В Канаде обнаружили связь Covishield с тромбозами

Источник: Минздрав Канады

В Канаде считают, что случаи тромбоэмболических осложнений у вакцинированных против коронавируса могут быть связаны с введением препарата CoviShield. В Минздраве Канады отказались ограничивать использование вакцины для определенных групп населения. Ведь "факторов риска обнаружено не было".

Чтобы предупредить людей, на самом продукте обновили информацию. Там указаны все возможные побочные последствия, их признаки и симптомы.

Россия вернула Словакии деньги за вакцину

Источник: Deutsche Welle

В Словакии снова возник скандал вокруг российской вакцины "Спутник V". В частности, Россия вернула деньги за уже переданный препарат.

Поводом для возврата денег стало исследование Соловецкого государственного института контроля за лекарствами. В частности, там говорилось о том, что вакцина "Спутник V", которую Россия продала в Евросоюз, не соответствует той, которую одобрил авторитетный научный журнал The Lancet.

Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что говорится о 200 тысячах доз вакцины. Учитывая это, договоренность стран о поставках 2 миллионов доз препарата, которую заключило предыдущее правительство Словакии может разорваться.

Исследование о риске повторного заражения COVID-19 у молодых людей

Источник: The Lancet

У молодежи, которая не болела COVID-19, риск заразиться коронавирусом в пять раз выше, чем у тех, кто уже болел.

Ученые считают, что риск повторного заражения связан с уровнем различных видов антител в крови.

Антитела к коронавирусу в начале исследования были только у 33% людей, которые позже были инфицированы.

В серопозитивных участников, которые не заразились повторно, эти антитела встречались в 83% случаев.

У людей, которые не имели иммунитета в начале исследования, при инфицировании антитела вырабатывались лучше, чем у тех, которые заразились повторно. По сравнению с инфицированными впервые, у участников с реинфекцией вирусная нагрузка была ниже в среднем в 10 раз. Однако ее значения указывали на то, что при повторной инфекции многие из них могут заражать других людей.