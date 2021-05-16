Новости о коронавирусе в Украине 16 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

В Украине за минувшие сутки, 15 мая, подтвердили 3620 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 208 человек. К сожалению, 133 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 7921 человек.

За сутки совершено 38 911 тестирований (методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674).

За все время пандемии в Украине заболели – 2 153 864 человека;

выздоровели – 1 857 724 человека ;

; летальных исходов – 48 075;

проведено ПЦР-тестов – 9 841 788.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Ситуация с вакцинацией

За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине 6 164 человека привиты против COVID-19.

939 238 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки. По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 137 случаев / 336 прививок;

Винницкая область – 62 случая / 238 прививок;

Волынская область – 100 случаев / 165 прививок;

Днепропетровская область – 530 случаев / 131 прививки;

Донецкая область – 260 случаев / 189 прививок;

Житомирская область – 126 случаев / 201 прививки;

Закарпатская – 22 случая / 80 прививок;

Запорожская область – 115 случаев / 84 прививки;

Ивано-Франковская область – 87 случаев / 281 прививки;

Киевская область – 277 случаев / 339 прививок;

Кировоградская область – 49 случаев / 196 прививок;

Луганская область – 21 случай / 100 прививок;

Львовская область – 113 случаев / 302 прививки;

Николаевская область – 131 случай / 135 прививок;

Одесская область – 231 случай / 482 прививки;

Полтавская область – 90 случаев / 371 прививки;

Ровненская область – 115 случаев / 171 прививки;

Сумская область – 172 случая / 244 прививки;

Тернопольская область – 118 случаев / 248 прививок;

Харьковская область – 182 случая / 400 прививок;

Херсонская область – 194 случая / 392 прививки;

Хмельницкая область – 138 случаев / 288 прививок;

Черкасская область – 106 случаев / 57 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 436 прививок;

Черниговская область – 170 случаев / 298 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Врачи прогнозируют индийским штамм коронавируса в Украине

Источник: ТСН

Киевская врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила, что уже совсем скоро в Украине может появиться индийский штамм коронавируса.

По поводу новой волны, в Украине очень сложно что-то прогнозировать. В принципе, индийский штамм вируса вполне может появиться и в нашей стране, потому что границы у нас не то, чтобы открытые, но попасть в Украину можно. И самоизоляция наша, в частности, не очень эффективно работает, поэтому, мне кажется, что занос индийского "штамма вполне возможен,

– сказала эпидемиолог.

Новый штамм коронавируса может вызвать очередную волну заболеваемости в Украине. С этим соглашаются медики.

"Будет оно или нет, это другой вопрос. Но если будет, то, конечно же, с нашими карантинными мероприятиями, с нашими мерами инфекционного контроля, существует большая вероятность того, что еще одна такая волна возможна", – добавила она.

"Оранжевая" только одна область Украины, остальные – "желтые"

Источник: Минздрав

По состоянию на 16 мая в оранжевой зоне карантина в Украине осталась только Черкасская область. Остальные регионы соответствуют показателям желтой зоны. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения. Во многих областях нормам соответствуют эпидемиологические показатели. В частности, по госпитализациям и охвате тестированием на коронавирус.

В Черкасской области, которая только накануне вернулась в "оранжевый" перечень, есть некоторые превышения нормы. Говорится о коэффициенте выявления случаев инфицирования COVID-19. При норме 20%, в Черкасской области в течение 14 и 15 мая было 20,8% и 20,7%.



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Новости о коронавирусе в мире 16 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 162 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 98 миллионов пациентов преодолели болезнь. Зато 3 368 672 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.

Примерно 60 миллионов людей по всему миру сейчас продолжают свое лечение.

В Германии считают, что придется повторно вакцинироваться от COVID-19

Источник: Deutsche Welle

Мир борется с пандемией COVID-19 с помощью карантина и вакцинации. Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) высказали мнение, что, вероятно, немцам придется повторно вакцинироваться против коронавируса.

Глава комиссии Томас Мартинес по вакцинации в Германии (STIKO) считает, что нынешние прививки против коронавирусной инфекции будут не последними.

Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки,

– заявил Томас Мартинес.