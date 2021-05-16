Новости о коронавирусе в Украине 16 мая
Статистика распространения вируса в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
В Украине за минувшие сутки, 15 мая, подтвердили 3620 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 2 208 человек. К сожалению, 133 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели – 7921 человек.
За сутки совершено 38 911 тестирований (методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3 848, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674).
- заболели – 2 153 864 человека;
- выздоровели – 1 857 724 человека;
- летальных исходов – 48 075;
- проведено ПЦР-тестов – 9 841 788.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Ситуация с вакцинацией
За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине 6 164 человека привиты против COVID-19.
939 238 человек привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Прививки проводились 142 мобильными бригадами по иммунизации и 308 пунктами прививки. По состоянию на 15 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 556 117 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев – 137 случаев / 336 прививок;
- Винницкая область – 62 случая / 238 прививок;
- Волынская область – 100 случаев / 165 прививок;
- Днепропетровская область – 530 случаев / 131 прививки;
- Донецкая область – 260 случаев / 189 прививок;
- Житомирская область – 126 случаев / 201 прививки;
- Закарпатская – 22 случая / 80 прививок;
- Запорожская область – 115 случаев / 84 прививки;
- Ивано-Франковская область – 87 случаев / 281 прививки;
- Киевская область – 277 случаев / 339 прививок;
- Кировоградская область – 49 случаев / 196 прививок;
- Луганская область – 21 случай / 100 прививок;
- Львовская область – 113 случаев / 302 прививки;
- Николаевская область – 131 случай / 135 прививок;
- Одесская область – 231 случай / 482 прививки;
- Полтавская область – 90 случаев / 371 прививки;
- Ровненская область – 115 случаев / 171 прививки;
- Сумская область – 172 случая / 244 прививки;
- Тернопольская область – 118 случаев / 248 прививок;
- Харьковская область – 182 случая / 400 прививок;
- Херсонская область – 194 случая / 392 прививки;
- Хмельницкая область – 138 случаев / 288 прививок;
- Черкасская область – 106 случаев / 57 прививок;
- Черновицкая область – 74 случая / 436 прививок;
- Черниговская область – 170 случаев / 298 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Врачи прогнозируют индийским штамм коронавируса в Украине
Источник: ТСН
Киевская врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк заявила, что уже совсем скоро в Украине может появиться индийский штамм коронавируса.
По поводу новой волны, в Украине очень сложно что-то прогнозировать. В принципе, индийский штамм вируса вполне может появиться и в нашей стране, потому что границы у нас не то, чтобы открытые, но попасть в Украину можно. И самоизоляция наша, в частности, не очень эффективно работает, поэтому, мне кажется, что занос индийского "штамма вполне возможен,
– сказала эпидемиолог.
Новый штамм коронавируса может вызвать очередную волну заболеваемости в Украине. С этим соглашаются медики.
"Будет оно или нет, это другой вопрос. Но если будет, то, конечно же, с нашими карантинными мероприятиями, с нашими мерами инфекционного контроля, существует большая вероятность того, что еще одна такая волна возможна", – добавила она.
"Оранжевая" только одна область Украины, остальные – "желтые"
Источник: Минздрав
По состоянию на 16 мая в оранжевой зоне карантина в Украине осталась только Черкасская область. Остальные регионы соответствуют показателям желтой зоны. Такие данные обнародовало Министерство здравоохранения. Во многих областях нормам соответствуют эпидемиологические показатели. В частности, по госпитализациям и охвате тестированием на коронавирус.
В Черкасской области, которая только накануне вернулась в "оранжевый" перечень, есть некоторые превышения нормы. Говорится о коэффициенте выявления случаев инфицирования COVID-19. При норме 20%, в Черкасской области в течение 14 и 15 мая было 20,8% и 20,7%.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 16 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 162 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 98 миллионов пациентов преодолели болезнь. Зато 3 368 672 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.
Примерно 60 миллионов людей по всему миру сейчас продолжают свое лечение.
В Германии считают, что придется повторно вакцинироваться от COVID-19
Источник: Deutsche Welle
Мир борется с пандемией COVID-19 с помощью карантина и вакцинации. Эксперты Постоянной комиссии по вакцинации в Германии (STIKO) высказали мнение, что, вероятно, немцам придется повторно вакцинироваться против коронавируса.
Глава комиссии Томас Мартинес по вакцинации в Германии (STIKO) считает, что нынешние прививки против коронавирусной инфекции будут не последними.
Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Нужно быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививки,
– заявил Томас Мартинес.