В Украине выросла заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 4286 украинцев. Ученые обнаружили, что иммунитет к COVID-19 может продолжаться не менее 9 месяцев. Великобритания призывает прекратить войны в мире, чтобы преодолеть пандемию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 17 февраля

Статистика распространения коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

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По состоянию на 17 февраля в Украине зарегистрировано 1 280 904 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зафиксировали 4 286 новых больных. Из них 304 ребенка и 329 медработников. В течение 16 февраля в Украине зарегистрировали еще 147 погибших в результате COVID-19, в результате чего общее количество летальных случаев из-за болезни возросло до 24 689.

Зато выписали 5 927 человек. Всего от коронавируса выздоровели 1 128 895 жителей Украины.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня в Украине провели 64 842 тестов на коронавирус. Из них

методом ПЦР – 25 782,

методом ИФА – 16 647,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.

Всего с начала пандемии в стране осуществили 6 596 588 ПЦР-тестирования.

Число новых больных в регионах:

Киев – 366 случаев;

Винницкая область – 351 случай;

Волынская область – 117 случаев;

Днепропетровская область – 137 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 118 случаев;

Закарпатская область – 275 случаев;

Запорожская область – 149 случаев;

Ивано-Франковская область – 646 случаев;

Киевская область – 185 случаев;

Кировоградская область – 52 случая;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 47 случаев;

Одесская область – 186 случаев;

Полтавская область – 77 случаев;

Ровненская область – 139 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 243 случая;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 386 случаев;

Черниговская область – 34 случая.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Степанова могут снять с должности

Источник: 24 канал

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если до конца недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.

К слову, Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 109 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 61 миллиона человек уже выздоровел, но 2 419 645 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Иммунитет к коронавирусу продолжается не менее 9 месяцев

Источник: Danderyds Sjukhus

Ученые из Швеции исследовали наличие антител у сотрудников больницы Дандерюда. У 96% переболевших коронавирусом антитела к болезни обнаружили через 9 месяцев после начала исследования.

Весной 2020 года исследователи отобрали образцы у 2149 человек. Но в последний, то есть 3 фазе исследования, кровь сдали только 1884 из них (88% от начальной группы). У 19% из этих участников обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

Результаты исследования:

Из тех 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через 9 месяцев.

Две трети переболевших также имеют определенную Т-клеточную память, специфическую для SARS CoV-2. Это другая форма иммунитета к коронавирусу.

У менее 2% людей без антител обнаружили специфическую память Т-клеток к коронавирусу. Это подтверждает предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что отсутствие антител – не признак отсутствия иммунитета.

Среди 340 человек с антителами коронавирус повторно обнаружили лишь у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

Великобритания призвала прекратить все войны ради вакцинации

Источник: CNN

Великобритания призывает все страны мира прекратить любые боевые действия для проведения вакцинации от COVID-19. Соответствующую инициативу представят в среду, 17 февраля, на Совбезе ООН.

Существует риск, что из-за военных конфликтов более 160 миллионов людей по всему миру могут остаться без прививок от коронавируса. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.

К слову, на оккупированном Донбассе боевики не дают доступа местным жителям ни к препаратам, ни к необходимому лечению. Алексей Резников заявил, что такие действия оккупантов – это "медицинский геноцид".

Бельгийцев призывают не покупать поддельные российские вакцины

Источник: The Brussels Times

Национальный кризисный центр Бельгии сообщил о появлении ряда поддельных вакцин против коронавируса. Большинство из препаратов имеют именно российское происхождение. Сейчас в Бельгии активно развивается кампания по вакцинации против коронавируса.

"Вместе с тем мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения", – отметила Сабина Штордер с правительственной оперативной группы вакцинации.

Она подчеркнула, что эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала