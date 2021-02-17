Новости о коронавирусе 17 февраля: новые исследования об иммунитете, рост числа больных
В Украине выросла заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 4286 украинцев. Ученые обнаружили, что иммунитет к COVID-19 может продолжаться не менее 9 месяцев. Великобритания призывает прекратить войны в мире, чтобы преодолеть пандемию. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 17 февраля
Статистика распространения коронавируса в стране
Источник: фейсбук Максима Степанова
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По состоянию на 17 февраля в Украине зарегистрировано 1 280 904 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За сутки зафиксировали 4 286 новых больных. Из них 304 ребенка и 329 медработников. В течение 16 февраля в Украине зарегистрировали еще 147 погибших в результате COVID-19, в результате чего общее количество летальных случаев из-за болезни возросло до 24 689.
Зато выписали 5 927 человек. Всего от коронавируса выздоровели 1 128 895 жителей Украины.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня в Украине провели 64 842 тестов на коронавирус. Из них
- методом ПЦР – 25 782,
- методом ИФА – 16 647,
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 413.
Всего с начала пандемии в стране осуществили 6 596 588 ПЦР-тестирования.
Число новых больных в регионах:
- Киев – 366 случаев;
- Винницкая область – 351 случай;
- Волынская область – 117 случаев;
- Днепропетровская область – 137 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 118 случаев;
- Закарпатская область – 275 случаев;
- Запорожская область – 149 случаев;
- Ивано-Франковская область – 646 случаев;
- Киевская область – 185 случаев;
- Кировоградская область – 52 случая;
- Луганская область – 51 случай;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 47 случаев;
- Одесская область – 186 случаев;
- Полтавская область – 77 случаев;
- Ровненская область – 139 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 122 случая;
- Харьковская область – 243 случая;
- Херсонская область – 15 случаев;
- Хмельницкая область – 198 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 386 случаев;
- Черниговская область – 34 случая.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала
Степанова могут снять с должности
Источник: 24 канал
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что если до конца недели в Украине не начнется вакцинация, то главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.
К слову, Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 17 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире обнаружили более 109 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 61 миллиона человек уже выздоровел, но 2 419 645 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Иммунитет к коронавирусу продолжается не менее 9 месяцев
Источник: Danderyds Sjukhus
Ученые из Швеции исследовали наличие антител у сотрудников больницы Дандерюда. У 96% переболевших коронавирусом антитела к болезни обнаружили через 9 месяцев после начала исследования.
Весной 2020 года исследователи отобрали образцы у 2149 человек. Но в последний, то есть 3 фазе исследования, кровь сдали только 1884 из них (88% от начальной группы). У 19% из этих участников обнаружили антитела к SARS-CoV-2.
Результаты исследования:
- Из тех 370 человек, у которых развились антитела к SARS-CoV-2, 96% все еще имели их через 9 месяцев.
- Две трети переболевших также имеют определенную Т-клеточную память, специфическую для SARS CoV-2. Это другая форма иммунитета к коронавирусу.
- У менее 2% людей без антител обнаружили специфическую память Т-клеток к коронавирусу. Это подтверждает предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что отсутствие антител – не признак отсутствия иммунитета.
- Среди 340 человек с антителами коронавирус повторно обнаружили лишь у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.
Великобритания призвала прекратить все войны ради вакцинации
Источник: CNN
Великобритания призывает все страны мира прекратить любые боевые действия для проведения вакцинации от COVID-19. Соответствующую инициативу представят в среду, 17 февраля, на Совбезе ООН.
Существует риск, что из-за военных конфликтов более 160 миллионов людей по всему миру могут остаться без прививок от коронавируса. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
К слову, на оккупированном Донбассе боевики не дают доступа местным жителям ни к препаратам, ни к необходимому лечению. Алексей Резников заявил, что такие действия оккупантов – это "медицинский геноцид".
Бельгийцев призывают не покупать поддельные российские вакцины
Источник: The Brussels Times
Национальный кризисный центр Бельгии сообщил о появлении ряда поддельных вакцин против коронавируса. Большинство из препаратов имеют именно российское происхождение. Сейчас в Бельгии активно развивается кампания по вакцинации против коронавируса.
"Вместе с тем мы предупреждаем всех о поддельных вакцинах, преимущественно российского происхождения", – отметила Сабина Штордер с правительственной оперативной группы вакцинации.
Она подчеркнула, что эти вакцины не прошли надлежащего тестирования на безопасность и эффективность.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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