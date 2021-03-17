Новости о коронавирусе 17 марта: рекорд смертности в Украине, локдаун во Львове
Один человек в Украине уже получил вторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca. Во Львове с 19 марта вводят локдаун. В Украине рекордный суточный прирост смертности с начала пандемии. Доказали эффективность ультразвука в разрушении коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 17 марта
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Из них 609 детей и 388 медработников.
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За этот же период в больницы госпитализировали 4 887 больных. Еще 289 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране. Зато выздоровели – 5 467 пациентов.
На протяжении 16 марта в Украине провели 50 966 тестирований методом ПЦР, 22 035 – методом ИФА, 48 143 – исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Украине провели 7 467 108 ПЦР-тестов.
Прирост заболеваемости в регионах:
- Киев – 1 121 случай;
- Винницкая область – 750 случаев;
- Волынская область – 239 случаев;
- Днепропетровская область – 539 случаев;
- Донецкая область – 373 случая;
- Житомирская область – 482 случая;
- Закарпатская область – 557 случаев;
- Запорожская область – 348 случаев;
- Ивано-Франковская область – 506 случаев;
- Киевская область – 630 случаев;
- Кировоградская область – 112 случаев;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 884 случая;
- Николаевская область – 452 случая;
- Одесская область – 883 случая;
- Полтавская область – 265 случаев;
- Ровненская область – 433 случая;
- Сумская область – 283 случая;
- Тернопольская область – 485 случаев;
- Харьковская область – 750 случаев;
- Херсонская область – 66 случаев;
- Хмельницкая область – 703 случая;
- Черкасская область – 297 случаев;
- Черновицкая область – 481 случай;
- Черниговская область – 84 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине: один человек уже получил вторую дозу препарата
Источник: 24 канал
С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине 71 923 человек уже получили по меньшей мере одну дозу препарата. 1 человек уже полностью завершил вакцинацию от COVID-19. Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской Республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).
За минувшие сутки против коронавируса привили 9 840 жителей Украины. За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
Во Львове вводят локдаун: что будет закрыто
Источник: фейсбук Андрея Садового
Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин из-за критической ситуации с коронавирусом. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины. Ограничения продлятся до 28 марта.
Что изменится в жизни города:
- Младшая школа (1 – 4 классы) переходит на каникулы. Старшие классы (5 – 11) продолжат обучение в дистанционном режиме.
- Запрещается работа всех учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных площадок.
- Все запланированные массовые мероприятия переносятся.
- Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и на доставку.
- В торговых центрах смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.
- Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу по предварительному заказу.
- Все салоны красоты и спортивные залы смогут работать только по предварительной записи.
- Детские сады, рынки и общественный транспорт (только с использованием сидячих мест) будут работать.
"Британский" штамм коронавируса появился на Закарпатье еще зимой, – эпидемиолог
Источник: УкринформЗаведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тымчик заявила, что "британский" штамм коронавируса завезли на Закарпатье еще зимой. Примерно с февраля наблюдается несколько иная клиническая картина течения болезни.
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Новости о коронавирусе в мире 17 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 120 миллионов больных COVID-19. Более 68 миллионов человек уже побороли болезнь, но 2,6 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Исследования коронавируса
COVID-19 провоцирует сердечные болезни, являются ли патологии фактором инфицирования: какая связь
Источник: WebMD
Исследователи обнаружили, что люди, у которых ранее были больные структуры сердца и плохая сердечная функция, имели больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем те, у кого не было проблем с сердцем. В то же время многочисленные исследования установили пагубное влияние COVID-19 на сердце. Сердечные осложнения COVID-19 включают сердечную недостаточность, нарушения сердечного ритма, а также изменения в структуре сердца. Возможно, что пациенты с заболеванием сердца могут иметь осложненное течение COVID-19, и именно поэтому его чаще диагностируют.
Доказали эффективность ультразвука в разрушении коронавируса
Источник: MIT News
Изучая физические характеристики вируса SARS-CoV-2, ученые обнаружили, что вирус может быть уязвим к ультразвуковым вибрациям на частотах, используемых в медицинской диагностике. При повышении амплитуды вибраций коронавирус трескается. При более низких частотах в 25 или 50 МГц это происходило еще быстрее, причем как в водной, так и воздушной среде.
Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса
Источник: Nature
Анализ показал, что люди, которые медленно ходят, но при этом имеют вес в пределах нормы, в 2,4 раза чаще болеют COVID-19 в сравнении с их более энергичными сверстниками. Риск смерти от коронавируса у них повышен почти в 4 раза.
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