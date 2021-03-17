Один человек в Украине уже получил вторую дозу COVID-вакцины AstraZeneca. Во Львове с 19 марта вводят локдаун. В Украине рекордный суточный прирост смертности с начала пандемии. Доказали эффективность ультразвука в разрушении коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 17 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине обнаружили 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Из них 609 детей и 388 медработников.

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За этот же период в больницы госпитализировали 4 887 больных. Еще 289 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране. Зато выздоровели – 5 467 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели – 1 489 023 человека;

выздоровели – 1 237 676 пациентов;

летальных случаев – 28 986.

На протяжении 16 марта в Украине провели 50 966 тестирований методом ПЦР, 22 035 – методом ИФА, 48 143 – исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Украине провели 7 467 108 ПЦР-тестов.

Прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 1 121 случай;

Винницкая область – 750 случаев;

Волынская область – 239 случаев;

Днепропетровская область – 539 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 482 случая;

Закарпатская область – 557 случаев;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 630 случаев;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 884 случая;

Николаевская область – 452 случая;

Одесская область – 883 случая;

Полтавская область – 265 случаев;

Ровненская область – 433 случая;

Сумская область – 283 случая;

Тернопольская область – 485 случаев;

Харьковская область – 750 случаев;

Херсонская область – 66 случаев;

Хмельницкая область – 703 случая;

Черкасская область – 297 случаев;

Черновицкая область – 481 случай;

Черниговская область – 84 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине: один человек уже получил вторую дозу препарата

Источник: 24 канал

С начала кампании массовой вакцинации против коронавируса в Украине 71 923 человек уже получили по меньшей мере одну дозу препарата. 1 человек уже полностью завершил вакцинацию от COVID-19. Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской Республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

За минувшие сутки против коронавируса привили 9 840 жителей Украины. За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).



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Во Львове вводят локдаун: что будет закрыто

Источник: фейсбук Андрея Садового

Во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин из-за критической ситуации с коронавирусом. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины. Ограничения продлятся до 28 марта.

Что изменится в жизни города:

Младшая школа (1 – 4 классы) переходит на каникулы. Старшие классы (5 – 11) продолжат обучение в дистанционном режиме.

Запрещается работа всех учреждений культуры – театров, кинотеатров, музеев, концертных площадок.

Все запланированные массовые мероприятия переносятся.

Заведения общественного питания будут работать только "на вынос" и на доставку.

В торговых центрах смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины.

Хозяйственные магазины будут работать только на выдачу по предварительному заказу.

Все салоны красоты и спортивные залы смогут работать только по предварительной записи.

Детские сады, рынки и общественный транспорт (только с использованием сидячих мест) будут работать.

"Британский" штамм коронавируса появился на Закарпатье еще зимой, – эпидемиолог

Источник: УкринформЗаведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тымчик заявила, что "британский" штамм коронавируса завезли на Закарпатье еще зимой. Примерно с февраля наблюдается несколько иная клиническая картина течения болезни.

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Новости о коронавирусе в мире 17 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 120 миллионов больных COVID-19. Более 68 миллионов человек уже побороли болезнь, но 2,6 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Исследования коронавируса

COVID-19 провоцирует сердечные болезни, являются ли патологии фактором инфицирования: какая связь

Источник: WebMD

Исследователи обнаружили, что люди, у которых ранее были больные структуры сердца и плохая сердечная функция, имели больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем те, у кого не было проблем с сердцем. В то же время многочисленные исследования установили пагубное влияние COVID-19 на сердце. Сердечные осложнения COVID-19 включают сердечную недостаточность, нарушения сердечного ритма, а также изменения в структуре сердца. Возможно, что пациенты с заболеванием сердца могут иметь осложненное течение COVID-19, и именно поэтому его чаще диагностируют.

Доказали эффективность ультразвука в разрушении коронавируса

Источник: MIT News

Изучая физические характеристики вируса SARS-CoV-2, ученые обнаружили, что вирус может быть уязвим к ультразвуковым вибрациям на частотах, используемых в медицинской диагностике. При повышении амплитуды вибраций коронавирус трескается. При более низких частотах в 25 или 50 МГц это происходило еще быстрее, причем как в водной, так и воздушной среде.

Скорость ходьбы связали с риском смерти от коронавируса

Источник: Nature

Анализ показал, что люди, которые медленно ходят, но при этом имеют вес в пределах нормы, в 2,4 раза чаще болеют COVID-19 в сравнении с их более энергичными сверстниками. Риск смерти от коронавируса у них повышен почти в 4 раза.