Новости о коронавирусе 17 апреля: старт вакцинации в МВД, причина смерти львовянина
В Украине заболеваемость все еще на высоком уровне – за минувшие сутки заразились почти 15 тысяч человек. В то же время темпы вакцинации набирают обороты, сегодня начали прививать работников ВМС – будут использовать вакцину Pfizer и CoronoVac. В мире число жертв коронавируса достигает 3 миллионов человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 апреля.
Источник:24 Канал
Новости о коронавирусе в Украине
Источник: СНБО Украины
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 14 984 человека, среди них 606 детей и 276 медработников. В госпитализации нуждались 4 100 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание.
От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли – 440 больных. В то же время выздоровели – 9 736 пациентов.
Днем ранее Новости о коронавирусе 16 апреля: Pfizer в Украине, COVID-19 у молодых людей
Лаборатории провели 105 215 тестирований в сутки: методом ПЦР – 45 875, методом ИФА – 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 213.
Суточный прирост инфицированных и количество прививок в регионах
- м. Киев – 1 112 случаев/ 1 764 прививки;
- Винницкая область – 344 случая / 286 прививок;
- Волынская область – 342 случая/ 584 прививки;
- Днепропетровская область – 1 169 случаев / 450 прививок;
- Донецкая область – 741 случай / 500 прививок;
- Житомирская область – 439 случаев/ 921 прививка;
- Закарпатская – 187 случаев/ 554 прививки;
- Запорожская область – 666 случаев / 420 прививок;
- Ивано-Франковская область – 147 случаев/ 627 прививок;
- Киевская область – 965 случаев / 150 прививок;
- Кировоградская область – 214 случаев / 86 прививок;
- Луганская область – 248 случаев / 320 прививок;
- Львовская область – 793 случая / 2 689 прививок;
- Николаевская область – 432 случая/ 141 прививка;
- Одесская область – 1 097 случаев/ 571 прививка;
- Полтавская область – 745 случаев / 293 прививки;
- Ровненская область – 518 случаев / 427 прививок;
- Сумская область – 586 случаев/ 163 прививки;
- Тернопольская область – 378 случаев / 408 прививок;
- Харьковская область – 1 386 случаев / 217 прививок;
- Херсонская область – 294 случая / 146 прививок;
- Хмельницкая область – 644 случая / 440 прививок;
- Черкасская область – 695 случаев/ 134 прививки;
- Черновицкая область – 248 случаев / 450 прививок;
- Черниговская область – 594 случая/ 303 прививки.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала
Актуально о вакцинальной компании
От начала вакцинальной кампании вакцинировали 445 861 человек, из них получили 1 дозу – 445 859 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек (2 из них получили 1 дозу заграницей).
За сутки прививку против коронавируса получили 13 044 человека.
Прививки проводили 212 мобильных бригад по иммунизации и 484 пунктов прививки.
Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.
В Украине стартовала вакцинация против COVID-19 сотрудников МВД
В субботу, 17 апреля, стартовала вакцинация против коронавирусной болезни сотрудников системы органов Министерства внутренних дел.
Первыми вакцинируют:
- гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны,
- подразделения НГУ в зоне ООС,
- работников общественной безопасности,
- подразделения патрульной полиции.
Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи их сотрудников. Всего с семьями планируют охватить около 800 тысяч человек.
Вакцинацию будут проводить препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Известна причина смерти львовянина после вакцинации
Источник: Максим Козицкий
Львовянин, который 16 апреля умер после вакцинации, имел тяжелые сопутствующие заболевания, в частности у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Предварительную причину смерти 63 летнего мужчины сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
В соответствии с врачебным свидетельством о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность,
– отметил Максим Козицкий.
Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вторую дозу вакцины
Источник: интервью ЮНИСЕФ
Виктор Ляшко объяснил, для каких пациентов можно отсрочить введение второй дозы вакцины против коронавируса. Речь идет о тех лицах, которые переболели COVID-19 после первой прививки.
Украина использовала почти все 500 тысяч доз препарата Covishield.
Виктор Ляшко – главный санврач
"Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на 6 месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше в ней нуждается.”
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Новости о коронавирусе в мире
Число умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов
Источник: Worldometers
С начала пандемии COVID-19 во всем мире умерло более 3 миллионов человек. Общее же количество инфицированных в мире превысило 140 миллионов.
- За последние недели заболеваемость коронавирусом особенно возросла в таких странах как Индия, Турция и Италия.
- Тяжелой остается также ситуация в Бразилии – там за сутки умерло более 3 тысяч больных, всего за время пандемии – 370 тысяч.
- Наиболее пострадали от коронавируса США. С начала эпидемии там умерли почти 580 тысяч человек, заразились свыше 32 миллионов.
Среди европейских стран больше всего заболевших зарегистрировали в Великобритании – более 127 тысяч и Италии – более 116 тысяч.
Moderna заявила о проблемах с поставками обещанных доз COVID-вакцин
Источник: The Guardian
Американская фармкомпания Moderna предупредила о вероятном сокращении поставок вакцины от COVID-19 в апреле из-за проблем с увеличением производства на ее заводе в Швейцарии.
В сообщении компании говорится, что ряд стран, в частности Великобритания и Канада, могут получить меньше доз препарата от коронавируса, чем было договорено.
Препарат вводят двумя внутримышечными инъекциями по 0,5 мл, с интервалом в 4 недели.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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