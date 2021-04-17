В Украине заболеваемость все еще на высоком уровне – за минувшие сутки заразились почти 15 тысяч человек. В то же время темпы вакцинации набирают обороты, сегодня начали прививать работников ВМС – будут использовать вакцину Pfizer и CoronoVac. В мире число жертв коронавируса достигает 3 миллионов человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 17 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине

Источник: СНБО Украины

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 14 984 человека, среди них 606 детей и 276 медработников. В госпитализации нуждались 4 100 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание.

От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли – 440 больных. В то же время выздоровели – 9 736 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 16 апреля: Pfizer в Украине, COVID-19 у молодых людей

Лаборатории провели 105 215 тестирований в сутки: методом ПЦР – 45 875, методом ИФА – 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 213.

Статистика СOVID-19 в Украине с начала пандемии: заболели – 1 936 228 людей;

выздоровели – 1 475 556 больных;

умерли от осложнений – 39 536;

Суточный прирост инфицированных и количество прививок в регионах

м. Киев – 1 112 случаев/ 1 764 прививки;

Винницкая область – 344 случая / 286 прививок;

Волынская область – 342 случая/ 584 прививки;

Днепропетровская область – 1 169 случаев / 450 прививок;

Донецкая область – 741 случай / 500 прививок;

Житомирская область – 439 случаев/ 921 прививка;

Закарпатская – 187 случаев/ 554 прививки;

Запорожская область – 666 случаев / 420 прививок;

Ивано-Франковская область – 147 случаев/ 627 прививок;

Киевская область – 965 случаев / 150 прививок;

Кировоградская область – 214 случаев / 86 прививок;

Луганская область – 248 случаев / 320 прививок;

Львовская область – 793 случая / 2 689 прививок;

Николаевская область – 432 случая/ 141 прививка;

Одесская область – 1 097 случаев/ 571 прививка;

Полтавская область – 745 случаев / 293 прививки;

Ровненская область – 518 случаев / 427 прививок;

Сумская область – 586 случаев/ 163 прививки;

Тернопольская область – 378 случаев / 408 прививок;

Харьковская область – 1 386 случаев / 217 прививок;

Херсонская область – 294 случая / 146 прививок;

Хмельницкая область – 644 случая / 440 прививок;

Черкасская область – 695 случаев/ 134 прививки;

Черновицкая область – 248 случаев / 450 прививок;

Черниговская область – 594 случая/ 303 прививки.



* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала

Актуально о вакцинальной компании

От начала вакцинальной кампании вакцинировали 445 861 человек, из них получили 1 дозу – 445 859 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек (2 из них получили 1 дозу заграницей).

За сутки прививку против коронавируса получили 13 044 человека.

Прививки проводили 212 мобильных бригад по иммунизации и 484 пунктов прививки.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.

В Украине стартовала вакцинация против COVID-19 сотрудников МВД

В субботу, 17 апреля, стартовала вакцинация против коронавирусной болезни сотрудников системы органов Министерства внутренних дел.

Первыми вакцинируют:

гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны,

подразделения НГУ в зоне ООС,

работников общественной безопасности,

подразделения патрульной полиции.

Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи их сотрудников. Всего с семьями планируют охватить около 800 тысяч человек.

Вакцинацию будут проводить препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Подробно о вакцине Pfizer – читайте в материале 24 канала – Что нужно знать о вакцине, которую все так ждали.

Известна причина смерти львовянина после вакцинации

Источник: Максим Козицкий

Львовянин, который 16 апреля умер после вакцинации, имел тяжелые сопутствующие заболевания, в частности у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Предварительную причину смерти 63 летнего мужчины сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

В соответствии с врачебным свидетельством о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность,

– отметил Максим Козицкий.

Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вторую дозу вакцины

Источник: интервью ЮНИСЕФ

Виктор Ляшко объяснил, для каких пациентов можно отсрочить введение второй дозы вакцины против коронавируса. Речь идет о тех лицах, которые переболели COVID-19 после первой прививки.

Украина использовала почти все 500 тысяч доз препарата Covishield.

Виктор Ляшко – главный санврач "Если человек заболел между первой и второй прививкой, то вторую прививку можно отсрочить на 6 месяцев, чтобы дозу получил человек, который больше в ней нуждается.”

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Новости о коронавирусе в мире

Число умерших от коронавируса в мире достигло 3 миллионов

Источник: Worldometers

С начала пандемии COVID-19 во всем мире умерло более 3 миллионов человек. Общее же количество инфицированных в мире превысило 140 миллионов.

За последние недели заболеваемость коронавирусом особенно возросла в таких странах как Индия, Турция и Италия .

. Тяжелой остается также ситуация в Бразилии – там за сутки умерло более 3 тысяч больных , всего за время пандемии – 370 тысяч.

, всего за время пандемии – 370 тысяч. Наиболее пострадали от коронавируса США. С начала эпидемии там умерли почти 580 тысяч человек, заразились свыше 32 миллионов.

Среди европейских стран больше всего заболевших зарегистрировали в Великобритании – более 127 тысяч и Италии – более 116 тысяч.

Moderna заявила о проблемах с поставками обещанных доз COVID-вакцин

Источник: The Guardian

Американская фармкомпания Moderna предупредила о вероятном сокращении поставок вакцины от COVID-19 в апреле из-за проблем с увеличением производства на ее заводе в Швейцарии.

В сообщении компании говорится, что ряд стран, в частности Великобритания и Канада, могут получить меньше доз препарата от коронавируса, чем было договорено.

Moderna – как действует вакцина по данным ВОЗ mRNA-1273, или Moderna — вакцина против COVID-19, разработанная американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, Управлением по усовершенствованию биомедицинских исследований (BARDA) и Moderna.

Препарат вводят двумя внутримышечными инъекциями по 0,5 мл, с интервалом в 4 недели.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала