Новости о коронавирусе в Украине 17 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 17 апреля в течение суток в Украине заразились коронавирусом 2 136 человек, среди них 104 ребенка и 47 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Донецкой области.

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В госпитализации нуждались 1 260 пациентов с симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 109 больных. В то же время выздоровели 6 869 пациентов (выписали из больниц, получили отрицательный ПЦР-тест, кончился срок самоизоляции).

За все время пандемии в Украине: заболели – 2 156 000 человек;

выздоровели – 1 864 593 пациента;

умерли от осложнений – 48 184 больных.

Темпы вакцинации

Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получили 2 230 человек. С начала вакцинальной кампании провакцинированы 940 160 человек, из них получили 1 дозу – 940 158 человек.

Впрочем, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, – 18 394 гражданина Украины, из них 2 человека получили 1 дозу заграницей.

Вакцинацию проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область – 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область – 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область – 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область – 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область – 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская область – 10 случаев / 41 прививка;

Запорожская область – 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 42 случая / 104 прививки;

Киевская область – 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область – 4 случая / 0 прививок;

Луганская область – 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область – 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область – 122 случая / 15 прививок;

Одесская область – 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область – 62 случая / 42 прививки;

Ровненская область – 182 случая / 78 прививок;

Сумская область – 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область – 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область – 89 случаев / 341 прививка;

Херсонская область – 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область – 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область – 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область – 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область – 30 случаев / 84 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

Сколько украинцев боятся коронавируса

Источник: Рейтинг

Половина опрошенных украинцев больше боятся экономических последствий эпидемии коронавируса для своей семьи, чем самой болезни. Треть – наоборот больше беспокоит заболевание, чем финансовые трудности, а 15% ничего не боятся.

Сколько украинцев думают, что болели коронавирусом

25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% – не болели;

64% тех, кто болел COVID-19, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения по вопросам лечения, 36% – не обращались;

52% тех, кто обратился за помощью к государственной медицине во время болезни, оценили качество полученной консультации или лечение на хорошо и отлично;

26% – на удовлетворительно;

22% – на плохо и ужасно.

Отношение к вакцине против COVID-19

61% поддерживают производство всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных. 32% – не поддерживают такую идею. 74% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от коронавируса COVID-19. Противоположное мнение имеют 21%.

В апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. При этом, ответили, что не готовы, 52% украинских респондентов.

Нужно ли принимать препараты для разжижения крови перед вакцинацией

Источник: Минздрав

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий отметил, что перед вакцинацией против COVID-19 или после нее не нужно принимать препараты, которые разжижают кровь.

Так по его словам, есть три причины, почему не стоит этого делать:

Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих: если вы их принимали из-за вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

В то же время врач отметил, если человек принимал такие препараты из-за своей сопутствующей патологии, ему следует продолжать их принимать, несмотря на вакцинацию.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 17 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали свыше 163 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 99 миллионов пациентов преодолели болезнь. А 3 378 455 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных недугом.

Примерно 60 миллионов человек по всему миру сейчас продолжают свое лечение.

Известен способ побороть постковидный синдром

Источник: Sage

Слабость, проблемы с памятью, одышка – с этими и многими другими последствиями COVID-19 сталкиваются миллионы людей во всем мире. Специфического лечения постковидного синдрома пока не существует, однако специалисты из Великобритании сделали серьезный шаг к разработке эффективной программы реабилитации для таких пациентов.

Ученые отметили, что включили в программу только тех пациентов, у которых не было острых симптомов, при которых противопоказаны интенсивные физические нагрузки, и были стабильны с медицинской точки зрения. В течение шести недель участники дважды в неделю занимались физическими упражнениями под руководством специалистов. Программа реабилитации включала в себя аэробные нагрузки – ходьба и беговая дорожка, силовые тренировки на различные группы мышц. Также добровольцы посещали консультации, где врачи рассказывали, как бороться с одышкой, бессонницей, тревогой и другими распространенными последствиями COVID-19.

Результаты показали, что у всех добровольцев наблюдалось статистически значимое улучшение благоприятности к физической нагрузке, респираторных симптомов, утомляемости и когнитивных способностей по сравнению с исходными данными.

Пандемия вызвала всплеск болезней желудка

Источник: MedPage Today

Во время первого локдауна, с 23 марта по 23 мая 2020 года, в гастроэнтерологические отделения больниц сети поступили 558 пациентов с патологиями, связанными с алкоголем. С 1 июня по 19 июля – после локдауна – их было уже 713.

Течение заболеваний также стало более тяжелым, исходя из данных анализов крови и необходимости инвазивных процедур. Кроме того, пациенты с алкогольными расстройствами стали моложе. В первый период исследования, во время локдауна, их средний возраст был 56 лет, а в июне и июле – 51 год. После завершения локдауна количество пациентов без алкоголизма приобрело прежнее значение, однако "алкогольные" больные поступали на 79% чаще. Количество людей с алкогольными гепатитами увеличилось на 127% по сравнению с 2019 годом.

Как втрое повысить эффективность вакцин против коронавируса

Источник: Nature

В Великобритании в начале вакцинальной кампании, в 2020 году из-за недостатка вакцин против COVID-19 решили отсрочить введение второй дозы вакцины, чтобы максимально увеличить число людей, которые хотя бы частично будут защищены от тяжелых форм коронавируса. В случае отсрочки второй прививки – уровень иммунного ответа вырос более чем в три раза по сравнению с теми людьми, которые получили препарат согласно рекомендованной схеме. Лучший иммунитет получили люди, которым вводили вторую дозу вакцины Pfizer через 3 или через 12 недель после первой инъекции.

Пиковые уровни антител были в 3,5 раза выше у тех, кто ждал около 12 недель вместо стандартных 3 – 4 недель. Уровень Т-клеточного ответа у этой группы пациентов был ниже, чем среди добровольцев со стандартной схемой введения. В то же время это не способствовало более быстрому снижению уровня антител в течение 9 недель после введения второй дозы.