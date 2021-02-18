За прошедшие сутки в Украине обнаружили 6 237 больных коронавирусом. Прикарпатье в красной зоне карантина. В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса, у которой свойства сразу нескольких штаммов. В Британии дети стали больше болеть коронавирусом. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 18 февраля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине выявили 6 237 больных коронавирусом. 5 225 пациентов выздоровели, а 163 умерли от осложнений, вызванных болезнью. В больницы госпитализировали 2 222 человека.

К теме Новости о коронавирусе 17 февраля: вспышка на Прикарпатье, первый мобильный госпиталь в Украине

С начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 1 287 141 украинца. Из них 1 134 120 пациентов выздоровели, а 24 852 — умерли.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях, а также в Киеве (513).

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 513 случаев;

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 163 случая;

Днепропетровская область – 205 случаев;

Донецкая область – 171 случай;

Житомирская область – 438 случаев;

Закарпатская область – 500 случаев;

Запорожская область – 88 случаев;

Ивано-Франковская область – 799 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 300 случаев;

Николаевская область – 119 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 156 случаев;

Ровненская область – 167 случаев;

Сумская область – 194 случая;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с тестированием

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине осуществили 64 688 тестирований на коронавирус. Методом ПЦР – 28 941, методом ИФА – 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 691.

За все время пандемии в Украине провели 6 625 529 ПЦР-тестов.

Кабмин официально ввел в Украине новые карантинные меры

Источник: Кабинет Министров

В Украине с 24 февраля начнет действовать адаптивный карантин, то есть восстановят разделение на зоны. В целом карантинные ограничения продлили до 30 апреля. Подробнее о новых карантинных ограничениях можно прочитать по ссылке.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

На Прикарпатье – красная зона карантина: когда и каких ограничений ждать

Источник: фейсбук Руслана Марцинкива

В Ивано-Франковске продолжает расти количество больных коронавирусом. Из-за этого с понедельника, 22 февраля, в регионе вводят жесткие карантинные ограничения. Мэр города Руслан Марцинкив объяснил, что изменится для жизни горожан.

С 22 февраля в Ивано-Франковске запрещено:

Работа заведений общественного питания. Им можно будет работать только на вынос;

работа спортзалов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений;

проведение культурных и религиозных мероприятий;

работа школ для учащихся 5 – 11 классов. Они должны продолжать обучение в дистанционном формате.

Ограничения не касаются работы образовательных учреждений для детей 1 – 4 классов и детских садов. Дети могут учиться дистанционно, если так захотят их родители. Транспорт, магазины и промышленные рынки продолжают работать с соблюдением карантинных требований.

К теме Стало известно, когда украинцев будут вакцинировать: Степанов назвал даты

Новости о коронавирусе в мире 18 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире обнаружили более 109 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 61 миллиона человек уже выздоровели, но 2 431 090 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, C​DC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса, у которой свойства сразу нескольких штаммов

Источник: Vita Laboratoriot Oy

В Финляндии обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции "Fin-796H", который даже сложно обнаружить с помощью ПЦР-тестов. Исследователи из Института биотехнологии Хельсинкского университета и Vita Laboratoriot заявили, что новый штамм содержит мутации похожие на "британский" и "южноафриканский" варианты.

Сокрытие количества жертв коронавируса в Нью-Йорке: ФБР начало расследование

Источник: ABC

ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Их подозревают в сокрытии реального количества жертв COVID-19 в домах для пожилых людей весной и летом прошлого года.

В Британии дети начали больше болеть коронавирусом

Источник: The Guardian

В Великобритании наблюдают активное распространение коронавирусной инфекции среди детей от 5 до 12 лет и молодежи от 18 до 24 лет. Авторы считают, что относительно высокая распространенность среди детей младшего возраста может быть связана с тем, что большая часть этой возрастной группы в течение карантина посещала школу. Кроме того, профессор Пол Эллиот из Имперского колледжа Лондона высказал мнение, что инфицирование коронавирусом может происходить за пределами учебных классов.

Армения одобрила российскую вакцину

Источник: "Новости-Армения"

В Армении одобрили применение вакцин против коронавируса компаний "Спутник-V", AstraZeneca и Pfizer. Массовая вакцинация в стране запланирована на начало марта.