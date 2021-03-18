В Киеве вводят локдаун. В ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутировавших штаммов коронавируса. Впервые родился ребенок с антителами. Больных коронавирусом в два раза больше, чем сообщают официальные данные. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 18 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки в Украине обнаружили 15 053 больных коронавирусом. Из них 744 ребенка и 425 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 17 марта: рекорд смертности в Украине, локдаун во Львове

За этот же период в больницы госпитализировали 4 376 человек. Еще 267 пациентов умерли, более 6 тысяч – выздоровели.

В течение 17 марта в Украине провели 53 039 тестов методом ПЦР. Также 21 782 методом ИФА, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959.

Статистика COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 1 092 случая;

Винницкая область – 751 случай;

Волынская область – 330 случаев;

Днепропетровская область – 655 случаев;

Донецкая область – 651 случай;

Житомирская область – 1 398 случаев;

Закарпатская область – 614 случаев;

Запорожская область – 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 559 случаев;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 149 случаев;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 1 092 случая;

Николаевская область – 424 случая;

Одесская область – 997 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ровненская область – 390 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 692 случая;

Харьковская область – 732 случая;

Херсонская область – 96 случаев;

Хмельницкая область – 800 случаев;

Черкасская область – 367 случаев;

Черновицкая область – 596 случаев;

Черниговская область – 475 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине:

заболели – 1 504 076 человек,

из них 1 244 190 выздоровели,

умерли – 29 253 пациента.

В Киеве вводят локдаун

Источник: 24 канал

В Киеве с 20 марта введут локдаун, но ограничения могут быть еще жестче. Ведь такая ситуация становится похожей на ту, которая была год назад.

Что изменится в жизни города:

заведения общественного питания могут работать только на вынос;

образовательные учреждения прекратят работу, старшеклассники будут учиться дистанционно;

посещать обучение можно будет только младшим классам и воспитанникам детских садов;

закроются торгово-развлекательные комплексы;

прекратят работу выставки, музеи, театры;

транспорт будет курсировать в обычном режиме с загрузкой 50% на сидячие места и с обязательным соблюдением масочного режима.

Степанов ответил, введут ли в Украине локдаун и когда упадет заболеваемость

Источник: ТСН

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что весенняя волна коронавируса продлится до конца апреля. В то же время общенационального локдауна в Украине вводить пока не будут. Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.

Компенсация за побочную реакцию на вакцину: в Украине могут создать спецфонд

Источник: Информационное управление Аппарата Верховной Рады

В Украине могут создать специальный фонд, который будет заниматься компенсацией за побочные последствия от вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, такое решение может принять Кабинет Министров.

К теме Может ли человек заболеть коронавирусом после вакцинации: Ляшко объяснил нюансы

Новости о коронавирусе в мире 18 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 121 миллиона больных COVID-19. Более 68 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2,6 миллиона пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Впервые родился ребенок с антителами: прививку получила мама

Источник: The Guardian

Впервые в истории зарегистрировали рождение ребенка с антителами к COVID-19. Его родила 36-летняя жительница Флориды, которая была вакцинирована во время беременности.

В ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутировавших штаммов коронавируса

Источник: CGTN

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцину производства Johnson & Johnson в странах, где циркулируют штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.

Японские ученые создали тест, который выявляет коронавирус и его мутации

Источник: NHK

Один из крупнейших японских производителей измерительных инструментов и средств для проведения анализов, компания "Симадзу", разработала комплект для тестирования, который поможет мгновенно выявлять коронавирусную инфекцию или ее мутации. Новый набор реактивов предназначен для ПЦР-тестирования.

Исследования коронавируса

Пожилые люди очень плохо защищены от повторного заражения коронавирусом

Источник: The Lancet

Большинство людей защищены от повторного инфицирования SARS-CoV-2 не менее полгода. Однако ученые выяснили, что у пожилых людей высокий риск реинфекции. Так, защищенность людей в возрасте от 65 лет после перенесенного COVID-19 составила всего 47%. А моложе 65 лет – 80%.

Больных коронавирусом в два раза больше, чем сообщают официальные данные

Источник: JAMA

По оценкам ученых, по состоянию на конец сентября в США было не менее 15,9 миллиона случаев SARS-Cov-2, включая бессимптомные. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о 7,2 миллиона инфицированных.