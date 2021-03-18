Новости о коронавирусе 18 марта: локдаун в Киеве, универсальная вакцина против всех штаммов
В Киеве вводят локдаун. В ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутировавших штаммов коронавируса. Впервые родился ребенок с антителами. Больных коронавирусом в два раза больше, чем сообщают официальные данные. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 18 марта
Статистика коронавируса в Украине
Источник: СНБО Украины
За минувшие сутки в Украине обнаружили 15 053 больных коронавирусом. Из них 744 ребенка и 425 медработников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 17 марта: рекорд смертности в Украине, локдаун во Львове
За этот же период в больницы госпитализировали 4 376 человек. Еще 267 пациентов умерли, более 6 тысяч – выздоровели.
В течение 17 марта в Украине провели 53 039 тестов методом ПЦР. Также 21 782 методом ИФА, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959.
Статистика COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 1 092 случая;
- Винницкая область – 751 случай;
- Волынская область – 330 случаев;
- Днепропетровская область – 655 случаев;
- Донецкая область – 651 случай;
- Житомирская область – 1 398 случаев;
- Закарпатская область – 614 случаев;
- Запорожская область – 428 случаев;
- Ивано-Франковская область – 559 случаев;
- Киевская область – 727 случаев;
- Кировоградская область – 149 случаев;
- Луганская область – 74 случая;
- Львовская область – 1 092 случая;
- Николаевская область – 424 случая;
- Одесская область – 997 случаев;
- Полтавская область – 394 случая;
- Ровненская область – 390 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 692 случая;
- Харьковская область – 732 случая;
- Херсонская область – 96 случаев;
- Хмельницкая область – 800 случаев;
- Черкасская область – 367 случаев;
- Черновицкая область – 596 случаев;
- Черниговская область – 475 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине:
В Киеве вводят локдаун
Источник: 24 канал
В Киеве с 20 марта введут локдаун, но ограничения могут быть еще жестче. Ведь такая ситуация становится похожей на ту, которая была год назад.
Что изменится в жизни города:
- заведения общественного питания могут работать только на вынос;
- образовательные учреждения прекратят работу, старшеклассники будут учиться дистанционно;
- посещать обучение можно будет только младшим классам и воспитанникам детских садов;
- закроются торгово-развлекательные комплексы;
- прекратят работу выставки, музеи, театры;
- транспорт будет курсировать в обычном режиме с загрузкой 50% на сидячие места и с обязательным соблюдением масочного режима.
Степанов ответил, введут ли в Украине локдаун и когда упадет заболеваемость
Источник: ТСН
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что весенняя волна коронавируса продлится до конца апреля. В то же время общенационального локдауна в Украине вводить пока не будут. Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что украинцы должны строго соблюдать карантинные требования.
Компенсация за побочную реакцию на вакцину: в Украине могут создать спецфонд
Источник: Информационное управление Аппарата Верховной Рады
В Украине могут создать специальный фонд, который будет заниматься компенсацией за побочные последствия от вакцин против коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, такое решение может принять Кабинет Министров.
К теме Может ли человек заболеть коронавирусом после вакцинации: Ляшко объяснил нюансы
Новости о коронавирусе в мире 18 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 121 миллиона больных COVID-19. Более 68 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2,6 миллиона пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Впервые родился ребенок с антителами: прививку получила мама
Источник: The Guardian
Впервые в истории зарегистрировали рождение ребенка с антителами к COVID-19. Его родила 36-летняя жительница Флориды, которая была вакцинирована во время беременности.
В ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутировавших штаммов коронавируса
Источник: CGTN
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют вакцину производства Johnson & Johnson в странах, где циркулируют штаммы коронавируса – препарат эффективен против мутировавших версий SARS-CoV-2.
Японские ученые создали тест, который выявляет коронавирус и его мутации
Источник: NHK
Один из крупнейших японских производителей измерительных инструментов и средств для проведения анализов, компания "Симадзу", разработала комплект для тестирования, который поможет мгновенно выявлять коронавирусную инфекцию или ее мутации. Новый набор реактивов предназначен для ПЦР-тестирования.
Исследования коронавируса
Пожилые люди очень плохо защищены от повторного заражения коронавирусом
Источник: The Lancet
Большинство людей защищены от повторного инфицирования SARS-CoV-2 не менее полгода. Однако ученые выяснили, что у пожилых людей высокий риск реинфекции. Так, защищенность людей в возрасте от 65 лет после перенесенного COVID-19 составила всего 47%. А моложе 65 лет – 80%.
Больных коронавирусом в два раза больше, чем сообщают официальные данные
Источник: JAMA
По оценкам ученых, по состоянию на конец сентября в США было не менее 15,9 миллиона случаев SARS-Cov-2, включая бессимптомные. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о 7,2 миллиона инфицированных.
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