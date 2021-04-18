В Украине, где за минувшие сутки обнаружили коронавирус у более чем 10 тысяч людей, началась вакцинация препаратом Pfizer. 17 апреля привито против коронавируса 3 333 украинца. В Канаде сообщили о втором случае образования тромбов после прививки Covishield. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 18 апреля

Источник: СНБО Украины

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

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Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 4 274 человека. 250 человек, к сожалению, умерло от осложнений, вызванных коронавирусом. 6 523 человека выздоровели.

Тестирование на коронавирус: за минувшие сутки совершено 60 380 тестирований (методом ПЦР – 27 278, методом ИФА – 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 544). С начала пандемии проведено 8 942 671 ПЦР-тестирование.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 946 510 человек;

выздоровело – 1 482 079 человек;

летальных случаев – 39 786.

Вакцинация в Украине: что известно

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине привито против коронавируса 3 333 человека. 449 194 человека привито от начала прививочной кампании.

Из них получили 1 дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Прививки проводились 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки. По состоянию на 17 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 480 случаев/ 186 прививок;

Винницкая область – 177 случаев/ 45 прививок;

Волынская область – 197 случаев/ 133 прививки;

Днепропетровская область – 1114 случаев/ 284 прививки;

Донецкая область – 511 случаев/ 620 прививок;

Житомирская область – 379 случаев/ 36 прививок;

Закарпатская – 106 случаев/ 24 прививки;

Запорожская область – 151 случай/ 56 прививок;

Ивано-Франковская область – 100 случаев/ 94 прививки;

Киевская область – 597 случаев/ 223 прививки;

Кировоградская область – 219 случаев/ 29 прививок;

Луганская область – 65 случаев/ 50 прививок;

Львовская область – 461 случай/ 401 прививки;

Николаевская область – 468 случаев/ 48 прививок;

Одесская область – 595 случаев/ 381 прививки;

Полтавская область – 160 случаев/ 76 прививок;

Ровненская область – 300 случаев/ 78 прививок;

Сумская область – 540 случаев/ 15 прививок;

Тернопольская область – 256 случаев/ 58 прививок;

Харьковская область – 1590 случаев/ 50 прививок;

Херсонская область – 215 случаев/ 56 прививок;

Хмельницкая область – 540 случаев/ 196 прививок;

Черкасская область – 300 случаев/ 27 прививок;

Черновицкая область – 174 случая/ 145 прививок;

Черниговская область – 587 случаев/ 22 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине началась вакцинация препаратом Pfizer

Источник: 24 канал

В воскресенье, 18 апреля, в Украине стартовала вакцинация граждан против коронавируса препаратом компании Pfizer. Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов подтвердил, что вакцина Pfizer доехала до все региональные склады.

Так, 18 апреля первыми вакцину Pfizer получат около 100 человек на Киевщине, проживающие в доме-интернате для пожилых, а также персонал учреждения.

Когда все желающие украинцы смогут вакцинироваться от COVID-19

Источник: 24 канал

В Украине продолжается вакцинация против коронавируса с приоритетностью для людей в группах риска. В Министерстве здравоохранения объяснили, когда украинцы смогут по желанию и без очередей получить возможность получить прививку.

Виктор Ляшко напомнил, что сейчас в приоритете вакцинации люди в возрасте от 60 лет, которые в группе риска. После этого будут делать прививки лицам от 18 лет, которые изъявят желание.

Однако, если будет очередь людей, которые хотят получить вакцину, приоритет также сначала будут предоставлять тем, кто имеет хронические болезни.



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Новости о коронавирусе в мире 18 апреля

Источник: Worldometers

С начала пандемии COVID-19 во всем мире умерло более 3 миллионов человек. Общее же количество инфицированных в мире превысило 140 миллионов, выздоровели – более 80 миллионов человек. Больше всего больных в мире обнаружили в США, Индии и Бразилии.

В Канаде заявили о втором случае образования тромбов после прививки Covishield

Источник: Минздрав Канады

В субботу, 17 апреля, в Канаде подтвердили второй случай образования тромбов с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной CoviShield. Напомним, препарат изготовлен в Индии по лицензии Oxford/ AstraZeneca и именно им началась вакцинация в Украине.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что побочный эффект обнаружили у привитого пациента из провинции Альберта. Пациент уже прошел курс лечения и выздоравливает. Система здравоохранения страны продолжает следить за использованием всех вакцин против коронавирусной инфекции и продолжить мониторинг риска образования тромбов после иммунизации препаратами от AstraZeneca.

Эксперты считают, что случаи образования сгустков крови "остаются очень редкими".



Сравнение вакцин против COVID-19/ Источник: ВОЗ/ Инфографика 24 канала