В Украине вдвое уменьшилось количество госпитализаций, одновременно заразились со вчера более 6 тысяч человек. Впрочем, это не свидетельствует о спаде заболеваемости, в выходные лаборатории проводят меньше тестирований. Киевщина и Львовщина начали вакцинацию препаратом Pfizer. В Индии рекордные показатели распространения инфекции. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

19 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о 6 506 новых больных коронавирусом в Украине. Из них 253 ребенка и 98 медработников.

В больницы были госпитализированы 2 387 человек. Это почти вдвое меньше, чем днем ​​ранее. От осложнений коронавируса умерло 214 больных. Зато выздоровели 5 598 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 18 апреля: старт вакцинации Pfizer, побочные эффекты от Covishield

Уровень тестирования снизился

За прошедшие сутки в Украине совершили 27 488 различных видов тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 15 811, методом ИФА (исследование на антитела) – 4 037. Также было использовано 7 640 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.От начала пандемии в Украине:

Статистика распространения COVID-19 в Украине с начала эпидемии: заразились 1 953 016 человек;

выздоровели – 1 487 677 больных;

умерли от осложнений болезни – 40 тысяч пациентов;

Темпы вакцинации в стране

В течение вчерашнего дня от коронавируса вакцинировали всего 1 453 человека. Всего с начала прививочной кампании в Украине вакцинировали 450 647 граждан. Из них 450 645 получили первую дозу препарата. А вот закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

По состоянию на 18 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 468 490 человек.

Количество инфицированных и вакцинированных в регионах за сутки

Киев – 447 случаев/0 прививок;

Винницкая область – 122 случая/60 прививок;

Волынская область – 214 случаев/160 прививок;

Днепропетровская область – 761 случай/15 прививок;

Донецкая область – 377 случаев/79 прививок;

Житомирская область – 267 случаев/17 прививок;

Закарпатская – 48 случаев/10 прививок;

Запорожская область – 90 случаев/42 прививки;

Ивано-Франковская область – 48 случаев/20 прививок;

Киевская область – 428 случаев/216 прививок;

Кировоградская область – 164 случая/0 прививок;

Луганская область – 47 случаев/0 прививок;

Львовская область – 490 случаев/169 прививок;

Николаевская область – 461 случай/0 прививок;

Одесская область – 372 случая/65 прививок;

Полтавская область – 164 случая/59 прививок;

Ровненская область – 150 случаев/40 прививок;

Сумская область – 205 случаев/40 прививок;

Тернопольская область – 219 случаев/50 прививок;

Харьковская область – 622 случая/345 прививок;

Херсонская область – 103 случая/0 прививок;

Хмельницкая область – 100 случаев/0 прививок;

Черкасская область – 273 случая/26 прививок;

Черновицкая область – 139 случаев/30 прививок;

Черниговская область – 195 случаев/0 прививок.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с COVID-19 в ВСУ

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

Коронавирус продолжает распространяться в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки от осложнений инфекции умерли двое работников ВСУ.

По состоянию на 19 апреля коронавирусом инфицировались 2 267 украинских военных. С начала пандемии победить COVID-19 смогли 21 534 военнослужащих. Смертельная болезнь унесла жизни 74 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил карантинные зоны: 13 регионов "красных" и только три "желтых"

Источник: сайт Минздрава

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны. В актуальном перечне 13 "красных" регионов, 9 "оранжевых" и 3 "желтых".

В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса меньше распространилась в Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. К слову, две последние вышли из "красного" уровня эпидемической опасности.

В министерстве считают, что по состоянию на 19 апреля, "красными" является Киев и еще 12 областей, а именно:

Киевская область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.



Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава

Во Львове заработали начальные школы, непродовольственные рынки и летние площадки

Источник: Львовский горсовет

Локдаун во Львове продлится до 4 мая. Однако, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, карантин несколько ослабили. С 19 апреля в городе начинают работать начальные школы, непродовольственные рынки и летние площадки.

Городской голова Андрей Садовый рассказал, что во Львове решили несколько ослабить карантин. Однако рынки и летние площадки должны работать с соблюдением всех противоэпидемических требований.

На Киевщине и Львовщине начали делать прививки Pfizer

Вакцинация в Киевской области

Источник: Киевская ОГА

За сутки в Киевской области сделали 216 прививок. Все дозы медики сделали вакциной Pfizer, а получили их жители и работники двух психоневрологических интернатов.

Как отметили в Киевской облгосадминистрации, за сутки мобильные бригады использовали фактически пятую часть выделенных на регион вакцин. С 1 170 доз осталось только 954.



На Киевщине уже сделали прививки почти 1/5 вакцин Pfizer / Фото Киевской ОГА

Вакцинация во Львове

Источник: ЛОГА

Во Львов 18 апреля прибыли 1 170 доз вакцины Pfizer. Две мобильные бригады начали делать прививки жителям Львовщины. Вакцинацию в пределах области будет проводить бригада диагностического центра, а во Львове будет работать бригада 4 городской клинической больницы.

На Львовщине от коронавируса вакцинировались почти 35 тысяч человек. Прививки делали препаратами Covishield и CoronaVac.

Также по теме В Киеве от COVID-19 умерла 47-летняя женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию

Зеленский провел совещание о Пасхе в условиях COVID-19

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский провел совещание касательно третьей волны COVID-19 в Украине. Там оговаривали, в частности, празднование Пасхи в условиях пандемии.

Президент отметил, что Украина уже имеет опыт празднования важных религиозных праздников во время карантина. Несмотря на то, что продолжается вакцинация, скопления людей до сих пор представляют угрозу.

Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП

Источник: Дия

До 31 декабря ФЛП могут получить еще одно пособие от государства в размере 8 тысяч гривен. Говорится о предпринимателях, пострадавших от карантина с февраля 2021 года.

Из этих 8 тысяч ФЛП не придется платить налоги ни предпринимателю, ни наемным работникам. Подать заявку на получение помощи необходимо в течение 30 дней с момента усиления в регионе карантина.

Регистрация на выплату денег началась 19 апреля.

Получить помощь можно 2 способами:

через мобильное приложение Дия;

через портал Дия.

Важно! Ознакомиться с полным списком людей, которые могут получить 8 тысяч от государства, можно здесь. Кстати, получить помощь смогут только ФЛП, государственная регистрация которых составляет не менее 3 месяцев.

Новости о коронавирусе в мире 18 апреля

Статистика распространения СOVID-19 в мире

Источник: Worldometers

За минувшие сутки в мире зафиксировали почти 707 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США.

В частности, в Индии зафиксировали рекордные 273 810 новых случаев коронавируса. Сейчас больницы Индии борются с нехваткой больничных коек и запасов кислорода из-за большого наплыва пациентов.

Количество смертей от COVID-19 за сутки выросло до рекордных 1 619 и достигло 178 769 за все время пандемии.

Также сложная ситуация в Турции , там зафиксировали почти 56 тысяч, в США – более 43 тысяч случаев. Кроме того, почти 43 тысячи больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции – более 29 тысяч новых случаев.

, там зафиксировали почти 56 тысяч, в США – более 43 тысяч случаев. Кроме того, почти 43 тысячи больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции – более 29 тысяч новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

Всего в мире за сутки умерло 9 323 человека, у которых подтвердили коронавирус. Сейчас в мире коронавирусом болеют более 18 миллионов человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 032 638 человек.

В США коронавирус обнаружили у выдр из океанариума

Источник: Georgia Aquarium

В США коронавирусом заболели выдры из океанариума Джорджии. У животных были чихание, насморк и незначительная вялость. У некоторых из млекопитающих даже появился кашель.

Океанариум штата Джорджия расположен в Атланте. Там проживают тысячи животных самых разнообразных видов.

Из-за нового штамма COVID-19 в Бразилии женщин просят не планировать беременность

Источник: CNN

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Камара рекомендует отложить планирование беременности из-за нового штамма коронавируса. Поскольку он опаснее для беременных женщин, чем оригинальный штамм.

Рафаэль Камара отметил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Бразилии, "агрессивна" к беременным. Поэтому, если есть такая возможность, потенциальным мамам советуют отложить планирование беременности.

Исследование о коронавирусе

У людей обнаружили гены, которые борются с коронавирусом

Источник: Molecular Cell

Ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SPB, США) идентифицировали набор человеческих генов, которые борются с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Рассмотренные гены связали с интерферонами – передовыми борцами с вирусами в организме.

Исследователи заявили, что получили новое представление о том, как вирус использует человеческие клетки, в которые проникает. Но они все еще ищут его слабые места, чтобы разработать оптимальные противовирусные препараты.

Противовирусный препарат может быть эффективным против COVID-19

Источник: Nature Communications

Согласно новому исследованию, экспериментальный противовирусный препарат может значительно снизить инфекционные нагрузки SARS-CoV-2. Соответственно и вред, который вирус может нанести легким.

Ученые из Национального института здоровья США (NIH) и Университета Плимута обнаружили, что препарат MK-4482, который сначала разработали для лечения гриппа, эффективен против заражения коронавирусом.

Исследователи заявили, что лечение с помощью MK-4482 потенциально может снизить склонность к высокому риску инфицирования SARS-CoV-2. Также препарат может использоваться для лечения подтвержденного COVID-19 отдельно или в сочетании с другими агентами.