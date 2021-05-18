Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. 4 095 из них обнаружили за минувшие сутки. Среди новых заболевших – 235 детей и 162 медработника. В больницы были госпитализированы 999 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.

Днем ранее Новости о коронавирусе 17 мая: опрос украинцев, борьба с постковидным синдромом

Смертность остается достаточно высокой. На протяжении 17 мая от осложнений коронавируса умерли 285 пациентов. Зато выздоровели 17 751 человек.

За прошедшие сутки в Украине провели 61 110 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 30 693,

методом ИФА – 13 378,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 039.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 160 095 больных COVID-19, из них выздоровели – 1 882 344 пациента, умерли – 48 469 больных.

Темпы вакцинации в Украине

На протяжении прошедших суток против коронавируса вакцинировали 17 232 жителей Украины. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.

С начала прививочной кампании прививки сделали 948 332 украинцам. Только 27 454 из них получили 2 дозы, то есть полностью закончили вакцинацию. По состоянию на 17 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

Число новых больных и прививок в регионах:

Киев – 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область – 44 случая / 400 прививок;

Волынская область – 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область – 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область – 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область – 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская – 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область – 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область – 73 случая / 726 прививок;

Киевская область – 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область – 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область – 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область – 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область – 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область – 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область – 275 случаев / 422 прививки;

Ровненская область – 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область – 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область – 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область – 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область – 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область – 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область – 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область – 63 случая / 415 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Всемирный банк даст Минздраву Украины 90 миллионов долларов: на что пойдут деньги

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) заключили соглашение о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Около 1,1 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) – на поддержку закупки вакцин,

Около 850 миллионов гривен (30 миллионов долларов) – на развертывание вакцинации против COVID-19

Еще более 550 миллионов гривен (20 миллионов долларов) – на укрепление способности проведения тестирования на коронавирус в Украине.

В Украину прибыла вторая партия вакцины против коронавируса от Pfizer

Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 122 тысячи доз препарата. Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.

К теме Украина попросит у США вакцины против коронавируса

Новости о коронавирусе в мире 18 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 163 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Около 100 миллионов пациентов преодолели болезнь. Однако 3 389 573 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.

Примерно 60 миллионов людей по всему миру сейчас продолжают свое лечение.

Женщина проснулась накануне собственной кремации: ее считали умершей от COVID-19

Источник: Insider

В начале мая в 76-летней женщины Гайквад диагностировали COVID-19. 10 мая его состояние ухудшилось, поэтому дети отвезли ее в больницу. Все палаты были заполнены, поэтому семья осталась ждать на свободную кровать. В помещении больная потеряла сознание, а напуганные родственники решили, что она умерла.

Дети увезли без сознания мать домой и начали готовиться к кремации. За мгновение до того, как погребальные носилки подожгли, Гайквад открыла глаза и расплакалась.

Во Франции размышляют о вакцинации детей от COVID-19 Источник: Le Figaro

Источник: Le Figaro

Во Франции власти планируют вакцинировать детей и подростков от COVID-19. Однако делать это будут не сразу, ведь сначала в приоритете – взрослые. Министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что вопрос вакцинации детей беспокоит многих. Сейчас этот вопрос рассматривается и обсуждается.

Исследования коронавируса

Риск подхватить коронавирус у стоматолога

Источник: SAGE

В начале пандемии стоматологические клиники в Украине и других странах были вынуждены закрыться из-за опасений, что во время лечения увеличивается риск передачи вируса. Авторы нового исследования поставили точку в этом вопросе: по их словам, прийти к стоматологу так же безопасно, как выпить стакан воды.

Ученые сделали вывод, что риск заражения на приеме у стоматолога крайне невелик, особенно с учетом качественных систем вентиляции и дезинфекции, которые используются в таких кабинетах.