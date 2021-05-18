Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: фейсбук Максима Степанова
По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. 4 095 из них обнаружили за минувшие сутки. Среди новых заболевших – 235 детей и 162 медработника. В больницы были госпитализированы 999 человек с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.
Днем ранее Новости о коронавирусе 17 мая: опрос украинцев, борьба с постковидным синдромом
Смертность остается достаточно высокой. На протяжении 17 мая от осложнений коронавируса умерли 285 пациентов. Зато выздоровели 17 751 человек.
За прошедшие сутки в Украине провели 61 110 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 30 693,
- методом ИФА – 13 378,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 039.
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 160 095 больных COVID-19, из них выздоровели – 1 882 344 пациента, умерли – 48 469 больных.
Темпы вакцинации в Украине
На протяжении прошедших суток против коронавируса вакцинировали 17 232 жителей Украины. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.
С начала прививочной кампании прививки сделали 948 332 украинцам. Только 27 454 из них получили 2 дозы, то есть полностью закончили вакцинацию. По состоянию на 17 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.
Число новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 425 случаев / 1963 прививки;
- Винницкая область – 44 случая / 400 прививок;
- Волынская область – 135 случаев / 481 прививки;
- Днепропетровская область – 220 случаев / 893 прививки;
- Донецкая область – 428 случаев / 1072 прививки;
- Житомирская область – 30 случаев / 571 прививки;
- Закарпатская – 58 случаев / 628 прививок;
- Запорожская область – 265 случаев / 818 прививок;
- Ивано-Франковская область – 73 случая / 726 прививок;
- Киевская область – 229 случаев / 582 прививки;
- Кировоградская область – 40 случаев / 531 прививки;
- Луганская область – 111 случаев / 372 прививки;
- Львовская область – 118 случаев / 1091 прививки;
- Николаевская область – 186 случаев / 682 прививки;
- Одесская область – 148 случаев / 725 прививок;
- Полтавская область – 275 случаев / 422 прививки;
- Ровненская область – 425 случаев / 428 прививок;
- Сумская область – 113 случаев / 447 прививок;
- Тернопольская область – 65 случаев / 714 прививок;
- Харьковская область – 259 случаев / 962 прививки;
- Херсонская область – 28 случаев / 379 прививок;
- Хмельницкая область – 103 случая / 792 прививки;
- Черкасская область – 180 случаев / 616 прививок;
- Черновицкая область – 74 случая / 522 прививки;
- Черниговская область – 63 случая / 415 прививок.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Всемирный банк даст Минздраву Украины 90 миллионов долларов: на что пойдут деньги
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) заключили соглашение о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".
- Около 1,1 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) – на поддержку закупки вакцин,
- Около 850 миллионов гривен (30 миллионов долларов) – на развертывание вакцинации против COVID-19
- Еще более 550 миллионов гривен (20 миллионов долларов) – на укрепление способности проведения тестирования на коронавирус в Украине.
В Украину прибыла вторая партия вакцины против коронавируса от Pfizer
Во вторник, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Спецрейс доставил еще 122 тысячи доз препарата. Вакцину от коронавируса доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX. Ожидается, что новая партия препарата будет использована для вакцинации работников сферы образования.
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Новости о коронавирусе в мире 18 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 163 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Около 100 миллионов пациентов преодолели болезнь. Однако 3 389 573 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью.
Примерно 60 миллионов людей по всему миру сейчас продолжают свое лечение.
Женщина проснулась накануне собственной кремации: ее считали умершей от COVID-19
Источник: Insider
В начале мая в 76-летней женщины Гайквад диагностировали COVID-19. 10 мая его состояние ухудшилось, поэтому дети отвезли ее в больницу. Все палаты были заполнены, поэтому семья осталась ждать на свободную кровать. В помещении больная потеряла сознание, а напуганные родственники решили, что она умерла.
Дети увезли без сознания мать домой и начали готовиться к кремации. За мгновение до того, как погребальные носилки подожгли, Гайквад открыла глаза и расплакалась.
Во Франции размышляют о вакцинации детей от COVID-19 Источник: Le Figaro
Источник: Le Figaro
Во Франции власти планируют вакцинировать детей и подростков от COVID-19. Однако делать это будут не сразу, ведь сначала в приоритете – взрослые. Министр здравоохранения Оливье Веран отметил, что вопрос вакцинации детей беспокоит многих. Сейчас этот вопрос рассматривается и обсуждается.
Исследования коронавируса
Риск подхватить коронавирус у стоматолога
Источник: SAGE
В начале пандемии стоматологические клиники в Украине и других странах были вынуждены закрыться из-за опасений, что во время лечения увеличивается риск передачи вируса. Авторы нового исследования поставили точку в этом вопросе: по их словам, прийти к стоматологу так же безопасно, как выпить стакан воды.
Ученые сделали вывод, что риск заражения на приеме у стоматолога крайне невелик, особенно с учетом качественных систем вентиляции и дезинфекции, которые используются в таких кабинетах.