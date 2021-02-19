За минувшие сутки, 18 февраля, в Украине коронавирус зафиксировали еще у 6 531 человека. Ученые исследовали то, что мутации COVID-19 сделали его в 8 раз заразнее. Ученые из Колумбийского университета разработали назальный спрей против коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 19 февраля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

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По состоянию на 19 февраля в Украине обнаружили 1 293 672 больных коронавирусом. Новых – 6 531 пациента – 418 детей и 285 медработников. На протяжении прошлых суток, 18 февраля, в Украине умерли еще 120 больных COVID-19. Общее количество летальных случаев вследствие коронавируса возросло до 24 972. Зато поправились 1 139 977 человек, 5 857 из которых за минувшие сутки.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня в Украине провели 61 215 тестов на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 26 095,

методом ИФА – 15 567,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553.

Всего по состоянию на 19 февраля в стране осуществили 6 651 624 ПЦР-тестов

Коронавирус в регионах Украины: суточный прирост

За минувшие сутки больше всего новых больных зафиксировали в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях, а также в Киеве (544).

Количество новых больных в регионах:

Киев – 544 случая;

Винницкая область – 581 случай;

Волынская область – 180 случаев;

Днепропетровская область – 397 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 260 случаев;

Закарпатская область – 397 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 753 случая;

Киевская область – 365 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 422 случая;

Николаевская область – 182 случая;

Одесская область – 238 случаев;

Полтавская область – 133 случая;

Ровненская область – 134 случая;

Сумская область – 104 случая;

Тернопольская область – 217 случаев;

Харьковская область – 182 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 197 случаев;

Черкасская область – 155 случаев;

Черновицкая область – 458 случаев;

Черниговская область – 178 случаев.

Украинские ученые признались, почему не исследуют новые штаммы коронавируса

Источник: Институт молекулярной биологии и генетики

Ученые из Института молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы исследовать мутации SARS-CoV-2 на территории Украины. Но они не могут этого сделать без сотрудничества с другими структурами.

Мутации вирусов можно определить с помощью метода секвенирования. Для этого используют различные молекулярные технологии. В Институте молекулярной биологии и генетики есть секвенаторы нового поколения, подходящие для проведения таких исследований. А также соответствующие специалисты, которые могут проанализировать результаты. Так, не хватает дорогих реагентов, но их цена не заоблачная.



Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 19 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире выявили более 110 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 62 миллиона человек уже выздоровели, но 2 953 4441 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Когда Польша сможет перепродать Украине вакцину от коронавируса

Источник: Onet.pl

Польша намерена перепродать нескольким странам, не входящим в Евросоюз, 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Среди государств, которые могут получить препарат, – и Украина. Однако это произойдет лишь тогда, когда производители наладят поставки в саму Польшу.

Сейчас Варшава приобрела у AstraZeneca 20 миллионов доз вакцины. 16 миллионов из них планируют использовать для иммунизации самих поляков. Еще 4 миллиона хотят перепродать Украине, Грузии и Албании. В AstraZeneca обещали, что вакцины на польскую территорию поступят уже в первом полугодии 2021 года.

К слову, украинцы могут получить прививки и в самой Польше. Такое предусмотрено на третьем этапе национального плана вакцинации. Касаться это будет только тех людей, которые находятся в стране легально.

Мутации сделали коронавирус в 8 раз заразнее

Источник: New York University

Эксперименты ученых из Нью-Йоркского университета демонстрируют, что одна из самых распространенных мутаций SARS-CoV-2 сделала вирус значительно заразнее первоначального вариант, обнаруженного в Китае. Такие же выводы ранее делали и другие исследователи. Речь идет о мутации D614G, которую обнаружили еще в начале 2020 года. Это лишь одна из вариаций коронавируса, но сейчас она доминирует во всем мире.

Оба варианта вируса вводили в клетки легких, печени и толстой кишки человека, после чего оценивали скорость заражения. Так, по сравнению с исходным вариантом SARS-CoV-2, мутация D614G сделала вирус в 8 раз заразнее. Кроме того, вирус стал устойчивым, что объясняет возможный механизм повышения способности варианта инфицировать клетки.



Риск смерти от коронавируса / источник: European Journal of Epidemiology /Инфографика 24 канала

Новый назальный спрей на 100% защищает от коронавируса

Источник: Columbia University Irving Medical Center

Ученые из Колумбийского университета разработали назальный спрей против коронавируса. Его действие проверили на хорьках. Ученые уверяют, что спрей предоставляет мгновенную защиту от вируса, которая длится не менее суток. Также разработчики утверждают, что препарат эффективно защищает от мутированных вариантов SARS-CoV-2.

Результаты исследования на хорьках

Одной группе хорьков ежедневно вводили лекарства через нос.

После этого их помещали в клетку к инфицированным животным.

Во время исследования ни одно из подопытных животных не заразилось после прямого контакта с инфицированным животным. Кроме этого, вирусная нагрузка была нулевой.

Зато в группе контроля все животные тяжело заболели.

Когда ученые протестировали средство на нескольких вариантах SARS-CoV-2, в частности B.1.1.7 (британский штамм) и B.1.351 (южноафриканский штамм), то оказалось, что соединение предотвращало слияние спаечного белка вируса с мембраной клеток.

Разработчики планируют провести клинические исследования, но сроки окончания испытаний пока не объявляют.