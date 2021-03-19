За минувшие сутки, 18 декабря, заболели 15 850 украинцев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина перешла к 2 этапу вакцинации, однако в нескольких городах уже рассказали о недостатке вакцин. Во Франции признались, что каждые 4 минуты в реанимацию попадает пациент с COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 19 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: СНБО Украины

Днем ранее Новости о коронавирусе 18 марта: локдаун в Киеве, ЕС признал безопасность AstraZeneca

В Украине за сутки заболели коронавирусом 15 850 украинцев, больше всего инфицированных – в Киеве. В то же время выздоровели от болезни – 4 592 человека.

С начала пандемии заболели коронавирусом 1 519 926 жителей Украины. По состоянию на 19 марта выздоровели – 1 248 782 человека, но умерли от осложнений, к сожалению, – 29 515 больных с диагнозом COVID-19.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1 210 случаев;

Винницкая область – 948 случаев;

Волынская область – 348 случаев;

Днепропетровская область – 716 случаев;

Донецкая область – 671 случай;

Житомирская область – 913 случаев;

Закарпатская — 546 случаев;

Запорожская область – 408 случаев;

Ивано-Франковская область — 506 случаев;

Киевская область – 1 134 случая;

Кировоградская область – 158 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 1 140 случаев;

Николаевская область – 419 случаев;

Одесская область – 935 случаев;

Полтавская область – 543 случая;

Ровненская область – 443 случая;

Сумская область – 489 случаев;

Тернопольская область – 628 случаев;

Харьковская область – 1 085 случаев;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 855 случаев;

Черкасская область – 536 случаев;

Черновицкая область – 584 случая;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вероятность локдауна

Сейчас до 30 апреля в Украине действует адаптивный карантин – страну поделили на эпидемиологические зоны. В красной зоне находятся 4 области: Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

В то же время с 20 марта в Киеве и с 19 марта во Львове внедряют локдаун. Примечательно, что в столице жесткие ограничения будут действовать 3 недели – до 9 апреля включительно. Зато во Львове ограничения сейчас ввели на неделю – до 28 марта.

Надо ли вакцинироваться от COVID-19, если уже переболел

Источник: 24 канал

Вакцинация тех, кто переболел, является абсолютно безопасной и делать прививки в таких случаях нужно. Детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время пресс-конференции "Антитела COVID-19 стоит ли расслабляться?"рассказал, что прививка защищает от инфицирования или же значительно облегчает течение болезни, есть основания полагать, что это еще и способствует замедлению распространения вируса.

После того, как закончился период заразности можно идти вакцинироваться против коронавируса. В зависимости от того, как проявлялся COVID-19, речь идет о не менее 14 днях. Однако сейчас специалисты рекомендуют тем, кто уже переболел, отсрочить вакцинацию хотя бы на 6 месяцев с момента инфицирования – случаи повторного заражения за этот период случаются крайне редко.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Кто в Украине ответственен за медленные темпы вакцинации

Источник: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп проведения вакцинации против коронавируса в Украине на местную власть. В то же время пообещал ускорение со следующей недели.

Глава Минздрава отметил, что вакцинация – это процесс, который должны выполнить на всех уровнях. Поэтому ответственные за медленные темпы вакцинации – местные общины.

В Украине стартует второй этап вакцинации

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. Более 290 тысяч украинцев ожидают прививки против коронавируса.

По словам Максима Степанова, граждане записываются на вакцинацию "несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь".

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей", – отметил глава Минздрава.

Во Львове не хватает вакцин против коронавируса

Источник: 24 канал

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в области не хватает вакцин против коронавируса. Именно поэтому вакцинация идет медленными темпами.

В эфире радиостанции Люкс FM Андрей Садовый сказал, Львовская область получила 42 тысячи доз вакцины, которые позволяют вакцинировать 21 тысячи человек. Данные пресс-службы Львовского городского совета.

Когда в Украину прибудут новые партии вакцины против коронавируса

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время Украина получит новую партию вакцин против коронавируса. Прибудут препараты от AstraZeneca и Novavax.

1,5 миллиона доз AstraZeneca (CoviShield) ожидают отправления в Украину от Индийского института. Мы только ждем разрешения правительства Индии, – сказал Степанов.

COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев

Источник: 24 канал

Мобильный COVID-госпиталь из Ивано-Франковской области могут перевезти в Киев. В Минздраве объяснили это тем, что в области сейчас наблюдают стабилизацию ситуации, в то время, как в Киеве – наоборот.

Министр здравоохранения заявил об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде. В Ивано-Франковской области ситуация стабилизировалась.

Новости о коронавирусе в мире 19 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 121 миллиона больных COVID-19. Более чем 69 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 691 725 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Во Франции каждые 4 минуты в реанимацию попадает пациент с COVID-19

Источник: CNN

Во Франции каждые 4 минуты в реанимационное отделение попадает пациент с острой респираторной болезнью COVID-19. Французский премьер-министр Жан Кастекс считает, что пандемия коронавируса "значительно ускорилась" и "становится все понятнее, что это третья волна".

Он также отметил, что специалистов беспокоит тот факт, что в медучреждения все чаще госпитализируют молодых пациентов, здоровее тех, которые нуждались в лечении во время предыдущих волн.