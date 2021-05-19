Коронавирус в Украине 19 мая

Статистика коронавируса в стране

Источник: 24 канал

За минувшие сутки в Украине выявили 5 138 новых больных коронавирусом. Среди них – 260 детей и 187 медработников.

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Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 2 269 украинцев. Еще 3 174 выписали из больниц.

К сожалению, 227 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Минздраве сообщили, что совершено 77 685 тестирований в сутки. Из них методом ПЦР – 31 935, а методом ИФА – 13 094.

За все время пандемии в Украине выявили больных – 2 165 233;

выздоровело – 1 899 446 человек;

умерло – 48 696 больных;

проведено ПЦР-тестирований – 9 914 382.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 18 мая:

Киев – 477 случаев;

Винницкая область – 128 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 457 случаев;

Донецкая область – 336 случаев;

Житомирская область – 115 случаев;

Закарпатская область – 67 случаев;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 98 случаев;

Киевская область – 336 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 239 случаев;

Николаевская область – 237 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ровенская область – 309 случаев;

Сумская область – 167 случаев;

Тернопольская область – 108 случаев;

Харьковская область – 567 случаев;

Херсонская область – 110 случаев;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 62 случая;

Черниговская область – 53 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 19 мая

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 164 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более чем 100 миллионов пациентов преодолели болезнь. Зато 3 404 298 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных вирусом.

В настоящее время более 60 миллионов человек по всему миру продолжают свое лечение.

ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных, – СМИ

Источник: AFP

В Евросоюзе договорились об открытии границ для полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Тогда же заработают и COVID-паспорта. Впрочем, пока нет деталей относительно решения и когда именно оно начнет действовать.

Жертвы COVID-19: в индийской реке Ганг нашли сотни трупов, – СМИ

Источник: BBC

Сотни трупов были найдены вблизи реки Ганг. Некоторые тела плавают в Святой реке Индии, а многие другие тела нашли закопанные в песке. Те, кто живет недалеко от места, куда вымыло тела – в штате Уттар-Прадеш – опасаются, что мертвецы – это жертвы коронавируса.

Исследования и разработки, связанные с COVID-19

Коронавирус "съедает" серое вещество в мозге

Источник: Science Direct

Поступает все больше данных о том, что коронавирус может вызвать серьезные поражения мозга, и специалисты сосредоточились на изучении механизма этого воздействия. Новое исследование показало, что у пациентов с тяжелым течением COVID-19 уменьшается объем серого вещества в лобно-височной области мозга. А это имеет долгосрочные негативные последствия, в частности лихорадка и дефицит кислорода.

Вакцина от COVID-19 растительного происхождения прошла первую фазу испытаний

Источник: Nature Medicine

Ученые из Канады разработали вакцину от коронавируса, которая состоит из растительных элементов. Сейчас ее эффективность уже проверили на 200 добровольцах. Ученые рассказали, что вакцина растительного происхождения представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки COVID-19. Исследования показали, что препарат не вызывает существенных побочных эффектов. Лишь один из добровольцев почувствовал дискомфорт из-за усталости.

Как часто люди верят в мифы про коронавирус

Источник: SSRN

Результаты исследования на 1737 людях показали, что 20% опрошенных верят как минимум в один или несколько популярных мифов, в том числе о риске заражения и осложнения. Такие люди не пытаются проверять ее в научных источниках. Более того, они очень неохотно меняют свое мнение, даже если появились надежные доказательства того, что их ввели в заблуждение.