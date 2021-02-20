В Украине за минувшие сутки выявили 6 295 новых больных COVID-19. В Ивано-Франковске разворачивают мобильный госпиталь. В России зарегистрировали третью вакцину против коронавируса, которая не прошла третью фазу клинических испытаний. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 февраля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

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За минувшие сутки, 19 февраля, количество подтвержденных заболевших коронавирусом увеличилась на 6 295. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что среди новых случаев – 429 детей и 223 медработника.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 299 967 человек;

выздоровело – 1 144 516 человек;

летальных исходов – 25 045;

проведено ПЦР-тестирований – 6 681 355.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

г. Киев – 415 случаев;

Винницкая область – 554 случая;

Волынская область – 166 случаев;

Днепропетровская область – 290 случаев;

Донецкая область – 168 случаев;

Житомирская область – 369 случаев;

Закарпатская область – 414 случаев;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 738 случаев;

Киевская область – 325 случаев;

Кировоградская область – 42 случая;

Луганская область – 45 случаев;

Львовская область – 420 случаев;

Николаевская область – 163 случая;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 138 случаев;

Ровненская область – 142 случая;

Сумская область – 143 случая;

Тернопольская область – 203 случая;

Харьковская область – 280 случаев;

Херсонская область – 35 случаев;

Хмельницкая область – 210 случаев;

Черкасская область – 127 случаев;

Черновицкая область – 522 случая;

Черниговская область – 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Когда в Украине начнется новая волна коронавируса

Источник: OBOZREVATEL

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита рассказал, насколько быстро Новая волна COVID-19 распространится по другим областям Украины и когда ожидать новые вспышки.

Инфекционист заявил, что в Украине уже начинается вторая волна. В течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ.

И в который раз в Одессе и Харькове у нас будет тот самый трындец, который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем,

– сказал Владимир Курпита.



Что предусматривает адаптивный карантин / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Ивано-Франковске разворачивают мобильный госпиталь

Источник: МВД

В больницах Ивано-Франковской области не хватает мест для больных коронавирусом. Из-за этого вечером 19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.

Госпиталь разворачивают на территории коронавирусной Богородчанской центральной районной больницы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он состоит из нескольких модулей и имеет 120 койкомест. Он также укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

Заметим, работы по развертыванию госпиталя все еще продолжаются.

Аваков подчеркнул, что силы МВД работают в области в усиленном режиме.



Госпиталь ГСЧС на Ивано-Франковщине / Фото ГСЧС

Также в Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания из-за увеличения количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новости о коронавирусе в мире 20 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире выявили более 110 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 62 миллиона человек уже выздоровело, но 2 452 983 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19

В России зарегистрировали третью вакцину против коронавируса

Источник: Интерфакс

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак". Интересно то, что эта российская вакцина, как и предыдущие две, не прошла третью фазу клинических испытаний.

Только после получения регистрации в РФ запланировано испытание на 3 тысячах добровольцев, параллельно вакцина будет поступать в гражданских оборот.

"КовиВак" является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе целый, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала

Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала с вакцинацией

Источник: Твиттер-страница главы Минздрава Аргентины

Глава Министерства здравоохранения Аргентины Гинес Гонсалес Гарсия объявил, что увольняется с должности. Напомним, в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди.

Гарсия отметил, что “все вакцинированы входят в группу лиц, которым отдается приоритет в рамках кампании по вакцинации. По его мнению, ситуация с внеочередной прививкой стала результатом "недоразумения".