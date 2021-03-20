В Украине за минувшие сутки, 19 марта, обнаружили более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20 марта уже вакцинировано более 100 тысяч украинцев. Исследователи обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 20 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: СНБО Украины

Днем ранее Новости о коронавирус 19 марта: 2 этап прививки в Украине, нехватка вакцин

За минувшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID–19. За сутки заболело 797 детей и 367 медработников. 19 марта госпитализированы 4 369 человек. 260 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выздоровело – 5 190 пациентов.

За все время пандемии в Украине: заболело – 1 535 218 человек;

выздоровело – 1 253 972 человека;

летальных исходов – 29 775;

проведено ПЦР – тестирований – 7 624 537.

За истекшие сутки совершено 114 719 тестирований (методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс – тестами на антиген к SARS–CoV–2 – 40 521).



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 19 марта:

г. Киев – 1 070 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 240 случаев;

Днепропетровская область – 1 104 случая;

Донецкая область – 583 случая;

Житомирская область – 1 082 случай;

Закарпатская – 366 случаев;

Запорожская область – 485 случаев;

Ивано – Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 1 036 случаев;

Кировоградская область – 137 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 1 180 случаев;

Николаевская область – 408 случаев;

Одесская область – 1 037 случаев;

Полтавская область – 400 случаев;

Ровенская область – 432 выпада;

Сумская область – 564 случая;

Тернопольская область – 598 случаев;

Харьковская область – 754 случая;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 871 случай;

Черкасская область – 582 случая;

Черновицкая область – 539 случаев;

Черниговская область – 386 случаев.

В Украине уже вакцинировано против коронавируса более 100 тысяч человек

Источник: МОЗ Украины

В Украине первую дозу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca (торговое название – Covishield ) за последние сутки, 19 марта, получили 11 628 человек. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали 104 341 человеку, вторую — одной особе. Ею стала врач, работавшая по контракту на Мальдивах.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киеве — 1 050. Также среди лидеров Киевская и Днепропетровская (по 820), Львовская (790), Донецкая (620) области. Меньше всего прививок за 19 марта сделали в Житомирской (160) и Винницкой (210) областях.



Количество вакцинированных против коронавируса людей по регионам / Данные по состоянию на 20 марта / МЗ

За все время кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области (8 104), а меньше всего — в Житомирской (1 931). Напомним, что кампания стартовала 24 февраля. Первыми в очереди на вакцину – медики, которые работают с больными COVID-19, и военные.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / инфографика 24 канал

Степанов объяснил, почему производителей COVID-вакцин освободили от ответственности

Источник: Эфир "Свобода слова Савика Шустера"

В Украине производителей вакцин против коронавируса, которые участвуют в программе COVAX, лишили ответственности за возможные побочные эффекты после прививки. Глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал это решение.

Так, по словам главы Минздрава, ответственность за непредсказуемые последствия вакцинации от COVID–19 отныне будет лежать на государстве в лице правительства, а не на производителях.

"Если вдруг наступят непредсказуемые последствия вакцинации, и что-то с человеком случится через определенный период, что приведет к инвалидизации, еще каких-то вещей – государство берет на себя, кроме лечения, обязательства компенсировать все эти расходы, разумеется, в полном объеме", – сказал Максим Степанов.

Новости о коронавирусе в мире 20 марта

Статистика распространения COVID - 19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 122 миллиона больных COVID–19. Более чем 69 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 701 914 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID–19.

Ученые обнаружили возможную связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Источник: The Wall Street Journal

Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга провели исследование и обнаружили, что вакцина компании AstraZeneca в редких случаях может вызвать аутоиммунные реакции.

Аутоиммунная реакция может приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен мозга. Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Холм заявила, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызвало побочную реакцию.

Из-за этого заявления Минздрав в Норвегии пока решили не возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca. Профессор медицины Андреас Грайнахер добавил, что реакциями организма на вакцину могут быть головные боли, головокружение, нарушение зрения, а также возможное образование тромбов.

Глава МИД Венгрии привился российской вакциной "Спутник V"

Источник: Фейсбук-страница Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", которая еще не утверждена регулятором Евросоюза.

"Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививки. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня): 680 000 доз поступит в течение следующих двух недель", – написал Петер Сийярто в фейсбуке.

Напомним, российскую вакцину "Спутник V" официально запретили в Украине. Кабинет министров не разрешил использовать препараты против коронавируса, которые изготовило государство-агрессор.