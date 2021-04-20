В ВОЗ рассказали, когда человечество возьмет контроль над пандемией. Ляшко объяснил, почему до конца года в Украине не будет платной вакцинации. Российский "Спутник V" может поступить в ЕС до конца 2021 года. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

На протяжении прошлых суток, 19 апреля, в Украине обнаружили 8 940 больных коронавирусом, среди них 414 детей и 251 медработник. Смертность остается на высоком уровне, со вчерашнего дня от осложнений болезни умерли 367 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 апреля: ген, убивающий вирус, неутешительная статистика в мире

За этот же период в больницы госпитализировали 2 042 пациента с подтвержденным COVID-19 или подозрением на недуг. В то же время выздоровели от коронавируса 12 075 больных.

Лаборатории осуществили такое количество тестирований:

методом ПЦР – 37 557,

методом ИФА – 16 815,

исследований экспресс-тестами на антиген – 23 306.

По состоянию на 20 апреля в стране зафиксировали 1 961 956 больных коронавирусом. 1 499 752 из них уже выздоровели. Умерли от осложнений, к сожалению, 40 367 граждан страны.

Ситуация с вакцинацией

Со вчера прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала вакцинальной кампании вакцинировали 462 791 украинца. 462 789 граждан получили 1 дозу, а вот завершили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек. 2 из них получили 1 укол за рубежом.

По состоянию на 19 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.

Количество инфицированных и привитых в регионах за сутки:

Киев – 892 случая / 821 прививка;

Винницкая область – 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область – 306 случаев/ 481 прививка;

Днепропетровская область – 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область – 585 случаев/ 763 прививки;

Житомирская область – 123 случая/ 421 прививка;

Закарпатская область – 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область – 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область – 44 случая / 558 прививок;

Киевская область – 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область – 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область – 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область – 477 случаев / 1 770 прививок;

Николаевская область – 296 случаев / 210 прививок;

Одесская область – 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область – 725 случаев / 281 прививка;

Ровненская область – 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область – 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область – 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область – 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область – 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область – 198 случаев/ 794 прививки;

Черкасская область – 402 случая/ 341 прививка;

Черновицкая область – 178 случаев/ 383 прививки;

Черниговская область – 19 случаев/ 413 прививок.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Это криминал: Ляшко объяснил, почему до конца года в Украине не будет платной вакцинации

Источник: 24 канал

Платной вакцины против коронавируса в Украине в этом году не будет. По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, в мире дефицит вакцин – их производят небольшими партиями. Все производители работают с правительствами стран. Главный санврач отметил, что если в Украине продают вакцину от коронавируса – это криминал, за это можно понести ответственность.

В Винницкой области от COVID-19 умер трехлетний ребенок

Источник: "Суспільне"

В Винницкой области от осложнений коронавируса умерла девочка в возрасте 3 лет и 8 месяцев. У ребенка было сложное течение коронавирусной болезни. Девочка в крайне тяжелом состоянии попала в детскую областную больницу. Ее сразу подключили к аппарату ИВЛ. Медики несколько дней пытались спасти юной пациентке жизнь, но, к сожалению, она умерла. Известно, что у нее был детский церебральный паралич.

В Минздраве объяснили, получат ли украинцы вторую дозу вакцины Covishield против коронавируса

Источник: "Сніданок з 1+1"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca (торговое название – Covishield), смогут получить вторую дозу препарата.

К теме В Киеве стремительно увеличилось количество новых случаев заболевания COVID-19

Новости о коронавирусе в мире 20 апреля

Распространение COVID-19 в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 142 миллионов больных коронавирусом. Более 81 миллиона из них уже преодолели болезнь, однако 3 031 072, к сожалению, умерли. Сейчас наихудшая ситуация с COVID-19 в Индии, где за минувшие сутки выявили аж 259 170 новых случаев заражения.

Российский "Спутник V" может поступить в ЕС до конца 2021 года

Источник: Le Figaro

Если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину "Спутник V", то она появится в ЕС не раньше, чем в конце 2021 года. Регулятор ЕС должен изучить "российское досье" в ближайшие недели. Однако не хватает данных, поэтому процесс оценки может занять больше времени. Еврокомиссар отметил, что надо будет найти производственные мощности, но сейчас они все привлечены к производству уже одобренных вакцин.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В ВОЗ рассказали, когда человечество возьмет контроль над пандемией

Источник: U.S. News

Всемирная организация здравоохранения считает, что в ближайшие месяцы мир может взять под контроль глобальную пандемию коронавируса. Но это произойдет лишь в том случае, если страны справедливо распределят между собой необходимые ресурсы.