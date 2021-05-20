Коронавирус в Украине 20 мая

Статистика коронавируса в стране

Источник: 24 канал

По состоянию на 20 апреля в Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 5 165 человек, зато выздоровели – 16 748 пациентов. Умерли от осложнений коронавируса 203 человека. Среди новых больных 324 ребенка и 109 медработников. Госпитализации нуждались 1884 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами болезни.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 мая: открытие границ для вакцинированных, растительная вакцина

Всего в Украине с начала эпидемии зарегистрировали 2 170 398 больных COVID-19, из них 1 916 194 человека выздоровели. Впрочем, 48 899 пациентов умерли.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 20 мая:

Киев – 433 случая;

Винницкая область – 117 случаев;

Волынская область – 196 случаев;

Днепропетровская область – 489 случаев;

Донецкая область – 291 случай;

Житомирская область – 164 случаев;

Закарпатская область – 96 случаев;

Запорожская область – 311 случаев;

Ивано-Франковская область – 126 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 80 случая;

Луганская область – 123 случая;

Львовская область – 283 случая;

Николаевская область – 172 случая;

Одесская область – 146 случаев;

Полтавская область – 137 случаев;

Ровненская область – 217 случаев;

Сумская область – 129 случаев;

Тернопольская область – 141 случай;

Харьковская область – 429 случаев;

Херсонская область – 240 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 181 случай;

Черновицкая область – 86 случаев;

Черниговская область – 131 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новый глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о вакцинации

Источник: 24 канал

Верховная Рада Украины поддержала назначение главой министерства здравоохранения Виктора Ляшко. Решение было одобрено после отставки экс-главы Минздрава Максима Степанова. За Ляшко на посту министра проголосовали 262 народных депутата.

Новый глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что до конца 2021 года все, кто хочет получить прививку против коронавирусной болезни, смогут это сделать.

Уже к осени у нас будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Будут полностью пересмотрены подходы реагирования на радиационные и химические угрозы, но мы никогда не будем готовы к эпидемиям, если будем стоять в очереди за вакцинами. Поэтому нам нужно собственное производство – это станет первым шагом фармацевтической независимости Украины,

– заявил Виктор Ляшко.

Ляшко добавил, что Минздрав определит перечень критически важных лекарств, предложит устойчивый государственный заказ, чтобы инвесторы развернули производство в Украине. Он также считает, что нужно внедрить дополнительную доплату больницам за результаты лечения. Также Ляшко говорит, что до конца года должны утвердить новые стандарты, в частности по скринингу болезней.

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По словам Ляшко, вакцинация, ответственность и уверенность – ключевые характеристики Минздрава на ближайший период.

По состоянию на 20 мая первую из двух доз вакцины против коронавируса получили 957 346 человек, а 37 526 — полностью завершили вакцинацию. Кампания по вакцинации длится с 24 февраля, то есть почти 3 месяца.

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 20 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

От начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали более 164 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 101 миллиона пациентов преодолели болезнь. Зато 3 416 602 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных вирусом.

В настоящее время более 60 миллионов человек по всему миру продолжают свое лечение.

Британия протестирует 7 вакцин в трех дозах

Источник: Daily Record

В Великобритании стартует первое в мире клиническое испытание трех доз вакцин против коронавируса. Исследование покажет, поможет ли дополнительная доза препарата создать более надежную защиту против COVID-19.

В рамках клинического испытания, которое уже выделили 19,3 миллиона фунтов стерлингов, протестуют вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson, Valneva и CureVac. Три препарата из списка также протестуют в половинной дозе, таким образом ученые хотят проверить адекватный иммунный ответ при таком уровне.

Половинные дозы позволят определить, уменьшаются ли побочные эффекты при меньшей дозе, и могут предоставить информацию странам, где поставки вакцин недостаточны. Кроме того, после исследований ученые опубликуют данные о побочных эффектах, в частности среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что применяли для первых двух инъекций.

Коронавирус передается через глаза

Источник: Science Direct

Известно, что верхние дыхательные пути – это далеко не единственная мишень для коронавируса, эта инфекция может поражать слизистые самых разных органов. В том числе – глаз, что подтверждает новое американское исследование.

Ученые обнаружили в инфицированных образцах белки SARS-CoV-2, с помощью которых вирус проникает в организм. Исследователи также подтвердили способность патогена ингибировать белок интерферон-бета, который обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Наиболее уязвимыми для коронавируса оказались клетки на поверхности глаза, то есть те, которые больше всего сталкиваются с окружающей средой. Самым чувствительным оказался лимб роговицы – место соединения роговицы со склерой.

Франция не будет впускать в страну вакцинированных "Спутником V"

Источник: ТСН

Греция – единственная страна ЕС, признавшая российскую вакцину на национальном уровне. Но Франция не будет пускать к себе туристов, вакцинировавшихся "Спутник V".

Соответствующее заявление обнародовало французское Министерство иностранных дел. Таким образом в ведомстве прокомментировали вопрос о том, готов ли Париж пойти по пути греческих Афин и открыть границы для туристов из России.