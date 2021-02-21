В Украине свыше 4 тысяч инфицированных коронавирусом, больше всего больных регистрируют в Ивано-Франковской области, здесь ситуация критическая: все койки в больницах заняты, пришлось развернуть первый в Украине мобильный госпиталь. Степанов показал отправку вакцин из Индии – в ближайшее время партия будет в Украине. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 21 февраля

Актуально о ситуации с заболеваемостью

По состоянию на 21 февраля, за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 489 человек, в частности инфицировались 323 ребенка и 133 медработника.

В госпитализации нуждались в 2 445 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными симптомами, которые требовали медицинской помощи. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 58 пациентов, выздоровели – 1 557 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 февраля: мобильный госпиталь в Украине, третья российская вакцина

Сколько провели тестирований

За сутки лаборатории Минздрава осуществили 27 188 тестирований, в частности методом ПЦР – 19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.

С начала эпидемии в Украине провели 6 700 971 ПЦР-тестирование.

Количество больных COVID-19 в регионах за сутки:

г. Киев – 200 случаев;

Винницкая область – 482 случая;

Волынская область – 96 случаев;

Днепропетровская область – 223 случая;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 365 случаев;

Закарпатская область – 281 случай;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 618 случаев;

Киевская область – 243 случая;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 20 случаев;

Львовская область – 243 случая;

Николаевская область – 147 случаев;

Одесская область – 133 случая;

Полтавская область – 49 случаев;

Ровненская область – 91 случай;

Сумская область – 134 случая;

Тернопольская область – 162 случая;

Харьковская область – 197 случаев;

Херсонская область – 42 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 54 случая;

Черновицкая область – 320 случаев;

Черниговская область – 77 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем в Украине болезнь COVID-19 подтвердили 1 304 456 жителям Украины. По состоянию на 21 февраля выздоровели 1 146 073 человека. Умерли от осложнений COVID-19 и сопутствующих заболеваний – 25 103 пациента.

Коронавирус в ВСУ: сколько военных попали на больничные койки

Источник: Командование Медицинских сил ВСУ

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 21 февраля болеют 556 человек. За последние сутки зарегистрировали 22 больных COVID-19 военнослужащих, 5 из них нуждались в госпитализации. Еще 122 человека находятся на изоляции из-за контактирования с больными.

В целом с начала пандемии в Вооруженных силах Украины уже выздоровели 15 684 человека. Болезнь унесла 44 жизни военных.

Госпитализировали кислородозависимых детей: врач о заболеваемости на Прикарпатье

Источник: Галка

В Ивано-Франковской области критическая заболеваемость COVID-19. В больницы впервые поступили тяжелые пациенты-дети, которые нуждаются в кислородной терапии.

Главный врач Городенковской больницы Александра Косовец рассказала, что лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходится собирать со всех аптек.

Обратите внимание! В регионе фиксируют наибольший суточный прирост больных COVID-19. С 22 февраля на Прикарпатье будет действовать красная зона карантина, которая предусматривает запрет проведения массовых мероприятий и работу заведений общественного питания. Уроки в школе для учеников 5 – 11 классов отменили, занятия будут проходить дистанционно.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

На Прикарпатье развернули карантинные блокпосты

Источник: Полиция Ивано-Франковской области

Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов в Ивано-Франковской области. Они должны остановить стремительное распространение коронавируса в регионе.

В общем 5 из 16 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме.

Больше об этом Список карантинных блокпостов

Степанов показал уже отгруженные в Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Источник: фейсбук Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проконтролировал отгрузку первой партии доз вакцины против коронавируса индийского производства.

По его словам сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее ее отправят грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину.

Новости о коронавирусе в мире 21 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили свыше 111 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 62 миллионов человек уже выздоровели, но 2 460 773 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.



Источник: Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project