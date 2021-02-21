Новости о коронавирусе 21 февраля: отправка вакцин Украине, исследование эффективности Pfizer
В Украине свыше 4 тысяч инфицированных коронавирусом, больше всего больных регистрируют в Ивано-Франковской области, здесь ситуация критическая: все койки в больницах заняты, пришлось развернуть первый в Украине мобильный госпиталь. Степанов показал отправку вакцин из Индии – в ближайшее время партия будет в Украине. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 21 февраля
Актуально о ситуации с заболеваемостью
По состоянию на 21 февраля, за сутки в Украине заболели коронавирусом 4 489 человек, в частности инфицировались 323 ребенка и 133 медработника.
В госпитализации нуждались в 2 445 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 или характерными симптомами, которые требовали медицинской помощи. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 58 пациентов, выздоровели – 1 557 человек.
Днем ранее Новости о коронавирусе 20 февраля: мобильный госпиталь в Украине, третья российская вакцина
Сколько провели тестирований
За сутки лаборатории Минздрава осуществили 27 188 тестирований, в частности методом ПЦР – 19 616, методом ИФА – 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875.
С начала эпидемии в Украине провели 6 700 971 ПЦР-тестирование.
Количество больных COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 200 случаев;
- Винницкая область – 482 случая;
- Волынская область – 96 случаев;
- Днепропетровская область – 223 случая;
- Донецкая область – 92 случая;
- Житомирская область – 365 случаев;
- Закарпатская область – 281 случай;
- Запорожская область – 34 случая;
- Ивано-Франковская область – 618 случаев;
- Киевская область – 243 случая;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 20 случаев;
- Львовская область – 243 случая;
- Николаевская область – 147 случаев;
- Одесская область – 133 случая;
- Полтавская область – 49 случаев;
- Ровненская область – 91 случай;
- Сумская область – 134 случая;
- Тернопольская область – 162 случая;
- Харьковская область – 197 случаев;
- Херсонская область – 42 случая;
- Хмельницкая область – 171 случай;
- Черкасская область – 54 случая;
- Черновицкая область – 320 случаев;
- Черниговская область – 77 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в ВСУ: сколько военных попали на больничные койки
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 21 февраля болеют 556 человек. За последние сутки зарегистрировали 22 больных COVID-19 военнослужащих, 5 из них нуждались в госпитализации. Еще 122 человека находятся на изоляции из-за контактирования с больными.
В целом с начала пандемии в Вооруженных силах Украины уже выздоровели 15 684 человека. Болезнь унесла 44 жизни военных.
Госпитализировали кислородозависимых детей: врач о заболеваемости на Прикарпатье
Источник: Галка
В Ивано-Франковской области критическая заболеваемость COVID-19. В больницы впервые поступили тяжелые пациенты-дети, которые нуждаются в кислородной терапии.
Главный врач Городенковской больницы Александра Косовец рассказала, что лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходится собирать со всех аптек.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
На Прикарпатье развернули карантинные блокпосты
Источник: Полиция Ивано-Франковской области
Правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов в Ивано-Франковской области. Они должны остановить стремительное распространение коронавируса в регионе.
В общем 5 из 16 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме.
Больше об этом Список карантинных блокпостов
Степанов показал уже отгруженные в Украину 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Источник: фейсбук Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проконтролировал отгрузку первой партии доз вакцины против коронавируса индийского производства.
По его словам сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее ее отправят грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет в Украину.
Новости о коронавирусе в мире 21 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире обнаружили свыше 111 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 62 миллионов человек уже выздоровели, но 2 460 773 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Поделиться новостью