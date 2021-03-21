Новости о коронавирусе 21 марта: новый штамм из Франции, локдаун на Киевщине
Львовский врач рассказал о новом осложнении коронавируса. На Киевщине начал действовать локдаун. Во Франции новый штамм коронавируса: его не обнаружить по мазкам из носа. Глава BioNTech назвал сроки снятия локдауна. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 21 марта
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки обнаружили 11 145 больных коронавирусом. Из них 585 детей и 199 медицинских работников.
Днем ранее Новости о коронавирусе 20 марта: исследование касательно AstraZeneca, вакцинация в Украине
За этот же период в больницы госпитализировали 4 838 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 166 больных умерли. Зато выписали 3 877 человек.
Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях Украины
- Киев – 434 случая;
- Винницкая область – 664 случая;
- Волынская область – 173 случая;
- Днепропетровская область – 760 случаев;
- Донецкая область – 373 случая;
- Житомирская область – 814 случаев;
- Закарпатская область – 367 случаев;
- Запорожская область – 274 случая;
- Ивано-Франковская область – 331 случай;
- Киевская область – 654 случая;
- Кировоградская область – 95 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 1 117 случаев;
- Николаевская область – 353 случая;
- Одесская область – 660 случаев;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Ровненская область – 217 случаев;
- Сумская область – 388 случаев;
- Тернопольская область – 376 случаев;
- Харьковская область – 879 случаев;
- Херсонская область – 165 случаев;
- Хмельницкая область – 740 случаев;
- Черкасская область – 291 случай;
- Черновицкая область – 418 случаев;
- Черниговская область – 312 случаев.
*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
Ситуация с тестированием
Источник: фейсбук Максима Степанова
В течение 20 марта в Украине провели всего 35 240 тестирований методом ПЦР. Еще 6 443 теста провели методом ИФА, а еще 27 093 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Сколько украинцев уже вакцинировали против COVID-19
Источник: Минздрав Украины
С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 21 марта прививки против коронавируса получили 108 310 человек. За минувшие сутки вакцинировали 3 968 жителей страны.
Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала
Это тяжелая ситуация, – львовский врач рассказал о новом осложнении коронавируса
Источник: ZAXID.NET
Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Игнат Герич рассказал, что за последние 20 дней на операционный стол попали 3 пациента с коронавирусом. У них было внутреннее кровотечение. По мнению врача, это осложнение возникает вследствие лечения антикоагулянтами (препаратами для разжижения тромбов). Но воздерживаться от их использования тоже нежелательно, ведь без них у больных могут образоваться тромбы.
На Киевщине начал действовать локдаун
Источник: 24 канал
С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Накануне Минздрав отнес столицу и область в красную карантинную зону.
Локдаун на Киевщине с 21 марта: что запрещено
- Работа учреждений культуры.
- Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.
- Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее.
- Работа ТРЦ.
- Могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.
- Проведение религиозных богослужений, в случаях, если не обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека.
- Проведение массовых мероприятий. Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и др.
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
- В школах детей уже с понедельника 22 марта будут учить дистанционно. Это не касается учащихся 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики работают в обычном режиме.
- На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах. Но, в отличие от Киева, заполненными должны быть не более 50% мест для сидения. Решение пересмотрят 22 марта.
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Новости о коронавирусе в мире 21 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали более 122 миллионов больных COVID-19. Более 69 миллионов людей уже преодолели болезнь, но 2,7 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Когда пандемия отступит: глава BioNTech назвал сроки снятия локдауна
Источник: Welt am Sonntag
Уже к концу лета 2021 года большинство стран Европы и США отменят жесткий локдаун. Несмотря на это, некоторые ограничительные меры все-таки останутся. Такой прогноз озвучил генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин. В то же время он считает, что не стоит спешить с отменой локдауна. Он убежден, что определенные карантинные ограничения все же продолжат действовать в мире. И сейчас трудно предсказать, как долго это продлится. Также глава BioNTech отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще минимум через год.
Во Франции новый штамм коронавируса: его не обнаружить по мазкам из носа
Источник: Insider
Министерство здравоохранения Франции сообщило, что из 79 случаев заражения коронавирусом 8 пациентов из Бретани заразились новым штаммом и умерли. Но, несмотря на типичные симптомы болезни, у них были отрицательные тесты на COVID-19. Новый штамм инфекции пока что не имеет буквенно-цифрового обозначения. Но это не первый вариант коронавируса, который научился избегать обнаружения.
Поляки требуют от Германии возвращать им деньги за сделанные тесты на COVID-19
Источник: Европейская правда
Жители Польши, работающие в Германии, требуют от Берлина денежные компенсации за тесты на коронавирус, которые необходимы для въезда в страну.
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