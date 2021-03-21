Львовский врач рассказал о новом осложнении коронавируса. На Киевщине начал действовать локдаун. Во Франции новый штамм коронавируса: его не обнаружить по мазкам из носа. Глава BioNTech назвал сроки снятия локдауна. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 21 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки обнаружили 11 145 больных коронавирусом. Из них 585 детей и 199 медицинских работников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 марта: исследование касательно AstraZeneca, вакцинация в Украине

За этот же период в больницы госпитализировали 4 838 пациентов с COVID-19 или имеющимися признаками болезни. Еще 166 больных умерли. Зато выписали 3 877 человек.

Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях Украины

Киев – 434 случая;

Винницкая область – 664 случая;

Волынская область – 173 случая;

Днепропетровская область – 760 случаев;

Донецкая область – 373 случая;

Житомирская область – 814 случаев;

Закарпатская область – 367 случаев;

Запорожская область – 274 случая;

Ивано-Франковская область – 331 случай;

Киевская область – 654 случая;

Кировоградская область – 95 случаев;

Луганская область – 23 случая;

Львовская область – 1 117 случаев;

Николаевская область – 353 случая;

Одесская область – 660 случаев;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровненская область – 217 случаев;

Сумская область – 388 случаев;

Тернопольская область – 376 случаев;

Харьковская область – 879 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 740 случаев;

Черкасская область – 291 случай;

Черновицкая область – 418 случаев;

Черниговская область – 312 случаев.

*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

Ситуация с тестированием

Источник: фейсбук Максима Степанова

В течение 20 марта в Украине провели всего 35 240 тестирований методом ПЦР. Еще 6 443 теста провели методом ИФА, а еще 27 093 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине: Обнаружено больных – 1 546 363;

Выздоровели – 1 257 849 пациентов;

Умер – 29 941 человек;

Проведено ПЦР-тестирований – 7 659 777.

Сколько украинцев уже вакцинировали против COVID-19

Источник: Минздрав Украины

С начала вакцинальной кампании в Украине по состоянию на 21 марта прививки против коронавируса получили 108 310 человек. За минувшие сутки вакцинировали 3 968 жителей страны.



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Это тяжелая ситуация, – львовский врач рассказал о новом осложнении коронавируса

Источник: ZAXID.NET

Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Игнат Герич рассказал, что за последние 20 дней на операционный стол попали 3 пациента с коронавирусом. У них было внутреннее кровотечение. По мнению врача, это осложнение возникает вследствие лечения антикоагулянтами (препаратами для разжижения тромбов). Но воздерживаться от их использования тоже нежелательно, ведь без них у больных могут образоваться тромбы.

На Киевщине начал действовать локдаун

Источник: 24 канал

С воскресенья, 21 марта, в Киевской области усилили карантин. Накануне Минздрав отнес столицу и область в красную карантинную зону.

Локдаун на Киевщине с 21 марта: что запрещено

Работа учреждений культуры.

Закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы.

Спортивные залы и салоны красоты могут работать по индивидуальной записи, сделанной заранее.

Работа ТРЦ.

Могут работать продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Проведение религиозных богослужений, в случаях, если не обеспечено не менее 10 квадратных метров на 1 человека.

Проведение массовых мероприятий. Запрет касается развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и др.

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

В школах детей уже с понедельника 22 марта будут учить дистанционно. Это не касается учащихся 1 – 4 классов и специальных учебных заведений. Садики работают в обычном режиме.

На территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах. Но, в отличие от Киева, заполненными должны быть не более 50% мест для сидения. Решение пересмотрят 22 марта.

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Новости о коронавирусе в мире 21 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 122 миллионов больных COVID-19. Более 69 миллионов людей уже преодолели болезнь, но 2,7 миллиона инфицированных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Когда пандемия отступит: глава BioNTech назвал сроки снятия локдауна

Источник: Welt am Sonntag

Уже к концу лета 2021 года большинство стран Европы и США отменят жесткий локдаун. Несмотря на это, некоторые ограничительные меры все-таки останутся. Такой прогноз озвучил генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин. В то же время он считает, что не стоит спешить с отменой локдауна. Он убежден, что определенные карантинные ограничения все же продолжат действовать в мире. И сейчас трудно предсказать, как долго это продлится. Также глава BioNTech отметил, что человечество сможет восстановить "контроль над ситуацией" еще минимум через год.

Во Франции новый штамм коронавируса: его не обнаружить по мазкам из носа

Источник: Insider

Министерство здравоохранения Франции сообщило, что из 79 случаев заражения коронавирусом 8 пациентов из Бретани заразились новым штаммом и умерли. Но, несмотря на типичные симптомы болезни, у них были отрицательные тесты на COVID-19. Новый штамм инфекции пока что не имеет буквенно-цифрового обозначения. Но это не первый вариант коронавируса, который научился избегать обнаружения.

Поляки требуют от Германии возвращать им деньги за сделанные тесты на COVID-19

Источник: Европейская правда

Жители Польши, работающие в Германии, требуют от Берлина денежные компенсации за тесты на коронавирус, которые необходимы для въезда в страну.