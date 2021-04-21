В Украине снова выросла смертность и количество госпитализированных. Исследователи из Британии нашли причину редких случаев тромбоза из-за использования вакцины AstraZeneca. Ученые из Шанхая предъявили гипотезу, что британский штамм коронавируса мог передаться людям от собак. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 21 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки, 20 апреля, в Украине зарегистрировали еще 12 162 случая заражения коронавирусом. Среди новых пациентов – 532 ребенка и 326 медработников.

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Больше всего новых больных зафиксировали в Киеве (965). Также много выявленных случаев инфицирования в Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях. За прошедшие сутки, 20 апреля, в больницы были госпитализированы 4 411 больных COVID-19 или с имеющимися признаками болезни.

Еще 429 человек умерли – это самый высокий показатель летальности за неделю. Зато от начала пандемии в Украине из жизни ушли 40 796 больных COVID-19.

Всего по состоянию на 21 апреля в Украине зарегистрировали 1 974 118 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 1 514 472 из них уже преодолели болезнь.

За минувшие сутки в стране провели 109 007 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 46 746,

методом ИФА – 17 235,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 026.

С начала пандемии в Украине осуществили 9 042 785 исследований методом ПЦР.

Темпы тестирования в Украине

В течение минувших суток в Украине сделали 15 042 прививки против коронавируса.

Всего с начала прививочной кампании в стране привили 477 833 человека. 477 831 гражданин получил только 1 дозу препарата. Зато закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили 1 дозу за рубежом).

Новые больные и прививки в регионах за сутки

Киев – 965 случаев/ 1 650 прививок;

Винницкая область – 327 случаев/ 473 прививки;

Волынская область – 382 случая/ 592 прививки;

Днепропетровская область – 771 случай/ 981 прививка;

Донецкая область – 735 случаев/ 575 прививок;

Житомирская область – 276 случаев/ 396 прививок;

Закарпатская – 104 случая/ 560 прививок;

Запорожская область – 845 случаев/ 822 прививки;

Ивано-Франковская область – 106 случаев/ 466 прививок;

Киевская область – 881 случай/ 683 прививки;

Кировоградская область – 126 случаев/ 181 прививка;

Луганская область – 336 случаев/ 194 прививки;

Львовская область – 492 случая/ 1 576 прививок;

Николаевская область – 397 случаев/ 355 прививок;

Одесская область – 769 случаев/ 900 прививок;

Полтавская область – 539 случаев/ 335 прививок;

Ровненская область – 616 случаев/ 485 прививок;

Сумская область – 437 случаев/ 499 прививок;

Тернопольская область – 269 случаев/ 339 прививок;

Харьковская область – 938 случаев/ 644 прививки;

Херсонская область – 171 случай/ 411 прививок;

Хмельницкая область – 717 случаев/ 715 прививок;

Черкасская область – 622 случая/ 364 прививки;

Черновицкая область – 202 случая/ 498 прививок;

Черниговская область – 139 случаев/ 348 прививок.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 21 апреля

Распространение COVID-19 в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировано более 142 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 81 миллиона пациентов уже выздоровели, но 3 044 662 заболевших умерли.

Нетаньяху рассказал о втором раунде вакцинации против COVID-19 в Израиле

Источник: The Times of Israel

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они планируют второй раунд вакцинации через шесть месяцев. По его словам, тогда укол против коронавируса будут делать даже детям.

Глава государства сообщил, что Израиль договорился с компаниями Pfizer и Moderna о покупке еще 16 миллионов доз для 9,3 миллиона населения страны. Планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Людям, которые болели коронавирусом, все равно нужно две дозы вакцины

Источник: NBC

Американские ученые исследовали две вакцины против коронавируса, предназначенные для двукратного введения в организм пациента. Они установили, что тем, кто ранее перенес COVID-19 в легкой форме, будет недостаточно только одной инъекции.

Исследование показало:

Легкие или бессимптомные случаи COVID "генерируют более низкий уровень иммунитета", чем тот, что возникает после обеих доз вакцины против коронавируса.

А лица, пережившие тяжелые случаи коронавируса, в том числе, требовавшие госпитализации, вызвали сильный иммунный ответ даже после одной дозы.

Исследователи утверждают, что получение обеих доз вакцины против COVID – лучший способ обеспечить защиту от вируса и его осложнений.

Нашли причину развития тромбов от вакцины AstraZeneca

Источник: The New England Journal of Medicine

Ученые из Британии нашли причину редких случаев тромбоза в результате использования вакцины AstraZeneca. Они подчеркнули важность особого подхода к лечению и предоставили собственные рекомендации. Почти во всех случаях (21 из 23) ученые обнаружили наличие антител PF4. Это антитело является фактором тромбоцитов. PF4 обычно вызываются препаратом гепарин, который разжижает кровь. Этот побочный эффект возникает крайне редко, но у него даже есть отдельное название – гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ).

Интересно, что риск тромбоцитопении и венозной тромбоэмболии после вакцинации против SARS-CoV-2 не превышает фоновые риски развития ГИТ, что согласуется с редкой природой этого синдрома.

Кроме того, у некоторых пациентов после вакцинации в течение 48 – 72 часов возникали головные боли, лихорадка и боль в мышцах. Симптомы тромбоза развивались более чем через 5 дней после введения первой дозы вакцины. Как и у людей, которые принимают гепарин.

Британский штамм коронавируса мог передаться людям от собак

Источник: bioRxiv

Известно, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от человека и даже иметь симптомы заболевания, однако нет никаких доказательств, что домашние любимцы могут передать инфекцию людям. Группа ученых из Шанхая выдвинула гипотезу, которая встревожит всех владельцев собак: возможно, "британский" штамм B.1.1.7 попал в человеческую популяцию от собак.

Ученые обнаружили некоторые ранние формы B.1.1.7 у собак, в том числе в одном образце, взятом в США в июле прошлого года.

"Такие варианты-предшественники содержали большую часть или все мутации раннего варианта B.1.1.7 в популяциях семейства Canidae (собачьих), и они, возможно, вернулись к людям после периода быстрой мутации", – считают авторы исследования.