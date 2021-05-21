Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: Министерство здравоохранения Украины

По состоянию на 21 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявили 4 984 новых больных, среди них 278 детей и 97 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 20 мая: Ляшко о вакцинации украинцев, новые исследования

Смертность от недуга остается высокой – за сутки в Украине зафиксировали 202 летальных случая. Зато выздоровело 12 845 больных.

Вчера на коронавирус протестировали 62 577 человек:

методом ПЦР – 26 154,

методом ИФА – 11 454,

экспресс-тестами – 24 969.

С начала пандемии в Украине обнаружили – 2 175 382 больных. Из них по состоянию на 21 мая выздоровели – 1 929 039 человек. Однако, от осложнений болезни умерли – 49 101 пациент.

Суточный прирост больных в регионах

Киев – 453 случая;

Винницкая область – 134 случая;

Волынская область – 170 случаев;

Днепропетровская область – 405 случаев;

Донецкая область – 408 случаев;

Житомирская область – 117 случаев;

Закарпатская область – 47 случаев;

Запорожская область – 354 случая;

Ивано-Франковская область – 85 случаев;

Киевская область – 348 случаев;

Кировоградская область – 66 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 269 случаев;

Николаевская область – 214 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 183 случая;

Ровенская область – 236 случаев;

Сумская область – 191 случай;

Тернопольская область – 122 случая;

Харьковская область – 299 случаев;

Херсонская область – 154 случая;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 139 случаев;

Черновицкая область – 77 случаев;

Черниговская область – 135 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Еще в начале года вакцину против коронавируса согласны были получить 40% украинцев. По состоянию на май количество желающих существенно увеличилось.

Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде глава Кабмина рассказал, что вакцину против коронавируса готовы получить более 60% граждан. Премьер-министр считает, что это достижение.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 20 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 913 людей. 6 287 из них получили первую дозу вакцины, а 12 626 получили вторую дозу.

Прививки проводили 289 мобильных бригад и в 382 пунктов прививки.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 971 034 жителя страны. Из них первую дозу получили 971 032 человека.

Зато закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины, 60 696 людей. Всего в стране использовали 1 031 728 доз COVID-вакцин.

По состоянию на 20 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

Умер известный хирург и профессор Львовского медуниверситета Тарас Фецич

Источник: Ассоциация хирургов Украины Львовская ячейка

Во Львове 20 мая умер профессор Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, известный хирург Тарас Фецич. Медика не стало на 63 году жизни.

Тарас Фецич работал заведующим кафедрой онкологии и радиологии ЛНМУ имени Даниила Галицкого. Он был онкологом-хирургом высшей квалификационной категории.

Новости о коронавирусе в мире

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

От начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали свыше 165 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 101 миллиона пациентов преодолели болезнь. Зато 3 429 881 больной умер из-за осложнений, вызванных вирусом.

В настоящее время более 60 миллионов человек по всему миру продолжают свое лечение.

Внимание В Латвии задержали 8 украинцев с фейковыми тестами на COVID-19

Эйфелева башня возобновляет свою работу: названа дата

Источник: Твиттер La tour Eiffel

Закрытую в связи с COVID-19 Эйфелеву башню в Париже откроют для посещений. Главная туристическая достопримечательность Франции возобновит свою работу 16 июля.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Об этом говорится в Твиттере башни.

Вакцина против COVID-19 "создала" 9 новых миллиардеров

Источник: Euronews

Пандемия коронавируса поставила мир на паузу и заставила людей изменить привычные правила жизни. Спасение от вируса – вакцина. Эти препараты не только помогают спасать жизни, но способствуют появлению новых миллиардеров.

По данным негосударственных организаций, на фоне создания и распространению вакцины от COVID-19 миллиардные капиталы заработали 9 бизнесменов и ученых. Среди них 5 человек связаны компанией Moderna, трое – из китайской компании по производству вакцин CanSino Biologics.

В ЕС назвали дату запуска паспортов вакцинации

Источник: DW

В Европе запускают так называемые COVID-паспорта для более легкого пересечения границы. Такие же паспорта введут и в Украине.

Сейчас стало известно, что сертификаты вакцинации в Евросоюзе введут с 1 июля. Документ будет в цифровом виде, но при необходимости его можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала введение COVID-паспортов "важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

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Исследование коронавируса

Некоторые COVID-вакцины защищают мужчин лучше, чем женщин

Источник: MedicalXpress

Ученые из Университета штата Мичиган обратили внимание на то, что некоторые вакцины против коронавируса для женщин менее эффективны, чем для мужчин. Ученые рассказали, в чем может быть причина.

Вакцины от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech чуточку эффективнее для мужчин, чем для женщин. Причина может быть в восприятии организмом липидных наночастиц, используемых в вакцинах для доставки активных ингредиентов в иммунную систему.

Начали исследование безопасности третьей дозы вакцины против COVID-19

Источник: GOV.UK

Поскольку ни одна вакцина против COVID-19, вероятно, не может обеспечить пожизненный иммунитет, многим из нас придется делать прививки снова. Но пока нет данных о том, какой препарат эффективен и безопасен для повторной вакцинации, и ученые в Великобритании намерены это выяснить.

Проверят эффективность третьей дозы вакцины семи производителей: AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen и Curevac.