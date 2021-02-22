В Украине более 3 тысяч новых больных COVID-19, критическая ситуация в Ивано-Франковске, за сутки более 500 случаев инфицирования. Страна ждет старта вакцинации, первые дозы вакцины обещают в Минздраве уже завтра. Первыми должны прибыть партии вакцин AstraZeneca и NovaVax. Исследователи установили самые частые постковидные симптомы. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 февраля.

Как изменилась ситуация за сутки

По состоянию на 22 февраля суточный прирост заболевших коронавирусом в Украине составляет 3 206 человек, среди инфицированных – 216 детей и 78 медработников. В госпитализации нуждались 1 443 пациента с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами. К сожалению, 53 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни. Зато выздоровели – 1 353 человека.

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Сколько провели тестирований на COVID-19

За сутки лаборатории Минздрава провели 20 183 тестирования, в частности методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205.

С начала эпидемии в стране лаборатории осуществили 6 714 484 ПЦР-теста.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 328 случаев;

Волынская область – 75 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 285 случаев;

Закарпатская область – 233 случая;

Запорожская область – 50 случаев;

Ивано-Франковская область – 515 случаев;

Киевская область – 166 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 279 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 124 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровненская область – 36 случаев;

Сумская область – 60 случаев;

Тернопольская область – 129 случаев;

Харьковская область – 50 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 38 случаев;

Черновицкая область – 259 случаев;

Черниговская область – 27 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили у 1 307 662 человек. Из них, по состоянию на 22 февраля выздоровели – 1 147 426 больных, умерли от осложнений и сопутствующих заболеваний 25 156 пациентов.

Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля, – ОП

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" рассказал, что вакцина уже на пути в Украину и прибудет утром во вторник, 23 февраля.

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Что известно о задержании вакцинации в Украине Предварительно старт вакцинации глава Минздрава пообещал 15 февраля, вакцин до сих пор нет в Украине. Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привезти первую партию лично.

Вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 22 февраля заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале. Ведь, первая партия COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни, она уже находится на прямом маршруте в Украину.

Украина получит 15 миллионов доз американской вакцины NovaVax

Источник: фейсбук Максима Степанова

Количество доз американской вакцины NovaVax, которую направят в Украину, увеличат. Поэтому в целом Украина получит 15 миллионов доз. Министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас находится в Индии, написал: удалось договориться о дополнительных 5 миллионах доз вакцины.

Важно знать! Американские исследования предварительно показали, что эффективность вакцины NovaVax составила 89,3%. Препарат прошел 3 фазы клинических испытаний, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. Подробнее об испытаниях вакцины – здесь.



Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала

Студенты-медики будут работать на блок-постах Прикарпатья

Источник: фейсбук Ивано-Франковской ОГА

С 22 февраля Ивано-Франковская область входит в красную зону карантинных ограничений. Будущие врачи сами изъявили желание присоединиться к работе на 16 карантинных блокпостах. Они будут проводить температурный скрининг, а также осматривать водителей и пассажиров.

Обратите внимание! Создать блок-посты решила Ивано-Франковская областная комиссия по ТЭБ и ЧС на заседании 19 февраля. В области критическая эпидемиологическая ситуация, а потому ввели в действие следующие карантинные ограничения: запрещена работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров и других развлекательных заведений;

заведения общепита работают только на вынос;

обучение для учащихся 5 – 11 классов, уроки проходят дистанционно.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 22 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 111 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Почти 63 миллиона людей уже выздоровели, но 2 466 007 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project