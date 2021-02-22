Новости о коронавирусе 22 февраля: сколько вакцин Украина получит завтра, постковидные симптомы
В Украине более 3 тысяч новых больных COVID-19, критическая ситуация в Ивано-Франковске, за сутки более 500 случаев инфицирования. Страна ждет старта вакцинации, первые дозы вакцины обещают в Минздраве уже завтра. Первыми должны прибыть партии вакцин AstraZeneca и NovaVax. Исследователи установили самые частые постковидные симптомы. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 февраля.
Источник:24 канал
Как изменилась ситуация за сутки
По состоянию на 22 февраля суточный прирост заболевших коронавирусом в Украине составляет 3 206 человек, среди инфицированных – 216 детей и 78 медработников. В госпитализации нуждались 1 443 пациента с подтвержденным COVID-19, или выраженными симптомами. К сожалению, 53 пациента умерли от осложнений коронавирусной болезни. Зато выздоровели – 1 353 человека.
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Сколько провели тестирований на COVID-19
За сутки лаборатории Минздрава провели 20 183 тестирования, в частности методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 205.
С начала эпидемии в стране лаборатории осуществили 6 714 484 ПЦР-теста.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 169 случаев;
- Винницкая область – 328 случаев;
- Волынская область – 75 случаев;
- Днепропетровская область – 126 случаев;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 285 случаев;
- Закарпатская область – 233 случая;
- Запорожская область – 50 случаев;
- Ивано-Франковская область – 515 случаев;
- Киевская область – 166 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 279 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 124 случая;
- Полтавская область – 75 случаев;
- Ровненская область – 36 случаев;
- Сумская область – 60 случаев;
- Тернопольская область – 129 случаев;
- Харьковская область – 50 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 38 случаев;
- Черновицкая область – 259 случаев;
- Черниговская область – 27 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля, – ОП
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" рассказал, что вакцина уже на пути в Украину и прибудет утром во вторник, 23 февраля.
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Что известно о задержании вакцинации в УкраинеПредварительно старт вакцинации глава Минздрава пообещал 15 февраля, вакцин до сих пор нет в Украине. Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привезти первую партию лично.
Вакцина AstraZeneca находится на прямом маршруте в Украину
Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге 22 февраля заявила, что вакцинация начнется в Украине согласно утвержденному графику – в феврале. Ведь, первая партия COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни, она уже находится на прямом маршруте в Украину.
Украина получит 15 миллионов доз американской вакцины NovaVax
Источник: фейсбук Максима Степанова
Количество доз американской вакцины NovaVax, которую направят в Украину, увеличат. Поэтому в целом Украина получит 15 миллионов доз. Министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас находится в Индии, написал: удалось договориться о дополнительных 5 миллионах доз вакцины.
Сравнение вакцин против коронавируса / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала
Студенты-медики будут работать на блок-постах Прикарпатья
Источник: фейсбук Ивано-Франковской ОГА
С 22 февраля Ивано-Франковская область входит в красную зону карантинных ограничений. Будущие врачи сами изъявили желание присоединиться к работе на 16 карантинных блокпостах. Они будут проводить температурный скрининг, а также осматривать водителей и пассажиров.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 22 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире обнаружили более 111 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Почти 63 миллиона людей уже выздоровели, но 2 466 007 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Байден почтит минутой памяти жертв коронавируса в США: их уже полмиллиона
Источник: Associated Press
Президент США Джо Байден 22 февраля, почтит минутой молчания полмиллиона умерших от коронавируса COVID-19. Это уже больше, чем потери Америки во Второй мировой и еще двух войнах.
Риск смертности от коронавируса / Источник: academic.oup.com / Инфографика 24 канала
Инфекционисты США убеждены, что в 2022 году масочный режим сохранится
Источник: CNN
В США в 2022 году, вероятно, сохранится правило обязательного ношения масок в общественных местах из-за распространения коронавирусной инфекции. Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи рассказал о том, что и через год масочный режим сохранится.
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Исследования коронавируса
У трети пациентов с легким течением COVID-19 появились проблемы со здоровьем
Источник: JAMA
Постковидный синдром или long-covid уже внесен в Международный Классификатор Болезней МКБ-10 в формулировке "Post COVID-19 condition". Даже те, кто отделался легким течением заболевания, может с большой вероятностью столкнуться с долгосрочными последствиями.
У большинства пациентов с тяжелым течением нашли повреждение сердца
Источник: Oxford Academisc
Известно, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями попадают в одну из основных групп риска коронавируса. Но даже те, кто не имел раньше таких проблем, могут столкнуться с серьезными последствиями для жизненно важного органа.
Китайские ученые обнаружили, что у каждого 5-го из госпитализированных пациентов развивалось повреждение сердечной мышцы (миокарда).
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