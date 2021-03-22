В больницах Николаева больных COVID-19 размещают в коридорах. Локдаун во Львове продлили до апреля. Испытания завершены: AstraZeneca объявила об эффективности вакцины. В ВОЗ новая версия распространения коронавируса – торговля животными в Китае. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 22 марта

Статистика коронавируса в стране

Источник: СНБО Украины

За минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 7 893 людей. Среди них 413 детей и 161 медработник. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 157 больных. В больницы госпитализировали 3 026 пациентов. Зато выписали – 2 993 больных.

К теме Новости о коронавирусе 21 марта: новый штамм из Франции, локдаун на Киевщине

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 349 случаев;

Винницкая область – 513 случаев;

Волынская область – 186 случаев;

Днепропетровская область – 455 случаев;

Донецкая область – 210 случаев;

Житомирская область – 580 случаев;

Закарпатская – 289 случаев;

Запорожская область – 189 случаев;

Ивано-Франковская область – 241 случай;

Киевская область – 557 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 937 случаев;

Николаевская область – 301 случай;

Одесская область – 745 случаев;

Полтавская область – 130 случаев;

Ровенская область – 125 случаев;

Сумская область – 289 случаев;

Тернопольская область – 276 случаев;

Харьковская область – 456 случаев;

Херсонская область – 86 случаев;

Хмельницкая область – 198 случаев;

Черкасская область – 247 случаев;

Черновицкая область – 384 случая;

Черниговская область – 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине: заболело – 1 554 256 человек;

выздоровело – 1 260 842 больных

умерли от осложнений – 30 098 пациентов;

Ситуация с тестированием

Лаборатории Минздрава в течение 21 марта провели 21 611 тестирований методом ПЦР, методом ИФА – 4 418, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 8 100.

Всего с начала пандемии в стране провели 7 681 388 ПЦР-тестов.

Менее 3 тысяч: темпы вакцинации в Украине

Источник: ЦОЗ

В Украине за сутки против коронавируса вакцинировали 2715 человек. С начала кампании первую дозу прививки получили 111 024 человек, одна из них получила 2 дозы препарата. По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали на 1253 прививки меньше. К вакцинации привлекли 66 мобильных бригад. Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области – 770. За весь период также больше вакцинированных в этом регионе – 9 014 прививок.

Нет мест: в больницах Николаева больных COVID-19 размещают в коридорах

Источник: "НикВести"

В Николаеве стремительно возросло количество новых больных коронавирусом. В больницах города уже не осталось свободных мест, поэтому пациентов размещают в коридорах. Больные коронавирусом люди лежат в коридорах 3 городской больницы. Однако в 1 и 5 госпиталях ситуация еще хуже. По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata, утром 22 марта третья больница заполнена на 84,4%, первая – на 85,9%, пятая – на 98,3%. Зато областная инфекционная больница вообще заполнена на 100%.

Кого и как будут прививать во время 2 этапа вакцинации

Источник: 24 канал

В Украине стартовал второй этап вакцинации против коронавируса. Он предусматривает проведение прививок в стационарных пунктах. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцинация второго звена охватывает людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, это другие медработники, которые работают не только в отделениях для больных коронавирусом, в том числе и семейных врачей. С прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.

В Украине нашли новые мутации британского штамма коронавируса

Источник: Институт молекулярной биологии и генетики

Ученые обнаружили новые мутации британского штамма коронавируса в Украине. ​По информации ученых, модифицированный штамм отличается от предшественника, который впервые обнаружили в Лондоне в декабре 2020 года. Образцы для исследования отобрали на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания. Критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Локдаун во Львове продлили до апреля

Источник: телеграм Андрея Садового

Во Львове неуклонно растет количество больных коронавирусом. Поэтому комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении локдауна до 4 апреля.

Кабмин переводит министерства на "дистанционку" из-за локдауна в Киеве

Источник: фейсбук Олега Немчинова

Правительство переводит министерства и другие органы исполнительной власти на дистанционный режим работы. Все из-за локдауна и красную зону карантина в Киеве. 22 марта на внеочередном заседании Кабмина приняли протокольное поручение – перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы.

Исследования Как дети повышают риски коронавируса у взрослых

Новости о коронавирусе в мире 22 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 123 миллиона больных COVID-19. Более чем 69 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 713 032 инфицированных умерли от осложнений, вызванных недугом.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Испытания завершены: AstraZeneca объявила об эффективности вакцины

Источник: пресс-служба AstraZeneca

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет опубликовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса в США. Общая эффективность вакцины составляет 79%, а для пожилых людей от 65 лет — 80%. В то же время вакцина на 100% эффективна для предотвращения тяжелого течения болезни и госпитализации.

Торговля животными в Китае: в ВОЗ новая версия распространения коронавируса

Источник: Bloomberg

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения предполагает, что происхождение коронавируса может быть связано с торговлей дикими животными в Китае. Носителями возбудителя SARS-CoV-2 Ученые признали летучих мышей, а в распространении вируса могли сыграть свою роль виверы – небольшие хищные млекопитающие, распространенные в тропиках и субтропиках Азии и Африки. Эти два вида, вероятно, столкнулись на животных рынках. На этой неделе специалисты ВОЗ должны объявить доклад об итогах расследования о происхождении коронавируса в Ухане. В то же время это не окончательные результаты, ведь запланированы дополнительные исследования, в частности, за пределами КНР.