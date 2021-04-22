Коллективы, где есть более 50 желающих вакцинироваться, могут оставить заявку на прививку от компании. 23 апреля в Украину прибудет новая партия AstraZeneca. В двух странах обнаружили поддельную партию вакцин Pfizer. В Индии обнаружили более 300 тысяч больных COVID-19 в сутки. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 22 апреля

Статистика коронавируса в стране

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине выявили 16 235 новых случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных 663 ребенка и 319 медработников.

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В больницы госпитализировали 3 904 больных. От осложнений коронавируса умерло еще 470 пациентов. В то же время выздоровел 18 831 человек.

Лаборатории осуществили 46 516 тестирований методом ПЦР, 17 644 методом ИФА и 37 821 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Статистика COVID-19 с начала пандемии в Украине: обнаружили – 1 990 353 инфицированных;

выздоровели – 1 533 303 пациент;

умерли от осложнений – 41 266 больных. Темпы вакцинации против коронавируса За последние сутки прививки против COVID-19 получили 14 044 человека. От начала вакцинальной кампании вакцинировано 491 877 человек, из них получили 1 дозу – 491 875 граждан, а завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины – 5 человек (2 из них получили 1 дозу за рубежом).

Количество инфицированных и привитых в регионах за сутки:

Киев – 1 673 случая / 1 329 прививок;

Винницкая область – 448 случаев / 540 прививок;

Волынская область – 455 случаев/ 571 прививка;

Днепропетровская область – 976 случаев / 691 прививка;

Донецкая область – 847 случаев / 486 прививок;

Житомирская область – 544 случая / 512 прививок;

Закарпатская – 208 случаев/ 472 прививки;

Запорожская область – 995 случаев/ 763 прививки;

Ивано-Франковская область – 184 случая/ 526 прививок;

Киевская область – 877 случаев / 449 прививок;

Кировоградская область – 210 случаев/ 263 прививки;

Луганская область – 304 случая/ 231 прививка;

Львовская область – 804 случая/ 792 прививки;

Николаевская область – 449 случаев/ 354 прививки;

Одесская область – 844 случая / 1 017 прививок;

Полтавская область – 807 случаев / 656 прививок;

Ровенская область – 563 случая / 496 прививок;

Сумская область – 700 случаев / 506 прививок;

Тернопольская область – 357 случаев / 325 прививок;

Харьковская область – 1 333 случая/ 562 прививки;

Херсонская область – 337 случаев/ 543 прививки;

Хмельницкая область – 870 случаев / 674 прививки;

Черкасская область – 695 случаев/ 441 прививка;

Черновицкая область – 235 случаев / 496 прививок;

Черниговская область – 520 случаев / 349 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Коллективы из 50 человек могут записаться на вакцинацию, – Ляшко

Источник: Центр общественного здоровья

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал условия вакцинации работников компаний. Коллективы, где есть более 50 желающих вакцинироваться, могут оставить заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации против COVID-19. Прививки организованных коллективов будут проводить только при наличии достаточного количества вакцины и соответственно этапов вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Завтра в Украину прибудет новая партия AstraZeneca, – Степанов

Источник: 24 канал

Утром 23 апреля очередную партию вакцины AstraZeneca доставят в Украину в аэропорт "Жуляны". Ее сразу распределят по регионам. Часть вакцин пойдет на вторую прививку. Это партия AstraZeneca южнокорейского производства. Министр заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки ранее (Covishield). Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

Без масок, дистанции и с забитым стадионом: в Тернополе прошел футбольный матч Кубка Украины

Источник: 24 канал

В Тернополе 21 апреля состоялся полуфинальный матч за Кубок Украины по футболу между командами Агробизнес и Динамо. Норму в 25% заполненности превысили. На многих зрителях маски либо отсутствовали вообще, либо висели на подбородке, не прикрывая носа. Диктор на стадионе объявлял просьбу соблюдать дистанцию, однако его встретили смехом и игнорированием. Между тем в полиции отмечают: полуфинальный матч за Кубок Украины по футболу прошел без грубых нарушений общественного порядка.

К теме Мировой рекорд COVID-19 зафиксировали в Индии: 314 тысяч больных

Новости о коронавирусе в мире 22 апреля

Распространение COVID-19 в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 143 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 82 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 059 514 пациентов умерли.

В настоящее время наиболее тяжелая ситуация в Индии, где за последние сутки обнаружили более 314 тысяч больных COVID-19. Это самый высокий показатель в мире с начала пандемии. За этот же период в стране умерло 2 104 больных. Вследствие быстрых темпов распространения коронавирусной болезни в Индии критически не хватает коек и медицинского кислорода.

Еврокомиссия подаст в суд на AstraZeneca, – СМИ

Источник: Politico

Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство против AstraZeneca. Страны жалуются на провал в поставках обещанных доз препарата. Суть этого рассмотрения заключается в том, чтобы обязать AstraZeneca предоставить государствам – членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины. На этой неделе наступит крайний срок, до которого страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства.

Турция вводит круглосуточный комендантский час на 3 дня Источник: CNN Turk Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Турции усиливают противоэпидемиологические меры. В стране вводят круглосуточный комендантский час. Такие ограничения продлятся в течение трех дней. Комендантский час будет действовать с 19:00 22 апреля до 5:00 26 апреля. В двух странах обнаружили поддельную партию вакцин Pfizer Источник: Wall Street Journal В Мексике и Польше изъяли из обращения поддельные вакцины против COVID-19. То, что препарат подделка подтвердила компания производитель Pfizer / BioNTech. СМИ сообщили, что в Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек. Одна доза препарата, выдаваемая за Pfizer / BioNTech, стоила около тысячи долларов. В Польше поддельную вакцину использовать не успели. По данным властей, вероятно, поддельный препарат на самом деле был лекарством против морщин.