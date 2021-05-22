Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

Источник: Министерство здравоохранения Украины

По состоянию на 22 мая в течение суток зарегистрировали 4 606 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них 269 детей и 108 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 21 мая: важные исследования эффективности вакцин, COVID-паспорта в действии

За сутки протестировано: методом ПЦР – 27 443 человека, методом ИФА – 11 957 человек, экспресс-тестами – 23 350 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 179 988 человек, выздоровели – 1 941 625, умерли от осложнений – 49 279 пациентов.

Распространение COVID-19 в регионах:

г. Киев – 298 случаев;

Винницкая область – 80 случаев;

Волынская область – 160 случаев;

Днепропетровская область – 438 случаев;

Донецкая область – 334 случая;

Житомирская область – 134 случая;

Закарпатская область – 105 случаев;

Запорожская область – 252 случая;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 303 случая;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 58 случаев;

Львовская область – 344 случая;

Николаевская область – 192 случая;

Одесская область – 174 случая;

Полтавская область – 188 случаев;

Ровненская область – 201 случай;

Сумская область – 121 случай;

Тернопольская область – 98 случаев;

Харьковская область – 371 случай;

Херсонская область – 132 случая;

Хмельницкая область – 171 случай;

Черкасская область – 164 случая;

Черновицкая область – 64 случая;

Черниговская область – 89 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Что известно о темпах вакцинации

За минувшие сутки, 21 мая, 17 583 украинца получили прививки против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492 человека.

В течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пунктов прививки. По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

От начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 72 302.

Какие вакцины получили украинцы: данные по состоянию на 22 мая

С начала кампании

привито вакциной CoviShield – 485360

привито вакциной CoronaVac – 87251

привито вакциной Pfizer и BioNTech – 58134

привито вакциной AstraZeneca – 346266

За минувшие сутки

привито вакциной CoviShield – 500

привито вакциной CoronaVac – 6647

привито вакциной Pfizer и BioNTech – 4326

привито вакциной AstraZeneca – 6110



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии COVID-19 в мире зафиксировали свыше 166 миллионов инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Более 101 миллиона пациентов преодолели болезнь. 3 443 135 больных умерли из-за осложнений, вызванных вирусом.

В настоящее время более 60 миллионов человек по всему миру продолжают свое лечение.

В Испании людям до 60, которые не завершили вакцинацию AstraZeneca, позволят получить Pfizer

Источник: El Pais

Ранее Испания ограничила использование вакцины AstraZeneca из-за очень редких случаев тромбоза у привитых. После этого около 1,5 миллиона человек в возрасте до 60 лет оказались в неопределенной ситуации, ведь уже получили первую дозу от AstraZeneca. Граждане по новым правилам не могли завершить вакцинацию ею же.

Комитет по вопросам биоэтики решил, что таким людям нужно дать выбор между тем, чтобы получить вторую дозу вакцины Pfizer, или снова вакциной AstraZeneca.

В Индии просят удалить упоминания об индийском штамме COVID-19 из соцсетей

Источник: US News

Индийское министерство информационных технологий обратилось ко всем компаниям из социальных сетей с просьбой удалить любое содержимое, что касается "индийского варианта" коронавируса.

Правительство Индии опубликовало заявление, в котором говорится, что средства массовой информации, использующие термин "индийский вариант", не имеют никаких оснований на это. В Индии подчеркнули, что ВОЗ классифицирует этот вариант как просто B.1.617.

Эксперты заявили, что трудно будет удалить все содержимое, поскольку таких постов будет сотни тысяч. Говорят, что "такой шаг приведет к дальнейшей цензуре на основе ключевых слов".

Руководители Moderna и BioNTech стали долларовыми миллиардерами

Источник: Euronews

В мире появились девять новых долларовых миллиардеров благодаря разработке вакцин против коронавируса и применению препаратов в кампании по вакцинации. Среди новых богачей – руководители Moderna и BioNTech.

Список новых богачей, заработавших миллиарды на COVID-вакцинах:

Гендиректор Moderna Стефан Бансель (4,3 миллиарда долларов), Гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин (4 миллиарда долларов), Иммунолог инвестор и основатель Moderna Тимоти Спрингер (2,2 миллиарда долларов). Глава компании Moderna Нубар Афеян (1,9 миллиарда долларов), Глава компании ROVIm, которая производит и пакует вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 миллиарда долларов). Ученый и основатель Moderna Роберт Лангер (1,6 миллиарда долларов).

Дальше в рейтинге – трое сооснователей китайской компании CanSino Biologics – главный научный руководитель Чжу Тао (1,3 миллиарда долларов), а также двое старших вице-президентов Цю Дунсю (1,2 миллиарда долларов) и Мао Хуиньхоа (1 миллиард долларов).

Во французском Бордо обнаружили редкую мутацию коронавируса

Источник: DW

Во французском городе Бордо в районе Батаклан обнаружили вспышку "крайне редкого" штамма коронавирусной инфекции. В местном санитарном ведомстве сказали, что речь идет о британском штамме, который еще получил дополнительную мутацию.

Всего выявлено около 50 случаев заражения мутацией коронавируса. У всех пациентов коронавирус протекает в легкой форме и в госпитализации они не нуждаются.

Германия внесла Британию в категорию наивысшего риска заражения COVID-19

Источник: DW

Правительство Германии приняло решение внести Британию в категорию высокого риска в связи с быстрым распространением индийского варианта коронавируса в стране.

Такое решение предусматривает значительные ограничения на поездки, которые вступят в силу с воскресенья, 23 мая.

В частности, из Великобритании в Германию разрешат въезд только для граждан и резидентов ФРГ. Также по прибытии в Германию людям необходимо будет соблюдать двухнедельный карантин. Его продолжительность может уменьшиться из-за отрицательного теста на коронавирус.