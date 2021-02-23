В Черновицкой области усилили карантин. В Украину прибыла первая партия вакцин против COVID-19 от AstraZeneca. ВОЗ будет выплачивать компенсации людям, которые получили побочные эффекты от вакцины против коронавируса. Врач рассказала, какие симптомы вызывает эффективная COVID-вакцина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 23 февраля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 4 182 больных коронавирусом. Из них 252 ребенка и 219 медработников. В больницы были госпитализированы 1 236 человек. Умерли от осложнений коронавируса 156 пациентов. В то же время 4 351 пациент выздоровел.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 февраля: сколько вакцин Украина получит завтра, постковидные симптомы

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 311 844 больных коронавирусом. 1 151 777 пациентов уже выздоровели. Зато умерли от осложнений – 25 309 больных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 128 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 58 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 224 случая;

Запорожская область – 159 случаев;

Ивано-Франковская область – 716 случаев;

Киевская область – 196 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 92 случая;

Одесская область – 159 случаев;

Полтавская область – 113 случаев;

Ровненская область – 107 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 468 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

Ситуация с тестированием на COVID-19 в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки лаборатории МОЗ совершили 49 600 тестирований. Из них методом ПЦР – 23 660, методом ИФА – 14 782, а еще 11 158 – исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине провели 6 738 144 ПЦР-тестирований.

На Буковине усилили карантин

Источник: фейсбук Сергея Осачука

Решение об усилении карантина одобрили 22 февраля на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Усиленные ограничения вступили в действие 23 февраля и продлятся 2 недели.

Какие ограничения ввели на Буковине:

Учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

Внешкольные кружки не будут работать.

Игровые зоны в торговых центрах будут запрещены.

Заведения общественного питания могут работать только до 20:00.

В Украину прибыла первая партия вакцин против COVID-19 от AstraZeneca: фото

Источник: 24 канал

Во вторник, 23 февраля, Украина наконец получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгрузили 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства. Украина закупила вакцины от AstraZeneca в компании Serum Institute of India, которая поставляет медикаменты примерно в 140 стран мира. Соответствующий препарат зарегистрировали в Украине накануне, 22 февраля.