В Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В Минздраве объяснили высокие показатели инфицирования третьей волной пандемии. Показатели смертности самые высокие с начала эпидемии. В даркнете обнаружили продажу фальшивых вакцин против коронавируса и паспортов вакцинации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 23 марта

Рекордные показатели смертности

Источник: фейсбук главы Минздрава

За минувшие сутки лаборатории Минздрава подтвердили 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Среди больных – 606 детей и 357 медработников. От осложнений болезни умерли 333 человека, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Днем ранее Новая версия происхождения COVID-19, во Львове продолжили локдаун

В госпитализации нуждались 2 519 человек с COVID-19 или подозрением на болезнь. Зато выздоровели от коронавируса со вчерашнего дня 8 044 пациентов.

Лаборатории провели 88 673 тестирований: методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген – 22 500.

Статистика COVID-19 в регионах: суточный показатель

г. Киев – 1 050 случаев;

Винницкая область – 716 случаев;

Волынская область – 225 случаев;

Днепропетровская область – 604 случая;

Донецкая область – 270 случаев;

Житомирская область – 186 случаев;

Закарпатская – 428 случаев;

Запорожская область – 340 случаев;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 995 случаев;

Николаевская область – 429 случаев;

Одесская область – 1 122 случая;

Полтавская область – 697 случаев;

Ровненская область – 376 случаев;

Сумская область – 192 случая;

Тернопольская область – 430 случаев;

Харьковская область – 843 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 376 случаев;

Черкасская область – 277 случаев;

Черновицкая область – 579 случаев;

Черниговская область – 28 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 565 732 человека. Из них по состоянию на 23 марта выздоровели 1 268 886 пациентов. В то же время от осложнений коронавируса и наличия сопутствующих заболеваний, к сожалению, умерли – 30 431 житель страны.

Почему увеличилась заболеваемость

Глава Минздрава Украины Максим Степанов во время брифинга 23 марта признал, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается и связал это с тем, что мир вошел в третью волну распространения вируса и циркуляцией на территории страны британского штамма коронавируса.

Максим Степанов "Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра перевалила отметку в 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за сутки”.

Важно! Увеличилось количество госпитализированных: по состоянию на утро понедельника в больницах было 36 600 с COVID или подозрением на него.

Британский штамм втрое заразнее и распространен в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что инкубационный период COVID-19 уменьшился до 1-3 дней, а по всей территории Украины уже распространился британский штамм коронавируса.

Кроме того, болезнь при инфицировании британским штаммом коронавируса развивается очень быстро, ведь мутация поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему.

Сколько украинцев получили прививки против COVID-19

За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 10 904 человека. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 121 929 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки

Винницкая область – 490 прививок;

Волынская область – 200 прививок;

Днепропетровская область – 960 прививок;

Донецкая область – 150 прививок;

Житомирская область – 590 прививок;

Закарпатская область – 500 прививок;

Запорожская область – 310 прививок;

Ивано-Франковская область – 454 прививки;

Киевская область – 310 прививок;

Кировоградская область – 300 прививок;

Луганская область – 150 прививок;

Львовская область – 880 прививок;

г. Киев – 1 030 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 320 прививок;

Полтавская область – 620 прививок;

Ровненская область – 400 прививок;

Сумская область – 450 прививок;

Тернопольская область – 510 прививок;

Харьковская область – 310 прививок;

Херсонская область – 510 прививок;

Хмельницкая область – 160 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 100 прививок;

Черкасская область – 840 прививок.

По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек.



Как записаться на вакцинацию / инфографика 24 канала

Кабмин отменил самоизоляцию в случае приезда из-за границы на вакцинацию

Украинцам, которые возвращаются на родину из-за границы для вакцинации против COVID-19, больше не придется отбывать самоизоляцию. Однако для этого нужно иметь приглашение на прививку.

Соответствующее постановление правительство одобрило на внеочередном заседании правительства 22 марта. Приглашение на иммунизацию должно иметь специальный идентификатор.

Отметим, что также Кабмин сделал жестче правила въезда в Украину. Теперь при себе нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Его следует сделать не позднее, чем за 48 часов до въезда. Для тех, кто приехал без теста, предусмотрена самоизоляция.

Интересно Местные общины могут дополнительно вводить ограничения: индикаторы от правительства

Новости о коронавирусе в мире 23 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 123 миллиона больных COVID-19. Более чем 70 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 723 924 инфицированных умерли от осложнений, вызванных недугом.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Источник DW

В Германии приняли решение продлить жесткий карантин до 18 апреля. Таким образом, во время локдауна немцам придется праздновать и Пасху. Именно на праздники ограничения решили ужесточить дополнительно.

В это время в Германии даже не будут работать магазины. Это сделали для того, чтобы фактически люди не выходили из дома. Массовые мероприятия и даже скопления людей – под строгим запретом. Богослужения будут проходить онлайн. Исключение сделали только для центров вакцинации, они будут работать все время.

В США усомнились в объявленной эффективности вакцины от AstraZeneca

Источник NIH

Независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований (DSMB) в США усомнился в результатах испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca. Они показали эффективность на уровне 79%.

В заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний говорится, что компания AstraZeneca могла использовать устаревшие данные в отчете об испытаниях.

Накануне клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca в США продемонстрировали эффективность и безопасность препарата, в том числе отсутствие повышенного риска образования тромбов.

Обратите внимание! AstraZeneca пытается получить разрешение на экстренное использование своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

В даркнете продают фальшивые COVID-паспорта и вакцины против коронавируса

Источник: BBC

Киберэксперты обнаружили продажу в даркнете вакцин против COVID-19, отрицательные результаты тестов на коронавирус и паспорта вакцинации.

Так, цены варьируются от 500 до 750 долларов США на дозы вакцин компаний AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson & Johnson. Интересно то, что российскую вакцину "Спутник V" в даркнете оценили дороже AstraZeneca и Johnson&Johnson.