Новости о коронавирусе в Украине

Число заболевших COVID-19 превысило 2 миллиона

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 23 апреля в Украине зарегистрировано 2 004 630 больных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 14 277 новых инфицированных, из них 591 ребенок и 277 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 апреля: вакцинация сотрудников компаний в Украине, рекорд в Индии

В больницы госпитализировали 3 728 больных. В результате осложнений болезни умерли еще 434 человека. В то же время выздоровели от коронавируса со вчерашнего дня 18 964 пациента.

За прошедшие сутки в Украине осуществили 95 740 тестирований на COVID-19, из них:

методом ПЦР – 41 305,

методом ИФА – 18 360,

исследований экспресс-тестами на антиген – 36 075.

За все время пандемии в стране провели 9 130 606 тестирований методом ПЦР.

По состоянию на сегодня преодолели коронавирусную болезнь 1 552 267 украинцев. Впрочем, умерли от осложнений, к сожалению, 41 700 пациентов.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса в Украине вакцинировали 16 169 человек. В целом с начала вакцинальной кампании в стране привили 508 046 граждан. 508 044 из них получили 1 дозу. А вот закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, 5 украинцев (2 из них получили 1 дозу заграницей).

По состоянию на 22 апреля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 700 граждан.

Количество новых больных и прививок в регионах

Киев – 1 269 случаев / 1 679 прививок;

Винницкая область – 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область – 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область – 1 296 случаев/ 1 453 прививки;

Донецкая область – 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область – 420 случаев/ 392 прививки;

Закарпатская область – 87 случаев / 791 прививка;

Запорожская область – 839 случаев / 1 084 прививки;

Ивано-Франковская область – 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область – 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область – 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область – 244 случая / 311 прививок;

Львовская область – 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область – 383 случая / 477 прививок;

Одесская область – 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область – 621 случай / 616 прививок;

Ровненская область – 538 случаев/ 542 прививки;

Сумская область – 382 случая/ 454 прививки;

Тернопольская область – 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область – 1 137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область – 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область – 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область – 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область – 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область – 387 случаев/ 263 прививки.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca: кто ее получит

Источник: Министерство здравоохранения Украины

В Украину поставили новую партию вакцины AstraZeneca в размере 367 тысяч доз. Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45.

Это партия AstraZeneca южнокорейского производства под названием AstraZeneca-SKBio. Украина получила ее бесплатно в рамках механизма COVAX от ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Что нужно знать о вакцине AstaZeneca В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.



Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела к коронавирусному возбудителю в случае инфицирования.



Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 76% эффективности против симптоматических случаев и 100% эффективность против тяжелых случаев болезни.



Источник: В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела к коронавирусному возбудителю в случае инфицирования.Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 76% эффективности против симптоматических случаев и 100% эффективность против тяжелых случаев болезни.Источник: Serum Institute of India

Ляшко передал "привет" областям, которые нарушили алгоритм вакцинации

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга передал публичный "привет" руководителям департаментов здравоохранения Харьковской, Одесской и Запорожской областей.

23 апреля в Украину прибыла вторая партия вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. А Харьковская, Одесская и Запорожская область до сих пор не использовали препараты из первой партии.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине могут продлить и после 30 июня

Конец карантина скорее всего не наступит 30 июня. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

Обратите внимание! Сейчас в Украине продолжается адаптивный карантин. 21 апреля его продлили, так как срок предыдущих ограничений истекал 30 апреля.

Четвертой волны COVID-19 может не быть, – врач-иммунолог назвал условия

В комитете парламента по охране здоровья ожидают на осень 2021 года четвертую волну коронавируса. Прогнозируют, что она будет более сложной. Впрочем, иммунологи несколько иного мнения.

Врач-иммунолог Борис Донской предположил, что ситуация может улучшиться. Специалист объяснил – это произойдет при условии, если привить достаточно людей.

Минздрав объявил рекомендации для церквей и верующих на Пасху

В Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения на пасхальные и майские праздники. Однако Минздрав все же обнародовал список рекомендаций, которых следует придерживаться во время празднований. Большинство из них касаются церквей.

Главные предостережения касаются посещения храмов, особенно осторожными советуют быть пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Что Минздрав рекомендует церквям:

Призывать верующих слушать богослужения в режиме "онлайн".

Уменьшить продолжительность благословения в храмах.

Установить ограничения на количество людей в храмах и соблюдать дистанцию в 1,5 метра на улице.

Рекомендовать посещать обряд освящения пищи только 1 человеку из семьи.

Двери в храмы должны зафиксировать, чтобы они были постоянно открыты.

Новости о коронавирусе в мире 22 апреля

Распространение COVID-19 в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали около 145 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 83 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 072 084 больных умерли.

Природа никогда не прощает, – Папа Римский о пандемии

Источник: Vatican News

Папа Римский сказал, что пандемия COVID-19 учит нас взаимосвязанности и совместному использованию планеты. Понтифик отметил, что глобальные катастрофы и пандемия показали, что у нас нет времени ждать.

Понтифик заметил, что природа нуждается в нашей защите. Об этом Папа Римский сказал в видеообращении по случаю 51 Всемирного дня Земли.

16 достопримечательностей, которые стали местами вакцинации

Источник: Insider

По всему миру достопримечательности преобразуются в центры вакцинации против COVID-19, чтобы помочь правительствам как можно скорее охватить большее количество людей.

Ратуша Стокгольма в Швеции

Обычно здесь проводятся пиры Нобелевской премии, но сейчас здесь проводится вакцинация.



Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images

Больше фото Вестминстерское аббатство и Каннский дворец: 16 достопримечательностей, которые стали местами вакцинации

Исследования коронавируса

Нашли молекулу, которая помогает коронавирусу прятаться от антител

Источник: Science Advances

Исследователи обнаружили, что одна природная молекула может эффективно блокировать связывание человеческих антител с SARS-CoV-2. Это открытие объясняет, почему некоторые пациенты могут серьезно заболеть COVID-19 повторно, несмотря на высокий уровень антител против коронавируса.

Речь идет о биливердинах, которые есть в организме каждого человека. Спаечный белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином – молекулой, которая придает этим белкам необычный зеленый цвет. И этот процесс помогает белку избегать антител.

В чем опасность общественных туалетов во время пандемии и как уменьшить риски

Источник: AIP

Американские ученые рекомендуют во время пандемии покидать общественный туалет как можно скорее после использования. Заходить туда без маски категорически не рекомендуется.

Коронавирус распространяется преимущественно через респираторные капли, которые образуются при чихании, кашле, разговоре или дыхании. Однако ученые предположили, что могут быть и альтернативные пути передачи патогена, в том числе – через смыв унитаза.

Ученые провели серию тестов, в ходе которых проанализировали распространение аэрозольных капель, которые образуются при смывании воды в унитазе, и обнаружили, что высокая проходимость, закрытое пространство в кабинках вместе с некачественной вентиляцией могут создавать в общественных туалетах настоящие рассадники инфекции.