Новости о коронавирусе в Украине 23 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 533 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19, в больницы госпитализировали 1 701 человека, еще 8 937 больных – выздоровели.

Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 2 182 521 больного;

Выздоровели – 1 950 562 человека;

Умерли – 49 368 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 10 013733.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 433;

Винницкая область – 117;

Волынская область – 196;

Днепропетровская область – 489;

Донецкая область – 291;

Житомирская область – 164;

Закарпатская область – 96;

Запорожская область – 311;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 295;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 123;

Львовская область – 283;

Николаевская область – 172;

Одесская область – 146;

Полтавская область – 137;

Ровненская область – 217;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 429;

Херсонская область – 240;

Хмельницкая область – 152;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 86;

Черниговская область – 131.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

Источник: Коронавирус_инфо

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.

Зато 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.

В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит заметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.

Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:

Киев – 234

Винницкая область – 0

Волынская область – 10

Днепропетровская область – 0

Донецкая область – 40

Житомирская область – 61

Закарпатская область – 19

Запорожская область – 0

Ивано-Франковская область – 0

Киевская область – 107

Кировоградская область – 30

Луганская область – 20

Львовская область – 42

Николаевская область – 49

Одесская область – 190

Полтавская область – 14

Ровненская область – 11

Сумская область – 18

Тернопольская область – 54

Харьковская область – 43

Херсонская область – 1

Хмельницкая область – 19

Черкасская область – 0

Черновицкая область – 59

Черниговская область – 1

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 гражданина. Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.