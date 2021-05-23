Новости о коронавирусе в Украине 23 мая
Статистика распространения вируса в стране
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 533 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
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За прошедшие сутки в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19, в больницы госпитализировали 1 701 человека, еще 8 937 больных – выздоровели.
Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.
С начала пандемии в Украине
- Обнаружили – 2 182 521 больного;
- Выздоровели – 1 950 562 человека;
- Умерли – 49 368 пациентов;
- Проведено ПЦР-тестирований – 10 013733.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 433;
- Винницкая область – 117;
- Волынская область – 196;
- Днепропетровская область – 489;
- Донецкая область – 291;
- Житомирская область – 164;
- Закарпатская область – 96;
- Запорожская область – 311;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 295;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 123;
- Львовская область – 283;
- Николаевская область – 172;
- Одесская область – 146;
- Полтавская область – 137;
- Ровненская область – 217;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 429;
- Херсонская область – 240;
- Хмельницкая область – 152;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 86;
- Черниговская область – 131.
* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки
Источник: Коронавирус_инфо
За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.
Зато 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.
В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит заметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.
Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:
- Киев – 234
- Винницкая область – 0
- Волынская область – 10
- Днепропетровская область – 0
- Донецкая область – 40
- Житомирская область – 61
- Закарпатская область – 19
- Запорожская область – 0
- Ивано-Франковская область – 0
- Киевская область – 107
- Кировоградская область – 30
- Луганская область – 20
- Львовская область – 42
- Николаевская область – 49
- Одесская область – 190
- Полтавская область – 14
- Ровненская область – 11
- Сумская область – 18
- Тернопольская область – 54
- Харьковская область – 43
- Херсонская область – 1
- Хмельницкая область – 19
- Черкасская область – 0
- Черновицкая область – 59
- Черниговская область – 1
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 гражданина. Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.