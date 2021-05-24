Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки. В Польше обе дозы вакцины получили 5,5 миллиона человек. В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок. Есть эффективные вакцины против индийского и британского штаммов коронавируса. В Бразилии оштрафовали президента за нарушение карантинных правил. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 мая.
Новости о коронавирусе в Украине 23 мая
Статистика распространения вируса в стране
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 533 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
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За прошедшие сутки в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19, в больницы госпитализировали 1 701 человека, еще 8 937 больных – выздоровели.
Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.
С начала пандемии в Украине
- Обнаружили – 2 182 521 больного;
- Выздоровели – 1 950 562 человека;
- Умерли – 49 368 пациентов;
- Проведено ПЦР-тестирований – 10 013733.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 433;
- Винницкая область – 117;
- Волынская область – 196;
- Днепропетровская область – 489;
- Донецкая область – 291;
- Житомирская область – 164;
- Закарпатская область – 96;
- Запорожская область – 311;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 295;
- Кировоградская область – 80;
- Луганская область – 123;
- Львовская область – 283;
- Николаевская область – 172;
- Одесская область – 146;
- Полтавская область – 137;
- Ровненская область – 217;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 429;
- Херсонская область – 240;
- Хмельницкая область – 152;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 86;
- Черниговская область – 131.
* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки
Источник: Коронавирус_инфо
За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.
Зато 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.
В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит заметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.
Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:
- Киев – 234
- Винницкая область – 0
- Волынская область – 10
- Днепропетровская область – 0
- Донецкая область – 40
- Житомирская область – 61
- Закарпатская область – 19
- Запорожская область – 0
- Ивано-Франковская область – 0
- Киевская область – 107
- Кировоградская область – 30
- Луганская область – 20
- Львовская область – 42
- Николаевская область – 49
- Одесская область – 190
- Полтавская область – 14
- Ровненская область – 11
- Сумская область – 18
- Тернопольская область – 54
- Харьковская область – 43
- Херсонская область – 1
- Хмельницкая область – 19
- Черкасская область – 0
- Черновицкая область – 59
- Черниговская область – 1
Общие темпы вакцинации в стране
С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 гражданина. Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.По состоянию на 22 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.
К теме Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, стоившие жизней людей
Новости о коронавирусе в мире 23 мая
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Но 3 456 876 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.
В Польше более 5,5 миллиона полностью вакцинированных
Источник: WNP
По состоянию на 23 мая в Польше сделали более 17,8 миллиона прививок против коронавируса. Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. Одновременно отказались от уколов против COVID-19 почти 10 тысяч человек.
В Польше людей вакцинируют препаратами от четырех компаний. Говорится о:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантинных правил
Источник: Infobae
Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. В штате Мараньян он собрал толпу людей и при этом был без маски. Так что теперь главе государства придется заплатить штраф.
В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок: обнаружили почти 9 тысяч инфицированных
Источник Твиттер Саданады Говды
Министр химической промышленности страны Садананда Говда сообщил, что общее число пациентов с мукормикозом в Индии – 8 848. Недуг развивается у людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Говда рассказал, что в результате распространения недуга среди пациентов всем штатам Индии выделили специальное противогрибковое средство "Амфотерицин-В". В целом болезнь, которая была ранее достаточно редкой, уже унесла 212 жизней жителей страны.
Случаи миокардита после COVID-вакцинации фиксируют среди молодежи США
Источник: The New York Times
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучают случаи миокардита у вакцинированных против коронавируса людей. Осложнения возникают в среднем через 4 дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech. Среди пациентов обычно подростки и молодые люди. Отмечается, что подобных случаев достаточно мало. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли связь между воспалением сердечной мышцы и вакцинацией.
На сколько COVID-вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса
Источник: The Guardian
Правительственная организация "Публичное здоровье Англии" (PHE) исследовала, на сколько вакцины от Pfizer-BioNtech и AstraZeneca эффективны против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Выводы экспертов достаточно положительные.
Результаты исследования:
- Одна доза вакцины от Pfizer-BioNtech защищает от индийского штамма коронавируса B.1.617.2 на 33%, а две – на 88%.
- 2 дозы Pfizer-BioNtech эффективны против британского штамма коронавируса B.1.1.7 на 93%.
- Первая доза вакцины от AstraZeneca защищает от индийского штамма на 33%.
- Зато 2 дозы этого препарата защищают от индийского штамма на 60%, а от британского – на 66%.
- Максимальную защиту вакцины дают через две недели после второй прививки.