Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов

24 мая 2021 , 03:01
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки. В Польше обе дозы вакцины получили 5,5 миллиона человек. В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок. Есть эффективные вакцины против индийского и британского штаммов коронавируса. В Бразилии оштрафовали президента за нарушение карантинных правил. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 23 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 533 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 22 мая: просьба Индии, комбинирование вакцин в Испании

За прошедшие сутки в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19, в больницы госпитализировали 1 701 человека, еще 8 937 больных – выздоровели.

Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

 

С начала пандемии в Украине

  • Обнаружили – 2 182 521 больного;
  • Выздоровели – 1 950 562 человека;
  • Умерли – 49 368 пациентов;
  • Проведено ПЦР-тестирований – 10 013733.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 433;
  • Винницкая область – 117;
  • Волынская область – 196;
  • Днепропетровская область – 489;
  • Донецкая область – 291;
  • Житомирская область – 164;
  • Закарпатская область – 96;
  • Запорожская область – 311;
  • Ивано-Франковская область – 126;
  • Киевская область – 295;
  • Кировоградская область – 80;
  • Луганская область – 123;
  • Львовская область – 283;
  • Николаевская область – 172;
  • Одесская область – 146;
  • Полтавская область – 137;
  • Ровненская область – 217;
  • Сумская область – 129;
  • Тернопольская область – 141;
  • Харьковская область – 429;
  • Херсонская область – 240;
  • Хмельницкая область – 152;
  • Черкасская область – 181;
  • Черновицкая область – 86;
  • Черниговская область – 131.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

Источник: Коронавирус_инфо

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.

Зато 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.

В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит заметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.

Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:

  • Киев – 234
  • Винницкая область – 0
  • Волынская область – 10
  • Днепропетровская область – 0
  • Донецкая область – 40
  • Житомирская область – 61
  • Закарпатская область – 19
  • Запорожская область – 0
  • Ивано-Франковская область – 0
  • Киевская область – 107
  • Кировоградская область – 30
  • Луганская область – 20
  • Львовская область – 42
  • Николаевская область – 49
  • Одесская область – 190
  • Полтавская область – 14
  • Ровненская область – 11
  • Сумская область – 18
  • Тернопольская область – 54
  • Харьковская область – 43
  • Херсонская область – 1
  • Хмельницкая область – 19
  • Черкасская область – 0
  • Черновицкая область – 59
  • Черниговская область – 1

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 гражданина. Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.

По состоянию на 22 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.

К теме Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, стоившие жизней людей

Новости о коронавирусе в мире 23 мая

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Но 3 456 876 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.

В Польше более 5,5 миллиона полностью вакцинированных

Источник: WNP

По состоянию на 23 мая в Польше сделали более 17,8 миллиона прививок против коронавируса. Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. Одновременно отказались от уколов против COVID-19 почти 10 тысяч человек.

В Польше людей вакцинируют препаратами от четырех компаний. Говорится о:

  • Pfizer/BioNTech;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.
Обратите внимание! Вакцинальная кампания в стране началась в конце декабря 2020 года.

Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантинных правил

Источник: Infobae

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. В штате Мараньян он собрал толпу людей и при этом был без маски. Так что теперь главе государства придется заплатить штраф.

В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок: обнаружили почти 9 тысяч инфицированных

Источник Твиттер Саданады Говды

Министр химической промышленности страны Садананда Говда сообщил, что общее число пациентов с мукормикозом в Индии – 8 848. Недуг развивается у людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Говда рассказал, что в результате распространения недуга среди пациентов всем штатам Индии выделили специальное противогрибковое средство "Амфотерицин-В". В целом болезнь, которая была ранее достаточно редкой, уже унесла 212 жизней жителей страны.

Случаи миокардита после COVID-вакцинации фиксируют среди молодежи США

Источник: The New York Times

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучают случаи миокардита у вакцинированных против коронавируса людей. Осложнения возникают в среднем через 4 дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech. Среди пациентов обычно подростки и молодые люди. Отмечается, что подобных случаев достаточно мало. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли связь между воспалением сердечной мышцы и вакцинацией.

На сколько COVID-вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса

Источник: The Guardian

Правительственная организация "Публичное здоровье Англии" (PHE) исследовала, на сколько вакцины от Pfizer-BioNtech и AstraZeneca эффективны против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Выводы экспертов достаточно положительные.

Результаты исследования:

  • Одна доза вакцины от Pfizer-BioNtech защищает от индийского штамма коронавируса B.1.617.2 на 33%, а две – на 88%.
  • 2 дозы Pfizer-BioNtech эффективны против британского штамма коронавируса B.1.1.7 на 93%.
  • Первая доза вакцины от AstraZeneca защищает от индийского штамма на 33%.
  • Зато 2 дозы этого препарата защищают от индийского штамма на 60%, а от британского – на 66%.
  • Максимальную защиту вакцины дают через две недели после второй прививки.
Автор: Анастасія Кушпіт