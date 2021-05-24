Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки. В Польше обе дозы вакцины получили 5,5 миллиона человек. В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок. Есть эффективные вакцины против индийского и британского штаммов коронавируса. В Бразилии оштрафовали президента за нарушение карантинных правил. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 23 мая

Статистика распространения вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2 533 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

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За прошедшие сутки в Украине умерли 89 пациентов с COVID-19, в больницы госпитализировали 1 701 человека, еще 8 937 больных – выздоровели.

Резкий спад заболеваемости может объясняться снижением темпов тестирования. Со вчерашнего дня в стране провели 285 тестов методом ПЦР, 3 730 исследований методом ИФА и 14 491 экспресс-тест на антиген.

С начала пандемии в Украине Обнаружили – 2 182 521 больного;

Выздоровели – 1 950 562 человека;

Умерли – 49 368 пациентов;

Проведено ПЦР-тестирований – 10 013733.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 433;

Винницкая область – 117;

Волынская область – 196;

Днепропетровская область – 489;

Донецкая область – 291;

Житомирская область – 164;

Закарпатская область – 96;

Запорожская область – 311;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 295;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 123;

Львовская область – 283;

Николаевская область – 172;

Одесская область – 146;

Полтавская область – 137;

Ровненская область – 217;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 429;

Херсонская область – 240;

Хмельницкая область – 152;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 86;

Черниговская область – 131.

* Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

Источник: Коронавирус_инфо

За прошедшие сутки прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.

Зато 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.

В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит заметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.

Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:

Киев – 234

Винницкая область – 0

Волынская область – 10

Днепропетровская область – 0

Донецкая область – 40

Житомирская область – 61

Закарпатская область – 19

Запорожская область – 0

Ивано-Франковская область – 0

Киевская область – 107

Кировоградская область – 30

Луганская область – 20

Львовская область – 42

Николаевская область – 49

Одесская область – 190

Полтавская область – 14

Ровненская область – 11

Сумская область – 18

Тернопольская область – 54

Харьковская область – 43

Херсонская область – 1

Хмельницкая область – 19

Черкасская область – 0

Черновицкая область – 59

Черниговская область – 1

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании привито 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 гражданина. Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.

По состоянию на 22 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.

К теме Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, стоившие жизней людей

Новости о коронавирусе в мире 23 мая

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Но 3 456 876 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.

В Польше более 5,5 миллиона полностью вакцинированных

Источник: WNP

По состоянию на 23 мая в Польше сделали более 17,8 миллиона прививок против коронавируса. Обе дозы препаратов получили 5 553 678 граждан. Одновременно отказались от уколов против COVID-19 почти 10 тысяч человек.

В Польше людей вакцинируют препаратами от четырех компаний. Говорится о:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантинных правил

Вакцинальная кампания в стране началась в конце декабря 2020 года.

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. В штате Мараньян он собрал толпу людей и при этом был без маски. Так что теперь главе государства придется заплатить штраф.

В Индии на фоне COVID-19 распространяется черный грибок: обнаружили почти 9 тысяч инфицированных

Источник Твиттер Саданады Говды

Министр химической промышленности страны Садананда Говда сообщил, что общее число пациентов с мукормикозом в Индии – 8 848. Недуг развивается у людей, которые заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Говда рассказал, что в результате распространения недуга среди пациентов всем штатам Индии выделили специальное противогрибковое средство "Амфотерицин-В". В целом болезнь, которая была ранее достаточно редкой, уже унесла 212 жизней жителей страны.

Случаи миокардита после COVID-вакцинации фиксируют среди молодежи США

Источник: The New York Times

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучают случаи миокардита у вакцинированных против коронавируса людей. Осложнения возникают в среднем через 4 дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer-BioNTech. Среди пациентов обычно подростки и молодые люди. Отмечается, что подобных случаев достаточно мало. В настоящее время специалисты выясняют, есть ли связь между воспалением сердечной мышцы и вакцинацией.

На сколько COVID-вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса

Источник: The Guardian

Правительственная организация "Публичное здоровье Англии" (PHE) исследовала, на сколько вакцины от Pfizer-BioNtech и AstraZeneca эффективны против новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Выводы экспертов достаточно положительные.

Результаты исследования: