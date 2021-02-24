24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку вакциной CoviShield сделали медику Горенко Евгению Васильевичу. Также в нашей стране начал действовать адаптивный карантин. В Германии заявили о начале третьей волны инфицирования COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 февраля.

Новости о коронавирус в Украине 24 февраля

В Украине сделали первую прививку от COVID-19

Источник: 24 канал

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Первые 500 тысяч доз вакцины прибыли в Украину вчера, до конца сегодняшнего дня их должны получить все области. Согласно опросам Минздрава, на добровольную вакцинацию согласились 30% украинских медиков. В целом в первую волну вакцинации попадает почти 13 тысяч человек.

Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.



Знакомьтесь, это – Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог с г. Черкаси, который работает в ковидному отделении Черкасской областной больницы,

– написал Александр Скичко в фейсбуке.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил, что по состоянию на 13:00 24 февраля в Украине вакцину получило уже 10 человек.

Статистика распространения COVID-19

Источник: фейсбук Максима Степанова

По состоянию на 24 февраля в Украине зафиксировали 1 317 694 случая заражения коронавирусом. Среди 5850 новых пациентов – 316 детей и 271 медработник. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 049 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

За этот же период в Украине умерли еще 152 пациентов с COVID-19, поэтому общее количество умерших от болезни в стране возросло до 25 461.

Выздоровели же от начала пандемии 1 155 422 больных. За минувшие сутки выписали 3 645 пациентов.

Ситуация с тестированием

В течение 23 февраля в Украине провели 79 538 тестов на коронавирус. Из них

методом ПЦР – 34 351,

методом ИФА – 15 548,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639.

По состоянию на 24 февраля в стране осуществили 6 772 495 ПЦР-тестирования.

Число новых больных в регионах:

Киев – 547 случаев;

Винницкая область – 601 случай;

Волынская область – 140 случаев;

Днепропетровская область – 227 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 389 случаев;

Запорожская область – 156 случаев;

Ивано-Франковская область – 600 случаев;

Киевская область – 275 случаев;

Кировоградская область – 58 случаев;

Луганская область – 51 случай;

Львовская область – 287 случаев;

Николаевская область – 204 случая;

Одесская область – 215 случаев;

Полтавская область – 92 случая;

Ровненская область – 145 случаев;

Сумская область – 136 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 361 случай;

Херсонская область – 28 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черкасская область – 74 случая;

Черновицкая область – 524 случая;

Черниговская область – 41 случай.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Адаптивный карантин в Украине

Отныне, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин. Страна вновь делится на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Карантин продлится минимум до 30 апреля.



Предусматривающего адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Украина примет участие в исследованиях индийской вакцины против COVID-19

Источник: 24 канал

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что Украина готова к испытаниям новой вакцины от коронавируса в виде спрея. Этот препарат производится в Индии. Во время брифинга 24 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина согласилась принять участие в исследованиях индийской вакцины от коронавируса.

Что известно о новой вакцине от коронавируса из Индии

Этот новый продукт. Индийская компания только начинает первый этап испытаний.

Степанов рассказал, что вторую и третью фазу испытаний могут провести в Украине.

Исследования вакцины планируют закончить в сентябре или октябре 2021 года.

Новости о коронавирусе в мире 24 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали более 112 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более 63 миллионов человек уже выздоровели, но 2 486 110 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В России от коронавируса умерло почти 85 тысяч человек

Источник: стопкоронавирус.рф

По состоянию на 24 февраля в России зарегистрировали 4 миллиона 200 тысяч 902 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 11 749 случаев инфицирования.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1417, Петербурге (+909), Подмосковье (+695), а также в Нижегородской области (+397). За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 383 человека. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 84 430.

За этот период выписаны 12 218 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 3 751 562 гражданина. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 году в России провели более 109,8 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 364 910 граждан.

Когда может закончиться пандемия COVID-19

Источник: DR

Директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге предположил, что пандемия коронавируса может закончиться до начала 2022 года. В эфире датского канала Ганс Клюге заявил, что "худший сценарий" распространение коронавируса уже прошел. В то же время он отметил, что SARS-CoV-2 продолжит курсировать по миру. Но необходимость во всех карантинных ограничениях, вероятно, исчезнет.

В Германии началась третья волна коронавируса

Источник: DW

Германия уже столкнулась с третьей волной пандемии. Власти опасаются, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективными против новых штаммов, которые сейчас циркулируют в стране.

При этом там отметили, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, существует опасность того, что имеющиеся вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим канцлер Ангела Меркель призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна.

Исследование о коронавирусе

Что в три раза снижает риск заражения коронавируса

Источник: medRxiv

Ученые из Индии заявили, что у людей, которые носят очки, втрое ниже вероятность заражения коронавируса. Так, один из способов проникновения вируса в организм – грязные руки. А именно прикосновения ними к глазам, носу или рту после контакта с возбудителем вируса. Поэтому очки могут спасти от инфицирования.

Кроме того, исследователи обнаружили, что участники касались своего лица в среднем около 23 раз в час, а глаз примерно три раза в час. Однако люди, которые носят очки, меньше трут глаза. Поэтому автоматически у них более низкий риск заражения COVID-19. Также снижается риск попадания вируса в глаза воздушно-капельным путем.

Новый штамм COVID-19 устойчив к антителам и в 11 раз смертельнее

Источник: Science

Начиная с сентября 2020 года ученые из США изучали новые штаммы коронавируса SARS-CoV-2. И хотя выводы исследования еще не прошли рецензирование экспертами, они показывают, что калифорнийский штамм коронавируса едва ли не опаснее всех остальных.

Новый штамм коронавируса, который впервые обнаружили в Калифорнии, вероятно, легче передается. Также он повышает риск госпитализации пациентов в отделение интенсивной терапии и смерти. С сентября 2020 года по январь 2021 года частота выявления этого штамма выросла с 0% до более чем 50%.

По сравнению с пациентами, инфицированными другими штаммы коронавируса, вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии с калифорнийским штаммом была в 4,8 раза выше. Кроме этого, у пациентов с калифорнийским штатом в 11 раз больше шансов умереть.