В Украине за минувшие сутки, 24 марта, зафиксировали рекордную смертность и госпитализацию. Ученые исследовали, что коронавирус может вызвать проблемы со слухом. В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 24 марта

Статистика заболеваемости

Источник: фейсбук главы Минздрава

По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 1 579 906 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране выявили 14 174 новых больных. Из них 750 детей и 434 медработника.

Днем ранее Новости о коронавирусе 23 марта: рекорд смертности в Украине, продажа ковид-паспортов в даркнет

В больницы госпитализировали 5 438 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. Это впервые с начала пандемии в Украине госпитализировали такое количество людей в течение одного дня.

Высокой остается и смертность – второй день подряд рекордный показатель. Так, за минувшие сутки от недуга умерло 342 украинца.

Зато 7 386 пациентов выписали вследствие улучшения состояния или выздоровления.

Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях

Киев – 1 300 случаев;

Винницкая область – 616 случаев;

Волынская область – 275 случаев;

Днепропетровская область – 785 случаев;

Донецкая область – 635 случаев;

Житомирская область – 453 случая;

Закарпатская – 637 случаев;

Запорожская область – 603 случая;

Ивано-Франковская область – 351 случай;

Киевская область – 813 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 152 случая;

Львовская область – 939 случаев;

Николаевская область – 380 случаев;

Одесская область – 1 177 случаев;

Полтавская область – 450 случаев;

Ровненская область – 540 случаев;

Сумская область – 494 случая;

Тернопольская область – 522 случая;

Харьковская область – 809 случаев;

Херсонская область – 128 случаев;

Хмельницкая область – 994 случая;

Черкасская область – 426 случаев;

Черновицкая область – 484 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

выявлено – 1 579 906 инфицированных;

выздоровело – 1 276 272 больных;

умерло – 30 773 пациентов;



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Новости о коронавирусе в мире 24 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире обнаружили более 124 миллиона больных COVID-19. Более чем 70 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 734 856 инфицированных умерли от осложнений, вызванных недугом.

В Литве обнаружили южноафриканский штамм COVID-19

Источник: Delfi

В Литве зафиксировали 2 случая заражения опасным южноафриканским штаммом COVID-19. Из-за этого с 24 марта в стране ожидают ужесточения карантинных мер.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что эпидситуация в стране ухудшилась, но не уточнила о каких новых ограничениях идет речь.

В Бельгии обнаружили новый штамм COVID-19

Источник: Le Fiagro

Сотрудники Льежского университета (Бельгия) обнаружили в стране распространение нового штамма коронавируса. Сейчас новый вариант составляет около 4% инфекций в стране.

Штамм B.1.214 впервые обнаружили в январе 2021 года. Его распространенность увеличивается в регионах Брюсселя, фламандского Брабанта и Эно. Было изучено всего 100 случаев. Поэтому пока рано говорить, является ли этот штамм заразнее или опаснее других вариантов.

Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин против COVID-19

Источник: Bloomberg

Европейский союз 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины против коронавируса. Изменения не коснутся поставок в рамках международного механизма COVAX.

Новые правила должны упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства. Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок. В то же время Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе. Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕС не намерен полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, производство которых организовано на территории блока.

Коронавирус делает людей глухими

Источник: International Journal of Audiology

В первые месяцы пандемии из разных стран начали поступать тревожные сообщения о проблемах со слухом. Самый большой систематический обзор исследований подтвердил: коронавирус действительно может вызвать такие последствия. В течение года ученые Манчестерского центра аудиологии и глухоты собирали данные со всего мира о случаях нарушения слуха среди пациентов, которые перенесли коронавирус. Анализ показал, что от 7% до 15% взрослых пациентов сообщают о проблемах со слухом.

Чаще всего переболевшие люди жалуются на тинитус – шум или звон в ушах, который нередко сопровождается головокружением. Этот симптом чаще всего свидетельствует о повреждении слуховой системы. Нередко тинитус возникает из-за сильного стресса и бессонницы.

У некоторых людей иммунитет к COVID-19 может длиться десятилетиями

Источник: The Lancet Microbe

Ученые подтвердили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 у каждого ослабевают с разной скоростью. Но интересно, что у одних они могут держаться всего несколько дней, а в других – на протяжении десятилетий.

Помимо этого, люди с низким уровнем нейтрализующих антител могут быть защищены от COVID-19, если у них есть стойкий Т-клеточный иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Duke-NUS, Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A * STAR) Infectious Diseases Labs.

Pfizer начала испытывать таблетки против коронавируса на людях

Источник: Pfizer

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала исследовать пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19. Он может стать первым в мире эффективными лекарствами в виде таблеток против вируса.

В случае успешного испытания препарат можно будет применять на ранних стадиях заболевания, чтобы предотвратить осложнения болезни.

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Источник: ВВС

Сейчас в Индии всплеск заболеваемости коронавирусом. В образцах, собранных в 18 штатах страны, зафиксировали новую двойную вариацию коронавируса.

Ученые проанализировали более 10 тысяч образцов. Кроме нового двойного штамма, в стране зафиксировали 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 – "южноафриканским" и 1 – "бразильским". Правительство заявило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показывает "увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R" в сравнении с декабрем прошлого года.