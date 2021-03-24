Новости о коронавирусе 24 марта: рекордная смертность в Украине, глухота после "ковида"
В Украине за минувшие сутки, 24 марта, зафиксировали рекордную смертность и госпитализацию. Ученые исследовали, что коронавирус может вызвать проблемы со слухом. В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 24 марта
Статистика заболеваемости
Источник: фейсбук главы Минздрава
По состоянию на 24 марта в Украине зарегистрировали 1 579 906 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране выявили 14 174 новых больных. Из них 750 детей и 434 медработника.
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В больницы госпитализировали 5 438 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. Это впервые с начала пандемии в Украине госпитализировали такое количество людей в течение одного дня.
Высокой остается и смертность – второй день подряд рекордный показатель. Так, за минувшие сутки от недуга умерло 342 украинца.
Зато 7 386 пациентов выписали вследствие улучшения состояния или выздоровления.
Суточный прирост заболеваемости в Киеве и областях
- Киев – 1 300 случаев;
- Винницкая область – 616 случаев;
- Волынская область – 275 случаев;
- Днепропетровская область – 785 случаев;
- Донецкая область – 635 случаев;
- Житомирская область – 453 случая;
- Закарпатская – 637 случаев;
- Запорожская область – 603 случая;
- Ивано-Франковская область – 351 случай;
- Киевская область – 813 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 152 случая;
- Львовская область – 939 случаев;
- Николаевская область – 380 случаев;
- Одесская область – 1 177 случаев;
- Полтавская область – 450 случаев;
- Ровненская область – 540 случаев;
- Сумская область – 494 случая;
- Тернопольская область – 522 случая;
- Харьковская область – 809 случаев;
- Херсонская область – 128 случаев;
- Хмельницкая область – 994 случая;
- Черкасская область – 426 случаев;
- Черновицкая область – 484 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
*Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- выявлено – 1 579 906 инфицированных;
- выздоровело – 1 276 272 больных;
- умерло – 30 773 пациентов;
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Новости о коронавирусе в мире 24 марта
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: аппарат СНБО Украины
От начала пандемии в мире обнаружили более 124 миллиона больных COVID-19. Более чем 70 миллионов человек уже справились с болезнью, но 2 734 856 инфицированных умерли от осложнений, вызванных недугом.
В Литве обнаружили южноафриканский штамм COVID-19
Источник: Delfi
В Литве зафиксировали 2 случая заражения опасным южноафриканским штаммом COVID-19. Из-за этого с 24 марта в стране ожидают ужесточения карантинных мер.
Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что эпидситуация в стране ухудшилась, но не уточнила о каких новых ограничениях идет речь.
В Бельгии обнаружили новый штамм COVID-19
Источник: Le Fiagro
Сотрудники Льежского университета (Бельгия) обнаружили в стране распространение нового штамма коронавируса. Сейчас новый вариант составляет около 4% инфекций в стране.
Штамм B.1.214 впервые обнаружили в январе 2021 года. Его распространенность увеличивается в регионах Брюсселя, фламандского Брабанта и Эно. Было изучено всего 100 случаев. Поэтому пока рано говорить, является ли этот штамм заразнее или опаснее других вариантов.
Евросоюз ужесточает правила экспорта вакцин против COVID-19
Источник: Bloomberg
Европейский союз 24 марта ужесточит правила экспорта вакцины против коронавируса. Изменения не коснутся поставок в рамках международного механизма COVAX.
Новые правила должны упростить остановку экспорта, если производители вакцины не выполнили свои европейские обязательства. Этот шаг может коснуться компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые объявили о задержках поставок. В то же время Pfizer Inc. и Moderna Inc. выполнили свои обязательства в Европе. Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕС не намерен полностью ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, производство которых организовано на территории блока.
Коронавирус делает людей глухими
Источник: International Journal of Audiology
В первые месяцы пандемии из разных стран начали поступать тревожные сообщения о проблемах со слухом. Самый большой систематический обзор исследований подтвердил: коронавирус действительно может вызвать такие последствия. В течение года ученые Манчестерского центра аудиологии и глухоты собирали данные со всего мира о случаях нарушения слуха среди пациентов, которые перенесли коронавирус. Анализ показал, что от 7% до 15% взрослых пациентов сообщают о проблемах со слухом.
Чаще всего переболевшие люди жалуются на тинитус – шум или звон в ушах, который нередко сопровождается головокружением. Этот симптом чаще всего свидетельствует о повреждении слуховой системы. Нередко тинитус возникает из-за сильного стресса и бессонницы.
У некоторых людей иммунитет к COVID-19 может длиться десятилетиями
Источник: The Lancet Microbe
Ученые подтвердили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 у каждого ослабевают с разной скоростью. Но интересно, что у одних они могут держаться всего несколько дней, а в других – на протяжении десятилетий.
Помимо этого, люди с низким уровнем нейтрализующих антител могут быть защищены от COVID-19, если у них есть стойкий Т-клеточный иммунитет. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Duke-NUS, Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A * STAR) Infectious Diseases Labs.
Pfizer начала испытывать таблетки против коронавируса на людях
Источник: Pfizer
Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала исследовать пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19. Он может стать первым в мире эффективными лекарствами в виде таблеток против вируса.
В случае успешного испытания препарат можно будет применять на ранних стадиях заболевания, чтобы предотвратить осложнения болезни.
В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Источник: ВВС
Сейчас в Индии всплеск заболеваемости коронавирусом. В образцах, собранных в 18 штатах страны, зафиксировали новую двойную вариацию коронавируса.
Ученые проанализировали более 10 тысяч образцов. Кроме нового двойного штамма, в стране зафиксировали 736 случаев заражения "британским" штаммом, 34 – "южноафриканским" и 1 – "бразильским". Правительство заявило, что анализ образцов, собранных в западном штате Индии Махараштра, показывает "увеличение доли образцов с мутациями E484Q и L452R" в сравнении с декабрем прошлого года.
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