Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 711 случаев инфицирования SARS-CoV-2, среди больных – 532 ребенка и 230 медработников. От осложнений коронавируса умерли 392 пациента.

Госпитализировали в больницы 3 508 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на заболевание. В то же время выздоровели 13 687 человек – больше, чем заразившихся.

Днем ранее Новости о коронавирусе 23 апреля: ген, который скрывает вирус, в Украине 2 миллиона инфицированных

Лаборатории провели 92 136 тестирований в сутки:

в частности методом ПЦР – 40 734,

методом ИФА – 17 731,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 017 341 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 24 апреля выздоровели – 1 565 954 больных. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 42 092 пациентов. Со вчерашнего дня прививки против коронавируса получили 14 339 человек.

Темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 522 385 человек, из них получили 1 дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек, в частности, 2 из них получили 1 дозу заграницей.

Прививки проводили 285 мобильных бригад по иммунизации и 431 пункт прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

Статистика инфицированных и привитых в регионах за сутки:

г. Киев – 1 027 случаев / 1 350 прививок;

Винницкая область – 332 случая / 494 прививки;

Волынская область – 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область – 1 268 случаев / 1 108 прививок;

Донецкая область – 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область – 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская область – 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область – 621 случай / 1 128 прививок;

Ивано-Франковская область – 123 случая / 383 прививки;

Киевская область – 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область – 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область – 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область – 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область – 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область – 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область – 641 случай / 255 прививок;

Ровненская область – 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область – 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область – 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область – 964 случая / 1 353 прививки;

Херсонская область – 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область – 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область – 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область – 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область – 380 случаев / 336 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Bнфографика 24 канала

На Ровненщине значительно усилят карантин на Пасхальные праздники

Источник: фейсбук Виталия Коваля

В Ровненской области решили усилить карантинные ограничения на период Пасхальных праздников. Власти планируют максимально ограничить посещение церквей и кладбищ в регионе.

Важно! Карантинные меры введут с 24 по 26 апреля, с 1 по 5 и с 8 по 11 мая.

Какие запреты будут действовать в области:

Запретить проведение массовых религиозных мероприятий с участием: внутри храмов не больше 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра.

с участием: внутри храмов не больше 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра. Максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней.

во время проведения поминальных дней. Предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию.

на прилегающую к храмам территорию. Увеличить количество единиц общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей.

Одесская область вышла из красной зоны

Источник: телеграм Олега Немчинова

Из-за уменьшения количества заболеваний COVID-19 Одесщина с 25 апреля переходит в зону с желтым уровнем эпидемической опасности. Соответствующее решение приняли 24 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Отныне по правилам желтой зоны в регионе могут действовать ослабления. В частности могут открыть заведения общественного питания до 24 часов, образовательные учреждения – группам из более чем 20 человек, могут проводить спортивные и массовые мероприятия при 50% заполненности залов.

Обратите внимание! Карантин в Украине продлили до 30 июня. Это адаптивный карантин – области в зависимости от эпидемиологической ситуации распределяют в одну из зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

При каких условиях продлят карантин в Украине

Карантин могут еще раз продлить и после 30 июня. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, продление карантина будет, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной.

В то же время чиновник подчеркнул, что все зависит от самих украинцев. Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в частности Киева и Киевщины. В то же время чиновник призвал украинцев соблюдать карантинные рекомендации и нормы.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Интересно Похитили вакцины, а ноутбук оставили: в Индии грабители вернули препараты и извинились

Новости о коронавирусе в мире 24 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 145 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 83 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 087 262 больных умерли.

Самое большое количество заболевших с начала пандемии зарегистрировали в США – почти 32 миллиона инфицированных, из которых умерли от осложнений, к сожалению, больше 571 тысячи больных. Сложная ситуация также в Бразилии – свыше 14 миллионов больных и в Индии – почти 17 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В Индии третий день подряд рекордная заболеваемость: больные умирают из-за нехватки кислорода

Источник: NDTV

Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. В стране третий день подряд регистрируют самую высокую заболеваемость в мире. За последние сутки коронавирус диагностировали у 346 786 жителей Индии.

От осложнений болезни умерли 2 624 пациента, что также стало рекордным показателем. Из-за большого количества новых пациентов больницы Индии столкнулись с нехваткой кислорода, коек и лекарств.

Правительство Индии привлекло военные самолеты и поезда, чтобы доставлять кислород из отдаленных уголков страны в столицу Дели.

В США отменили ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson

Источник: New York Times

В США сняли ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson. Так решило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины самостоятельно. Этот процесс может занять несколько дней.

Подробно Почему отозвали Johnson & Johnson в ЕС и США: все, что известно о вакцине

Исследования коронавируса

Новая угроза: обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса

Источник: MedicalXpress

Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса "BV-1", который неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.

Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.