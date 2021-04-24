Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 711 случаев инфицирования SARS-CoV-2, среди больных – 532 ребенка и 230 медработников. От осложнений коронавируса умерли 392 пациента.
Госпитализировали в больницы 3 508 пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на заболевание. В то же время выздоровели 13 687 человек – больше, чем заразившихся.
Днем ранее Новости о коронавирусе 23 апреля: ген, который скрывает вирус, в Украине 2 миллиона инфицированных
Лаборатории провели 92 136 тестирований в сутки:
- в частности методом ПЦР – 40 734,
- методом ИФА – 17 731,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671.
Темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании вакцинировали 522 385 человек, из них получили 1 дозу – 522 383 человека, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы – 5 человек, в частности, 2 из них получили 1 дозу заграницей.
Прививки проводили 285 мобильных бригад по иммунизации и 431 пункт прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.
Статистика инфицированных и привитых в регионах за сутки:
- г. Киев – 1 027 случаев / 1 350 прививок;
- Винницкая область – 332 случая / 494 прививки;
- Волынская область – 346 случаев / 325 прививок;
- Днепропетровская область – 1 268 случаев / 1 108 прививок;
- Донецкая область – 754 случая / 655 прививок;
- Житомирская область – 288 случаев / 357 прививок;
- Закарпатская область – 219 случаев / 657 прививок;
- Запорожская область – 621 случай / 1 128 прививок;
- Ивано-Франковская область – 123 случая / 383 прививки;
- Киевская область – 815 случаев / 406 прививок;
- Кировоградская область – 197 случаев / 299 прививок;
- Луганская область – 255 случаев / 316 прививок;
- Львовская область – 747 случаев / 673 прививки;
- Николаевская область – 299 случаев / 382 прививки;
- Одесская область – 841 случай / 948 прививок;
- Полтавская область – 641 случай / 255 прививок;
- Ровненская область – 518 случаев / 497 прививок;
- Сумская область – 370 случаев / 147 прививок;
- Тернопольская область – 268 случаев / 284 прививки;
- Харьковская область – 964 случая / 1 353 прививки;
- Херсонская область – 201 случай / 417 прививок;
- Хмельницкая область – 479 случаев / 719 прививок;
- Черкасская область – 592 случая / 300 прививок;
- Черновицкая область – 166 случаев / 550 прививок;
- Черниговская область – 380 случаев / 336 прививок.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Bнфографика 24 канала
На Ровненщине значительно усилят карантин на Пасхальные праздники
Источник: фейсбук Виталия Коваля
В Ровненской области решили усилить карантинные ограничения на период Пасхальных праздников. Власти планируют максимально ограничить посещение церквей и кладбищ в регионе.
Какие запреты будут действовать в области:
- Запретить проведение массовых религиозных мероприятий с участием: внутри храмов не больше 1 человека на 4 квадратных метра. На улице – дистанция не менее 1,5 метра.
- Максимально ограничить посещение кладбищ во время проведения поминальных дней.
- Предусмотреть возможность трансляции богослужений на прилегающую к храмам территорию.
- Увеличить количество единиц общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей.
Одесская область вышла из красной зоны
Источник: телеграм Олега Немчинова
Из-за уменьшения количества заболеваний COVID-19 Одесщина с 25 апреля переходит в зону с желтым уровнем эпидемической опасности. Соответствующее решение приняли 24 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Отныне по правилам желтой зоны в регионе могут действовать ослабления. В частности могут открыть заведения общественного питания до 24 часов, образовательные учреждения – группам из более чем 20 человек, могут проводить спортивные и массовые мероприятия при 50% заполненности залов.
При каких условиях продлят карантин в Украине
Карантин могут еще раз продлить и после 30 июня. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, продление карантина будет, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной.
В то же время чиновник подчеркнул, что все зависит от самих украинцев. Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в частности Киева и Киевщины. В то же время чиновник призвал украинцев соблюдать карантинные рекомендации и нормы.
Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / Инфографика 24 канала
Интересно Похитили вакцины, а ноутбук оставили: в Индии грабители вернули препараты и извинились
Новости о коронавирусе в мире 24 апреля
Статистика распространения COVID-19
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 145 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 83 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 087 262 больных умерли.
Самое большое количество заболевших с начала пандемии зарегистрировали в США – почти 32 миллиона инфицированных, из которых умерли от осложнений, к сожалению, больше 571 тысячи больных. Сложная ситуация также в Бразилии – свыше 14 миллионов больных и в Индии – почти 17 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2.
В Индии третий день подряд рекордная заболеваемость: больные умирают из-за нехватки кислорода
Источник: NDTV
Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. В стране третий день подряд регистрируют самую высокую заболеваемость в мире. За последние сутки коронавирус диагностировали у 346 786 жителей Индии.
От осложнений болезни умерли 2 624 пациента, что также стало рекордным показателем. Из-за большого количества новых пациентов больницы Индии столкнулись с нехваткой кислорода, коек и лекарств.
Правительство Индии привлекло военные самолеты и поезда, чтобы доставлять кислород из отдаленных уголков страны в столицу Дели.
В США отменили ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
Источник: New York Times
В США сняли ограничения на использование вакцины Johnson & Johnson. Так решило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины самостоятельно. Этот процесс может занять несколько дней.
Подробно Почему отозвали Johnson & Johnson в ЕС и США: все, что известно о вакцине
Исследования коронавируса
Новая угроза: обнаружили устойчивый к антителам штамм коронавируса
Источник: MedicalXpress
Ученые из Техасского университета A&M обнаружили новый штамм коронавируса "BV-1", который неуязвим для некоторых нейтрализующих антител.
Несмотря на то, что такой вариант COVID-19 обнаружили пока только у одного человека с легкими симптомами, ученые сообщили, что вирус содержит генетические маркеры, которые способствуют быстрому распространению и тяжелым последствиям для организма.