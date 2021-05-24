Новости о коронавирусе в Украине 24 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1334 больных, среди них 86 детей и 21 медработник.
Днем ранее Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов
В больницы были госпитализированы 1019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6999 пациентов.
Уровень тестирования в течение воскресенья очень низкий – 8684 тестов провели методом ПЦР, 1462 теста методом ИФА и 5951 экспресс-тест на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 125 случаев;
- Винницкая область – 39 случаев;
- Волынская область – 67 случаев;
- Днепропетровская область – 190 случаев;
- Донецкая область – 42 случая;
- Житомирская область – 48 случаев;
- Закарпатская область – 7 случаев;
- Запорожская область – 54 случая;
- Ивано-Франковская область – 35 случаев;
- Киевская область – 75 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 41 случай;
- Николаевская область – 151 случай;
- Одесская область – 29 случаев;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 46 случаев;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 55 случаев;
- Харьковская область – 101 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 69 случаев;
- Черновицкая область – 35 случаев;
- Черниговская область – 26 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Три месяца с начала вакцинации: более миллиона украинцев иммунизированы против COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 24 мая 2021 года в Украине против коронавируса привито 1 054 139 человек. На протяжении прошедших суток первую дозу вакцины получили 1325 человек, в том числе первую дозу получили 321 человек, две дозы – 1004 человека.
По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.
В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей
Источник: "РБК-Украина"
Пока в Украине от учителей не требуют обязательной прививки против коронавируса. Но в правительстве прорабатывают этот вопрос.
Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что украинское правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации от для учителей. Ведь они находятся в группе детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.
Украина собирается запустить паспорта вакцинации с 1 июля
Источник: ОП
Украина предварительно планирует запустить "паспорта вакцинации" уже с 1 июля. Их введение синхронизируют с соответствующими процессами в ЕС.
Об этом украинские чиновники общались на селекторном совещании под председательством президента Зеленского. Оно состоялось 24 мая.
Новости о коронавирусе в мире 24 мая
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Зато 3 462 809 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.
В Израиле отменят большую часть карантинных ограничений
Источник: Минздрав Израиля
В Израиле с 1 июня планируют отменить большую часть карантинных ограничений, которые вводили для борьбы с COVID-19. Причиной является низкий уровень заболеваемости в стране, который фиксируют в течение длительного времени.
Однако некоторые ограничения в Израиле отменять не будут. Обязательным требованием в стране будет оставаться ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока власть отдельно не объявит о его отмене.
Странные места, где вакцинируют против COVID-19
Источник: Insider
Во всем мире власть всячески поощряет людей к вакцинации. Прежде всего ее делают доступной и проводят прививки в необычных для этого местах.
Стриптиз-клуб
Власти Лас-Вегаса открыли пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди старше 21 года.
Вакцинация в стриптиз-клубе / Фото: Hustler
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Исследования о коронавирусе
Мгновенный тест на коронавирус одобрили в Сингапуре: в чем уникальность метода
Источник: Bloomberg
В Сингапуре одобрили мгновенный тест на выявление коронавируса. Высокоточные экспресс-тесты позволяют узнать результат за 5 минут.
Тест работает подобно стандартному алкотесту, который полиция использует для определения трезвости водителя. Человек дышит в односторонний мундштук клапана и соединения в дыхании человека искусственный интеллект с помощью кода положительной оценки определяет на коронавирус.
Собаки лучше определяют коронавирус, чем экспресс-тесты: исследование
Источник: The Guardian
Возможность использования служебных собак для оперативного выявления зараженных SARS-CoV-2 в аэропортах рассматривали еще в прошлом году. Это довольно затратный способ тестирования, однако французские ученые считают, что он может быть оправдан в некоторых ситуациях.
- Ученые собрали образцы пота 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже.
- Затем образцы поместили в банки и дали их понюхать служебным собакам, которые принимали участие в исследовании.
- Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус у 97%.
- Исследование показало также, что животные определили 91% пациентов с отрицательными результатами.
Нашли новый механизм защиты от коронавируса
Источник: Hokkaido University
Ученые из Японии обнаружили ранее неизвестный молекулярный путь, который может приглушить репликацию (размножение) SARS-CoV-2. Также ученые отметили новый биомаркер, по которому можно прогнозировать исход болезни.
Ученые из Университета Хоккайдо открыли новый защитный ответ на SARS-CoV-2. Их исследование демонстрирует, что центральную роль в работе механизма играет рецептор RIG-I, который может усиливать иммунный ответ на вирус.