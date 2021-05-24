Новости о коронавирусе в Украине 24 мая

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1334 больных, среди них 86 детей и 21 медработник.

Днем ранее Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов

В больницы были госпитализированы 1019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6999 пациентов.

Уровень тестирования в течение воскресенья очень низкий – 8684 тестов провели методом ПЦР, 1462 теста методом ИФА и 5951 экспресс-тест на антиген.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 183 855 больных;

выздоровели – 1 957 560 человек;

умерли – 49 436 пациентов;

проведено ПЦР-тестов – 10 022 457.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 125 случаев;

Винницкая область – 39 случаев;

Волынская область – 67 случаев;

Днепропетровская область – 190 случаев;

Донецкая область – 42 случая;

Житомирская область – 48 случаев;

Закарпатская область – 7 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 35 случаев;

Киевская область – 75 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 41 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 29 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 46 случаев;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 55 случаев;

Харьковская область – 101 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 69 случаев;

Черновицкая область – 35 случаев;

Черниговская область – 26 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Три месяца с начала вакцинации: более миллиона украинцев иммунизированы против COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 24 мая 2021 года в Украине против коронавируса привито 1 054 139 человек. На протяжении прошедших суток первую дозу вакцины получили 1325 человек, в том числе первую дозу получили 321 человек, две дозы – 1004 человека.

С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 054 139 прививок.

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей

Источник: "РБК-Украина"

Пока в Украине от учителей не требуют обязательной прививки против коронавируса. Но в правительстве прорабатывают этот вопрос.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что украинское правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации от для учителей. Ведь они находятся в группе детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.

Украина собирается запустить паспорта вакцинации с 1 июля

Источник: ОП

Украина предварительно планирует запустить "паспорта вакцинации" уже с 1 июля. Их введение синхронизируют с соответствующими процессами в ЕС.

Об этом украинские чиновники общались на селекторном совещании под председательством президента Зеленского. Оно состоялось 24 мая.

Новости о коронавирусе в мире 24 мая

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Зато 3 462 809 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.

В Израиле отменят большую часть карантинных ограничений

Источник: Минздрав Израиля

В Израиле с 1 июня планируют отменить большую часть карантинных ограничений, которые вводили для борьбы с COVID-19. Причиной является низкий уровень заболеваемости в стране, который фиксируют в течение длительного времени.

Однако некоторые ограничения в Израиле отменять не будут. Обязательным требованием в стране будет оставаться ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока власть отдельно не объявит о его отмене.

Странные места, где вакцинируют против COVID-19

Источник: Insider

Во всем мире власть всячески поощряет людей к вакцинации. Прежде всего ее делают доступной и проводят прививки в необычных для этого местах.

Стриптиз-клуб

Власти Лас-Вегаса открыли пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди старше 21 года.