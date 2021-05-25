Новости о коронавирусе 24 мая: дата запуска паспортов вакцинации, изобрели мгновенный тест

В Украине значительно уменьшилось количество случаев инфицирования коронавирусом. Это частично объясняет низкий уровень вакцинации. Так, со вчера в Украине зарегистрировали более тысячи инфицированных, а тестирований провели более 8000. Владимир Зеленский назвал дату запуска паспортов вакцинации. Сингапур одобрил мгновенный тест на коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.
Новости о коронавирусе в Украине 24 мая
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1334 больных, среди них 86 детей и 21 медработник.
Днем ранее Новости о коронавирус 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов
В больницы были госпитализированы 1019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6999 пациентов.
Уровень тестирования в течение воскресенья очень низкий – 8684 тестов провели методом ПЦР, 1462 теста методом ИФА и 5951 экспресс-тест на антиген.За все время пандемии в Украине:
- обнаружили – 2 183 855 больных;
- выздоровели – 1 957 560 человек;
- умерли – 49 436 пациентов;
- проведено ПЦР-тестов – 10 022 457.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 125 случаев;
- Винницкая область – 39 случаев;
- Волынская область – 67 случаев;
- Днепропетровская область – 190 случаев;
- Донецкая область – 42 случая;
- Житомирская область – 48 случаев;
- Закарпатская область – 7 случаев;
- Запорожская область – 54 случая;
- Ивано-Франковская область – 35 случаев;
- Киевская область – 75 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 41 случай;
- Николаевская область – 151 случай;
- Одесская область – 29 случаев;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 46 случаев;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 55 случаев;
- Харьковская область – 101 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 69 случаев;
- Черновицкая область – 35 случаев;
- Черниговская область – 26 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Три месяца с начала вакцинации: более миллиона украинцев иммунизированы против COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 24 мая 2021 года в Украине против коронавируса привито 1 054 139 человек. На протяжении прошедших суток первую дозу вакцины получили 1325 человек, в том числе первую дозу получили 321 человек, две дозы – 1004 человека.С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу – 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 054 139 прививок.
По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.
В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей
Источник: "РБК-Украина"
Пока в Украине от учителей не требуют обязательной прививки против коронавируса. Но в правительстве прорабатывают этот вопрос.
Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что украинское правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации от для учителей. Ведь они находятся в группе детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.
Украина собирается запустить паспорта вакцинации с 1 июля
Источник: ОП
Украина предварительно планирует запустить "паспорта вакцинации" уже с 1 июля. Их введение синхронизируют с соответствующими процессами в ЕС.
Об этом украинские чиновники общались на селекторном совещании под председательством президента Зеленского. Оно состоялось 24 мая.
Украина отправит Индии кислородные концентраты и аппараты ИВЛ
Источник: ОП
В Индии ухудшилась эпидситуация из-за неожиданного осложнения COVID-19 – черный грибок. Из-за этого Украина уже в ближайшее время отправит гуманитарную помощь стране для борьбы с последствиями пандемии.
Новости о коронавирусе в мире 24 мая
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса мире обнаружили почти 167 миллионов больных. Более 103 миллионов сумели преодолеть заболевание. Зато 3 462 809 больных ушли из жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас свое лечение продолжают более 60 миллионов человек по всему миру.
В Израиле отменят большую часть карантинных ограничений
Источник: Минздрав Израиля
В Израиле с 1 июня планируют отменить большую часть карантинных ограничений, которые вводили для борьбы с COVID-19. Причиной является низкий уровень заболеваемости в стране, который фиксируют в течение длительного времени.
Однако некоторые ограничения в Израиле отменять не будут. Обязательным требованием в стране будет оставаться ношение защитных масок в закрытых помещениях. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока власть отдельно не объявит о его отмене.
Странные места, где вакцинируют против COVID-19
Источник: Insider
Во всем мире власть всячески поощряет людей к вакцинации. Прежде всего ее делают доступной и проводят прививки в необычных для этого местах.
Стриптиз-клуб
Власти Лас-Вегаса открыли пункт вакцинации от коронавируса в стрип-клубе Hustler. Делать прививки в нем могли только люди старше 21 года.
Вакцинация в стриптиз-клубе / Фото: Hustler
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В ВОЗ прогнозируют появление более смертоносного вируса
Источник: твитер ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что человечество столкнется с более опаснім COVID-19 вирусом. Научное сообщество также подчеркивает, что эта пандемия – не последняя.
Во время брифинга глава ВОЗ отметил, что в будущем появится новый вирус. И он может оказаться опаснее COVID-19.
В СМИ пишут, что уханьские вирусологи болели COVID-19 в ноябре 2019 года: Китай отрицает
The Wall Street Journal опубликовал материал, где говорится о том, что трое ученых из института вирусологии в Ухане тяжело заболели еще в ноябре 2019 года. Все симптомы вроде бы напоминают коронавирус, первые вспышки которого начали регистрировать в следующем месяце.
Зато представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг это сообщение. Он убеждает, что ни один сотрудник института не болел коронавирусом. При этом он не уточнил, действительно ли ученых госпитализировали со сложными симптомами ОРВИ в декабре 2019 года.
Он также добавил, что утверждение об искусственном происхождении вируса в лаборатории Уханя являются безосновательными.
Исследования о коронавирусе
У 14% молодых людей, переболевших COVID-19, развились другие заболевания
Источник: Medical News Today
Исследователи проанализировали данные 193 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 в период с 1 января по 31 октября 2020 года. Возраст участников исследования составил 18 – 65 лет.
У 14% участников с COVID-19 развилось по крайней мере одно новое заболевание, которое требовало лечения после острой фазы COVID-19. В частности, у пациентов выявили сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения.
Обнаружили новый коронавирус, который передается от собак
Источник: Live Science
Ученые обнаружили новый коронавирус в образце ребенка из Малайзии, в 2018 году у него диагностировали пневмонию. Если подтвердят, что вирус вызывает заболевание у людей, это будет восьмой известный коронавирус и первый, который происходит от собак.
В то же время исследование не может доказать, действительно ли коронавирус собак вызвал пневмонию у ребенка или причиной была другая инфекция – у ребенка также диагностирован риновирус. И даже если вирус собаки действительно вызвал пневмонию у ребенка, неясно, может ли этот коронавирус распространяться между людьми.
Мгновенный тест на коронавирус одобрили в Сингапуре: в чем уникальность метода
Источник: Bloomberg
В Сингапуре одобрили мгновенный тест на выявление коронавируса. Высокоточные экспресс-тесты позволяют узнать результат за 5 минут.
Тест работает подобно стандартному алкотесту, который полиция использует для определения трезвости водителя. Человек дышит в односторонний мундштук клапана и соединения в дыхании человека искусственный интеллект с помощью кода положительной оценки определяет на коронавирус.
Собаки лучше определяют коронавирус, чем экспресс-тесты: исследование
Источник: The Guardian
Возможность использования служебных собак для оперативного выявления зараженных SARS-CoV-2 в аэропортах рассматривали еще в прошлом году. Это довольно затратный способ тестирования, однако французские ученые считают, что он может быть оправдан в некоторых ситуациях.
- Ученые собрали образцы пота 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже.
- Затем образцы поместили в банки и дали их понюхать служебным собакам, которые принимали участие в исследовании.
- Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус у 97%.
- Исследование показало также, что животные определили 91% пациентов с отрицательными результатами.
Нашли новый механизм защиты от коронавируса
Источник: Hokkaido University
Ученые из Японии обнаружили ранее неизвестный молекулярный путь, который может приглушить репликацию (размножение) SARS-CoV-2. Также ученые отметили новый биомаркер, по которому можно прогнозировать исход болезни.
Ученые из Университета Хоккайдо открыли новый защитный ответ на SARS-CoV-2. Их исследование демонстрирует, что центральную роль в работе механизма играет рецептор RIG-I, который может усиливать иммунный ответ на вирус.