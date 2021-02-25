Новости о коронавирусе 25 февраля: сколько украинцев получили вакцину, данные об иммунитете
В первый день вакцинации в Украине прививки сделали более 100 медиков. На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения. Вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации более чем на 80%. Люди, которые болели коронавирусом, имеют в 10 раз меньший риск заболеть повторно. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине 25 февраля
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в Украине выявили 8 147 больных коронавирусом. Из них 483 ребенка и 301 медработник.
Днем ранее Новости о коронавирусе 24 февраля: массовая вакцинация в Украине, начало адаптивного карантина
В больницы госпитализировали 2 770 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами.
От осложнений коронавируса в течение суток умерли 135 больных, одновременно выздоровели 3 889 человек.
Всего с начала пандемии коронавирус в Украине зафиксировали 1 325 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. 1 159 311 человек уже выздоровели, но 25 596 больных, к сожалению, умерли.
Сколько больных COVID-19 в регионах: суточный показатель
- Киев – 652 случая;
- Винницкая область – 639 случаев;
- Волынская область – 193 случая;
- Днепропетровская область – 316 случаев;
- Донецкая область – 218 случаев;
- Житомирская область – 711 случаев;
- Закарпатская область – 654 случая;
- Запорожская область – 132 случая;
- Ивано-Франковская область – 711 случаев;
- Киевская область – 318 случаев;
- Кировоградская область – 63 случая;
- Луганская область – 47 случаев;
- Львовская область – 432 случая;
- Николаевская область – 194 случая;
- Одесская область – 268 случаев;
- Полтавская область – 210 случаев;
- Ровенская область – 187 случаев;
- Сумская область – 219 случаев;
- Тернопольская область – 332 случая;
- Харьковская область – 432 случая;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 285 случаев;
- Черкасская область – 160 случаев;
- Черновицкая область – 561 случай;
- Черниговская область – 161 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Количество проведенных тестов
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки лаборатории Минздрава осуществили 86 926 тестирований, в частности методом ПЦР-36 670, методом ИФА – 22 760, а экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.
Всего украинские лаборатории провели уже 6 809 165 ПЦР-тестирований.
Сколько украинцев получили прививки против коронавируса в первый день вакцинации
Источник: пресс-центр МОЗ
24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. На протяжении первого дня в 5 областях провели 159 прививок против COVID-19 первой дозой. По данным Минздрава, побочного действия ни у одного из вакцинированных не было.
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Киевская область – 19 прививок;
- Черкасская область – 80 прививок;
- Черниговская область – 10 прививок.
Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
Актуально Какие области уже получили вакцины против коронавируса и где она стартовала
На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения: что под запретом
Источник: УНІАН
Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина с понедельника, 22 февраля. Там запрещена работа ТЦ, развлекательных мероприятий и заведений, а также религиозных мероприятий. Кроме уже имеющихся ограничений, в регионе с 25 февраля ввели дополнительные ограничения, а именно:
- Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, а также электротранспортом.
- Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение. Дополнительно, руководство Укрзализныци приостановило продажу билетов в Ивано-Франковск.
- Все обучение должно происходить онлайн. К дистанционному образованию должны перейти учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального и высшего образования.
- Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы. Или по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат с сохранением заработной платы. При необходимости – обеспечить перемещение работников на работу и с работы.
- Въезд на территорию области пока ограничен. Действуют 16 контрольно-пропускных пунктов, 5 из которых – круглосуточные. На них работают более полутора сотен нацгвардейцев. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг и спрашивают о наличии респираторных симптомов.
Новости о коронавирусе в мире 25 февраля
Статистика распространения COVID- 19 в мире
Источник: аппарат СНБО Украины
От начала пандемии в мире зафиксировали свыше 112 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более чем 63 миллиона людей уже поправились, но 2 498 023 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Женщине трансплантировали инфицированные коронавирусом легкие: она умерла
Источник: American Journal of Transplantation
Женщина, которой для выживания нужна трансплантация легких, получила инфицированный SARS-CoV-2 трансплантат. В мазке из носоглотки донора коронавирус не обнаружили. Донором двух легких стал человек, погибший в автокатастрофе. Через некоторое время коронавирус обнаружили у хирурга и пациентки. К сожалению, женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.
Исследование коронавируса
Вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации более чем на 80%
Источник: ВВС
Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить серьезное течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer. Анализ Организации охраны общественного здоровья Шотландии (Public Health Scotland) свидетельствует о том, что через 4 недели после старта вакцинации количество госпитализированных сократилось на 85% и 94% для вакцин Pfizer и AstraZeneca соответственно.
Люди, которые болели коронавирусом, имеют в 10 раз меньший риск заболеть повторно
Источник: JAMA
В новом исследовании ученые проанализировали результаты тестов на антитела к коронавирусу более 3 миллионов человек. Это большая часть тестов на антитела, проведенных с января по август 2020 года в США. Положительные результаты дали 12% из них. Через 90 дней у людей с антителами к коронавирусу положительные тесты были примерно в 10 раз реже.
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