В первый день вакцинации в Украине прививки сделали более 100 медиков. На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения. Вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации более чем на 80%. Люди, которые болели коронавирусом, имеют в 10 раз меньший риск заболеть повторно. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 25 февраля

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине выявили 8 147 больных коронавирусом. Из них 483 ребенка и 301 медработник. Днем ранее Новости о коронавирусе 24 февраля: массовая вакцинация в Украине, начало адаптивного карантина В больницы госпитализировали 2 770 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или выраженными симптомами. От осложнений коронавируса в течение суток умерли 135 больных, одновременно выздоровели 3 889 человек. Всего с начала пандемии коронавирус в Украине зафиксировали 1 325 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. 1 159 311 человек уже выздоровели, но 25 596 больных, к сожалению, умерли.

Сколько больных COVID-19 в регионах: суточный показатель

Киев – 652 случая;

Винницкая область – 639 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 316 случаев;

Донецкая область – 218 случаев;

Житомирская область – 711 случаев;

Закарпатская область – 654 случая;

Запорожская область – 132 случая;

Ивано-Франковская область – 711 случаев;

Киевская область – 318 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 432 случая;

Николаевская область – 194 случая;

Одесская область – 268 случаев;

Полтавская область – 210 случаев;

Ровенская область – 187 случаев;

Сумская область – 219 случаев;

Тернопольская область – 332 случая;

Харьковская область – 432 случая;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 285 случаев;

Черкасская область – 160 случаев;

Черновицкая область – 561 случай;

Черниговская область – 161 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют .

Количество проведенных тестов

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки лаборатории Минздрава осуществили 86 926 тестирований, в частности методом ПЦР-36 670, методом ИФА – 22 760, а экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.

Всего украинские лаборатории провели уже 6 809 165 ПЦР-тестирований.

Сколько украинцев получили прививки против коронавируса в первый день вакцинации

Источник: пресс-центр МОЗ

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. На протяжении первого дня в 5 областях провели 159 прививок против COVID-19 первой дозой. По данным Минздрава, побочного действия ни у одного из вакцинированных не было.

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область – 10 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Киевская область – 19 прививок;

Черкасская область – 80 прививок;

Черниговская область – 10 прививок.

Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Актуально Какие области уже получили вакцины против коронавируса и где она стартовала

На Прикарпатье ввели дополнительные карантинные ограничения: что под запретом

Источник: УНІАН

Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина с понедельника, 22 февраля. Там запрещена работа ТЦ, развлекательных мероприятий и заведений, а также религиозных мероприятий. Кроме уже имеющихся ограничений, в регионе с 25 февраля ввели дополнительные ограничения, а именно:

Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, а также электротранспортом.

Временно остановили пригородное железнодорожное сообщение. Дополнительно, руководство Укрзализныци приостановило продажу билетов в Ивано-Франковск.

Все обучение должно происходить онлайн. К дистанционному образованию должны перейти учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования (в том числе специальных), внешкольного, профессионального, профессионального и высшего образования.

Работодателям рекомендовано ввести гибкий график работы. Или по возможности перевести рабочий процесс в дистанционный формат с сохранением заработной платы. При необходимости – обеспечить перемещение работников на работу и с работы.

Въезд на территорию области пока ограничен. Действуют 16 контрольно-пропускных пунктов, 5 из которых – круглосуточные. На них работают более полутора сотен нацгвардейцев. На контрольно-пропускных пунктах проводят температурный скрининг и спрашивают о наличии респираторных симптомов.

Новости о коронавирусе в мире 25 февраля

Статистика распространения COVID- 19 в мире

Источник: аппарат СНБО Украины

От начала пандемии в мире зафиксировали свыше 112 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Более чем 63 миллиона людей уже поправились, но 2 498 023 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Женщине трансплантировали инфицированные коронавирусом легкие: она умерла

Источник: American Journal of Transplantation

Женщина, которой для выживания нужна трансплантация легких, получила инфицированный SARS-CoV-2 трансплантат. В мазке из носоглотки донора коронавирус не обнаружили. Донором двух легких стал человек, погибший в автокатастрофе. Через некоторое время коронавирус обнаружили у хирурга и пациентки. К сожалению, женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Исследование коронавируса

Вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации более чем на 80%

Источник: ВВС

Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить серьезное течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer. Анализ Организации охраны общественного здоровья Шотландии (Public Health Scotland) свидетельствует о том, что через 4 недели после старта вакцинации количество госпитализированных сократилось на 85% и 94% для вакцин Pfizer и AstraZeneca соответственно.

Люди, которые болели коронавирусом, имеют в 10 раз меньший риск заболеть повторно