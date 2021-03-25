Новости о коронавирусе 25 марта: COVID-рекорд в Украине, к нам едет вакцина Sinovac
В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая. Во Львове начал действовать локдаун. AstraZeneca обновила эффективность своей вакцины против COVID-19. Первый президент Украины Кравчук вакцинировался "AstaZeneca". Четверть украинцев готовы переболеть коронавирусом, чтобы не вакцинироваться. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 марта.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 25 марта
Статистика коронавируса в Украине
Источник: фейсбук Максима Степанова
За минувшие сутки в Украине обнаружили 16 669 больных коронавирусом – это самый высокий показатель с начала пандемии в стране. К сожалению, умерли от осложнений болезни 362 пациента. Третьи сутки подряд фиксируют наибольшую суточную смертность среди пациентов с COVID-19.
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Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получил 18 561 человек. С начала вакцинальной кампании иммунизированы уже 155 587 человек. Из них пока только 1 получил 2 дозы препарата, то есть полностью закончил вакцинацию.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- Киев – 1 267 случаев / 1 750 прививок;
- Винницкая область – 772 случая / 1 160 прививок;
- Волынская область – 349 случаев / 270 прививок;
- Днепропетровская область – 892 случая / 1 610 прививок;
- Донецкая область – 778 случаев / 340 прививок;
- Житомирская область – 1 136 случаев / 730 прививок;
- Закарпатская область – 668 случаев / 490 прививок;
- Запорожская область – 488 случаев / 620 прививок;
- Ивано-Франковская область – 512 случаев/ 784 прививки;
- Киевская область – 872 случая / 1 290 прививок;
- Кировоградская область – 184 случая / 380 прививок;
- Луганская область – 141 случай / 280 прививок;
- Львовская область – 1 032 случая / 1 030 прививок;
- Николаевская область – 377 случаев / 690 прививок;
- Одесская область – 1 235 случаев / 470 прививок;
- Полтавская область – 521 случай / 840 прививок;
- Ровненская область – 626 случаев / 550 прививок;
- Сумская область – 613 случаев / 907 прививок;
- Тернопольская область – 531 случай / 870 прививок;
- Харьковская область – 918 случаев / 350 прививок;
- Херсонская область – 168 случаев / 1 000 прививок;
- Хмельницкая область – 989 случаев / 250 прививок;
- Черкасская область – 509 случаев / 1 000 прививок;
- Черновицкая область – 543 случая / 320 прививок;
- Черниговская область – 548 случаев / 580 прививок.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине болезнь диагностировали у 1 596 575 человек. Из них по состоянию на 25 марта 1 283 020 выздоровели. От осложнений COVID-19 умерли 31 135 пациентов.
Ситуация с тестированием
Со вчерашнего дня лаборатории Минздрава методом ПЦР провели 57 818 тестирований. Еще 22 950 исследований были сделаны методом ИФА, а 47 847 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая
Источник: Посольство Украины в Китае
В Украину из Китая 25 марта отправили первую партию вакцин компании Sinovac Biotech. Она состоит из 1 миллиона 915 тысяч доз препарата. В ведомстве отметили, что вакцина прошла все этапы клинических испытаний. Ее эффективность и безопасность официально подтвердили.
Во Львове начал действовать локдаун
Источник: телеграм Андрея Садового
Во Львове и на Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому по решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта во Львове действует красная зона карантина. Школьники будут продолжать учиться на дистанционном обучении. Транспорт, в свою очередь, будет работать в усиленном карантинном режиме.
В городе с 25 марта запрещено:
- работа непродовольственных рынков;
- работа заведений питания, кроме онлайн-заказа и на вынос;
- работа торгово-развлекательных центров;
- работа развлекательных заведений и ночных клубов;
- все массовые мероприятия.
Что работает:
- аптеки;
- зоомагазины;
- цветочные и семенные магазины;
- магазины по продаже средств связи;
- мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
- салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны, однако только по предварительной индивидуальной записи.
Между тем в городе должны обустроить еще 1 000 дополнительных коек для больных COVID-19.
Сколько украинцев готовы сделать прививку вакциной Covieshield
Источник: "Рейтинг"
С начала пандемии количество украинцев, которые хотят вакцинироваться, возросло. Но сделать это препаратом Covieshield готовы лишь 27% граждан. В целом 38% готовы сделать платную прививку, вакцинироваться бесплатно готовы 47%, а 50% не готовы вакцинироваться даже бесплатно.
Четверть украинцев готовы переболеть коронавирусом, чтобы не прививаться: опрос
Источник: "Рейтинг"
Четверть украинцев считают, что лучше переболеть COVID-19, чем вакцинироваться. В то же время более 60% считают наоборот. Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%).
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41% украинцев критикует вакцинацию против коронавируса, – опрос
Источник: "Рейтинг"
Только менее 40% украинцев лояльны к вакцинации против коронавирусной инфекции. Если подробнее: 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% – супер лояльны, 11% – лояльны). 41% – являются критиками вакцинации (31% – супер критики, 10% – критики), а остальные 22% – "нейтралы". Относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18 – 49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, а также "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Сколько украинцев считают COVID-19 искусственно созданным вирусом
Источник: "Рейтинг"
Большинство украинцев (71% опрошенных) считают коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным. Среди этих людей большинство придерживается мнения, что его разработали с целью уменьшения количества населения. Лишь 19% респондентов верят, что вирус возник естественным путем.
Первый президент Украины Кравчук вакцинировался "AstaZeneca": видео
Источник: Украинская Правда
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19. Леонида Кравчука вакцинировали, ведь он относится к категории людей старше 80 лет. А эта категория относится ко второму этапу кампании вакцинации в Украине. Второй этап начался в Украине 22 марта. Кроме людей старше 80 лет, во время него вакцинируют семейных врачей, работников социальной сферы и общественного здоровья.
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