В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая. Во Львове начал действовать локдаун. AstraZeneca обновила эффективность своей вакцины против COVID-19. Первый президент Украины Кравчук вакцинировался "AstaZeneca". Четверть украинцев готовы переболеть коронавирусом, чтобы не вакцинироваться. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 25 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки в Украине обнаружили 16 669 больных коронавирусом – это самый высокий показатель с начала пандемии в стране. К сожалению, умерли от осложнений болезни 362 пациента. Третьи сутки подряд фиксируют наибольшую суточную смертность среди пациентов с COVID-19.

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Со вчерашнего дня прививку против коронавируса получил 18 561 человек. С начала вакцинальной кампании иммунизированы уже 155 587 человек. Из них пока только 1 получил 2 дозы препарата, то есть полностью закончил вакцинацию.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев – 1 267 случаев / 1 750 прививок;

Винницкая область – 772 случая / 1 160 прививок;

Волынская область – 349 случаев / 270 прививок;

Днепропетровская область – 892 случая / 1 610 прививок;

Донецкая область – 778 случаев / 340 прививок;

Житомирская область – 1 136 случаев / 730 прививок;

Закарпатская область – 668 случаев / 490 прививок;

Запорожская область – 488 случаев / 620 прививок;

Ивано-Франковская область – 512 случаев/ 784 прививки;

Киевская область – 872 случая / 1 290 прививок;

Кировоградская область – 184 случая / 380 прививок;

Луганская область – 141 случай / 280 прививок;

Львовская область – 1 032 случая / 1 030 прививок;

Николаевская область – 377 случаев / 690 прививок;

Одесская область – 1 235 случаев / 470 прививок;

Полтавская область – 521 случай / 840 прививок;

Ровненская область – 626 случаев / 550 прививок;

Сумская область – 613 случаев / 907 прививок;

Тернопольская область – 531 случай / 870 прививок;

Харьковская область – 918 случаев / 350 прививок;

Херсонская область – 168 случаев / 1 000 прививок;

Хмельницкая область – 989 случаев / 250 прививок;

Черкасская область – 509 случаев / 1 000 прививок;

Черновицкая область – 543 случая / 320 прививок;

Черниговская область – 548 случаев / 580 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине болезнь диагностировали у 1 596 575 человек. Из них по состоянию на 25 марта 1 283 020 выздоровели. От осложнений COVID-19 умерли 31 135 пациентов.

Ситуация с тестированием

Со вчерашнего дня лаборатории Минздрава методом ПЦР провели 57 818 тестирований. Еще 22 950 исследований были сделаны методом ИФА, а 47 847 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В Украину отправили партию вакцины Sinovac из Китая

Источник: Посольство Украины в Китае

В Украину из Китая 25 марта отправили первую партию вакцин компании Sinovac Biotech. Она состоит из 1 миллиона 915 тысяч доз препарата. В ведомстве отметили, что вакцина прошла все этапы клинических испытаний. Ее эффективность и безопасность официально подтвердили.

Во Львове начал действовать локдаун

Источник: телеграм Андрея Садового

Во Львове и на Львовщине значительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому по решению государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 25 марта во Львове действует красная зона карантина. Школьники будут продолжать учиться на дистанционном обучении. Транспорт, в свою очередь, будет работать в усиленном карантинном режиме.

В городе с 25 марта запрещено:

работа непродовольственных рынков;

работа заведений питания, кроме онлайн-заказа и на вынос;

работа торгово-развлекательных центров;

работа развлекательных заведений и ночных клубов;

все массовые мероприятия.

Что работает:

аптеки;

зоомагазины;

цветочные и семенные магазины;

магазины по продаже средств связи;

мастерские для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны, однако только по предварительной индивидуальной записи.

Между тем в городе должны обустроить еще 1 000 дополнительных коек для больных COVID-19.

Сколько украинцев готовы сделать прививку вакциной Covieshield

Источник: "Рейтинг"

С начала пандемии количество украинцев, которые хотят вакцинироваться, возросло. Но сделать это препаратом Covieshield готовы лишь 27% граждан. В целом 38% готовы сделать платную прививку, вакцинироваться бесплатно готовы 47%, а 50% не готовы вакцинироваться даже бесплатно.

Четверть украинцев готовы переболеть коронавирусом, чтобы не прививаться: опрос

Источник: "Рейтинг"

Четверть украинцев считают, что лучше переболеть COVID-19, чем вакцинироваться. В то же время более 60% считают наоборот. Сравнивая угрозу от вируса и процесса вакцинации, большинство считает, что сам вирус опаснее (74%), чем вакцина от него (15%).

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41% украинцев критикует вакцинацию против коронавируса, – опрос

Источник: "Рейтинг"

Только менее 40% украинцев лояльны к вакцинации против коронавирусной инфекции. Если подробнее: 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% – супер лояльны, 11% – лояльны). 41% – являются критиками вакцинации (31% – супер критики, 10% – критики), а остальные 22% – "нейтралы". Относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18 – 49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, а также "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Сколько украинцев считают COVID-19 искусственно созданным вирусом

Источник: "Рейтинг"

Большинство украинцев (71% опрошенных) считают коронавирус SARS-CoV-2 искусственно созданным. Среди этих людей большинство придерживается мнения, что его разработали с целью уменьшения количества населения. Лишь 19% респондентов верят, что вирус возник естественным путем.

Первый президент Украины Кравчук вакцинировался "AstaZeneca": видео

Источник: Украинская Правда

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19. Леонида Кравчука вакцинировали, ведь он относится к категории людей старше 80 лет. А эта категория относится ко второму этапу кампании вакцинации в Украине. Второй этап начался в Украине 22 марта. Кроме людей старше 80 лет, во время него вакцинируют семейных врачей, работников социальной сферы и общественного здоровья.