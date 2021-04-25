Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

В Украине за минувшие сутки, 24 апреля, подтвердили 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Днем ранее Новости о коронавирус 24 апреля: устойчивый штамм к антител, Одесщина вышла из красной зоны

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболела 2 025 271 человек, 42 323 – умерли от осложнений, 1 572 528 – выздоровели.

По состоянию на 25 апреля в Украине болеет 410 420 человек. Больше всего случаев заражения подтверждено в Киеве (191 495 случаев с начала пандемии), в Харьковской (132 191 случай) и Одесской области (131 112 случаев).

О новых больных рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Среди новых больных, у которых 24 апреля подтвердили коронавирус, есть 331 ребенок и 98 медработников.

Данные взяты с фейсбук-страницы Максима Степанова

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 688 человек. К сожалению, 231 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Выздоровело – 6 574 человека.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки, 24 апреля, осуществлено 54 270 тестирований (методом ПЦР – 26 432, методом ИФА – 6 316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 522). За все время пандемии в Украине проведено 9 240 911 ПЦР-тестов.

Как продолжается вакцинация в Украине: данные по состоянию на 25 апреля

24 апреля в Украине вакцинирован 4 531 человек против COVID-19.

человек против COVID-19. 526 916 человек привиты с начала вакцинальной кампании.

человек привиты с начала вакцинальной кампании. Из них получили 1 дозу – 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). Прививка проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 пунктами прививки.

По состоянию на 24 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

​Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев – 330 случаев/ 241 прививка;

Винницкая область – 119 случаев / 240 прививок;

Волынская область – 228 случаев/ 171 прививка;

Днепропетровская область – 1 034 случаев / 237 прививок;

Донецкая область – 582 случая / 200 прививок;

Житомирская область – 277 случаев / 99 прививок;

Закарпатская – 34 случая / 13 прививок;

Запорожская область – 252 случая / 79 прививок;

Ивано-Франковская область – 65 случаев/ 20 прививок;

Киевская область – 441 случай/ 293 прививки;

Кировоградская область – 186 случаев/ 154 прививки;

Луганская область – 52 случая / 45 прививок;

Львовская область – 294 случая/ 101 прививка;

Николаевская область – 350 случаев/ 134 прививки;

Одесская область – 481 случай / 414 прививок;

Полтавская область – 187 случаев / 97 прививок;

Ровенская область – 255 случаев / 235 прививок;

Сумская область – 409 случаев / 5 прививок;

Тернопольская область – 220 случаев / 47 прививок;

Харьковская область – 954 случая / 754 прививки;

Херсонская область – 225 случаев / 145 прививок;

Хмельницкая область – 341 случай / 227 прививки;

Черкасская область – 247 случаев / 218 прививок;

Черновицкая область – 115 случаев/ 164 прививки;

Черниговская область – 252 случая / 198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 25 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 146 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 84 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 100 024 больных умерли.

Коронавирус в Индии

Данные взяты из Аппарата СНБО Украины

Третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч новых больных. За вчера, 24 апреля, в стране обнаружили 349 691 случай инфицирования.

За все время пандемии в Индии:

заболело – 16 960 172.

умерло – 192 311.

выздоровело – 14 085 110.

Также в Индии за прошедшие сутки сделали прививку против коронавируса 2 901 412 человек, общее количество вакцинированных граждан возросло до 138 379 832.

США окажут дополнительную помощь Индии

Источник: Twitter госсекретаря США Энтони Блинке

Власти США окажут Индии дополнительную помощь в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Так, за минувшие сутки, 24 апреля, в стране обнаружили более 300 тысяч новых больных.

Глава американской дипломатии на своей странице в твиттере выразил соболезнования жителям Индии. Энтони Блинке сообщил, что США окажет дополнительную поддержку стране, которая лидирует по количеству новых больных коронавирусом в мире. Однако, больше подробностей о помощи Блинке не рассказал.

Пакистан предлагает поставить в Индию медоборудование

Источник: Интерфакс-Украина

Власти Пакистана также предложили Индии помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

Пакистан готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуры по подаче кислорода, рентгеновские аппараты и средства индивидуальной защиты.

В мире сделали более 1 миллиарда прививок против COVID-19

Источник: The New York Times

В мире сделали уже более 1 миллиарда прививок от COVID-19. Первые программы массовой вакцинации развернули менее 5 месяцев назад.

В 207 странах и территориях ввели не менее 1 002 938 540 доз. Однако есть государства, где до сих пор не сделали ни одного укола против коронавируса. Отмечается также, что 58% от всех прививок приходится на 3 страны, в частности:

США – 225,6 миллиона;

Китай – 216,1 миллиона;

Индия – 138,4 миллиона.

Наибольший процент полностью вакцинированных граждан имеют Сейшелы (56% жителей получили две дозы вакцины), Израиль (56%), Бахрейн и Чили (по 32%). В то же время в Европейском Союзе сделали 128 миллионов уколов – это 21% населения.

Во Франции 140 человек вместо вакцины Pfizer ошибочно вкололи физраствор

Источник: France Bleu

В городе Эперне на северо-востоке Франции 140 людям вместо вакцины против коронавируса компании Pfizer вкололи физраствор. Инцидент произошел в центре для вакцинации во вторник, 20 апреля. Никто не пострадал, зато власти обещают разобраться в этом.

После того, как сотрудники поняли, что ошибочно сделали инъекцию не вакциной, они связались с людьми, которым случайно вкололи физраствор. Пациенты смогли поговорить с врачом, чтобы тот ответил на их вопросы, и записаться на вакцинацию снова. Настоящие прививки часть людей уже получила, остальным их должны сделать 28 апреля.



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В Испании мужчина умышленно заразил 22 человека, из них трое-младенцы

Источник: твиттер национальной полиции

Житель испанского города Майорка умышленно заразил коронавирусом 22 человека. Правоохранителям удалось задержать преступника. Будучи больным с температурой около 40, мужчина пришел на работу и угрожал, что заразит коллег. При этом он снимал маску и громко кашлял.

В полиции сообщают, что злоумышленнику удалось передать инфекцию непосредственно 8 лицам. Еще 14 человек подхватили коронавирус косвенно.

Несмотря ни на что, 40-летний испанец продолжал вести привычный образ жизни. Не заставил его задуматься даже положительный ПЦР-тест.