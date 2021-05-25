Новости о коронавирусе в Украине 25 мая

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 608 новых больных коронавирусом COVID-19. Среди них – 76 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 24 мая: дата запуска паспортов вакцинации, изобрели мгновенный тест

За этот же период в больницы госпитализировали 854 человека. К сожалению, еще 249 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В течение 24 июня в Украине выполнили 23 440 тестов методом ПЦР, 12 650 тестов методом ИФА и 16 189 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 186 463 больных;

выздоровели – 1 975 064 человека;

летальных исходов – 49 685;

проведения ПЦР-тестов – 10 045 897.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 14 056 человек. 3 618 из них получили только первую дозу препарата, а 10 438 – вторую. В течение суток работали 255 мобильных бригад, а также 343 пункта прививки.

С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 981 972 человека. Из них полностью имунизировались, то есть получили 2 дозы, 86 225 человек. В целом по стране использовали 1 068 195 доз вакцин.

Какие вакцины использовали в Украине и в каком количестве:

CoviShield/AstraZeneca, которая производится на мощностях Индии – 485 827.

Coronavac от Sinovac Biotech – 89 083.

Cominarity от Pfizer и BioNTech – 58 537.

AstraZeneca – 348 306.

Johnson&Johnson – 219.

По состоянию на 25 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

Новые больные и прививки 1 дозой в регионах

Киев – 402/202

Винницкая область – 47/391

Волынская область – 92/111

Днепропетровская область – 168/87

Донецкая область – 75/342

Житомирская область – 33/118

Закарпатская область – 38/139

Запорожская область – 206/144

Ивано-Франковская область – 38/210

Киевская область – 170/266

Кировоградская область – 25/28

Луганская область – 56/211

Львовская область – 214/178

Николаевская область – 139/154

Одесская область – 75/326

Полтавская область – 112/41

Ровненская область – 139/96

Сумская область – 32/0

Тернопольская область – 53/99

Харьковская область – 153/126

Херсонская область – 22/32

Хмельницкая область – 16/128

Черкасская область – 106/23

Черновицкая область – 39/158

Черниговская область – 57/8



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 25 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили более чем 167 миллионов больных. 104 миллиона пациентов уже выздоровели. Зато 3 472 913 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более чем 60 миллионов человек по всему миру.

Самая тяжелая ситуация в Индии, где за минувшие сутки обнаружили 196 427 новых больных коронавирусом. Еще 3 511 пациентов умерли. С начала пандемии там зафиксировали 26 948 874 случаев инфицирования коронавирусом и 307 231 летальный случай вследствие COVID-19.

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Исследования коронавируса

Иммунитет к коронавирусу может храниться годами

Источник: MedicalXpress

Группа исследователей из медицинской школы Вашингтонского университета заявила, что через три месяца после выздоровления от легких случаев COVID-19 в организме человека все еще есть иммунные клетки. Ученые считают, что такие клетки могут сохраняться в течение всей жизни, все время вырабатывая антитела.

Два симптома COVID-19, при которых нужно немедленно вызвать скорую

Источник: EurekAlert!

Американские ученые обнаружили, что два симптома – низкая сатурация и частое дыхание – могут свидетельствовать о повышенном риске смерти. Пациенты с такими признаками могут нуждаться в госпитализации. Человеку, который заболел COVID-19, не всегда просто понять, в каком случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США предлагают обратиться к врачу в случае:

затрудненного дыхания;

длительной боли или чувства давления в грудной клетке;

спутанности сознания;

неспособности проснуться;

бледной кожи с серым оттенком.

Выяснили, сколько продолжаются тяжелые осложнения у детей после COVID-19

Источник: Lancet

В небольшом исследовании британские ученые показали, что большая часть симптомов воспалительного мультисистемного синдрома после COVID-19 длится пол года.