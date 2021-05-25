Новости о коронавирусе в Украине 25 мая
Распространение вируса в стране
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 608 новых больных коронавирусом COVID-19. Среди них – 76 медработников.
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За этот же период в больницы госпитализировали 854 человека. К сожалению, еще 249 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
В течение 24 июня в Украине выполнили 23 440 тестов методом ПЦР, 12 650 тестов методом ИФА и 16 189 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии в Украине:
- обнаружили – 2 186 463 больных;
- выздоровели – 1 975 064 человека;
- летальных исходов – 49 685;
- проведения ПЦР-тестов – 10 045 897.
Темпы вакцинации в Украине
Источник: Минздрав Украины
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 14 056 человек. 3 618 из них получили только первую дозу препарата, а 10 438 – вторую. В течение суток работали 255 мобильных бригад, а также 343 пункта прививки.
С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 981 972 человека. Из них полностью имунизировались, то есть получили 2 дозы, 86 225 человек. В целом по стране использовали 1 068 195 доз вакцин.
Какие вакцины использовали в Украине и в каком количестве:
- CoviShield/AstraZeneca, которая производится на мощностях Индии – 485 827.
- Coronavac от Sinovac Biotech – 89 083.
- Cominarity от Pfizer и BioNTech – 58 537.
- AstraZeneca – 348 306.
- Johnson&Johnson – 219.
Новые больные и прививки 1 дозой в регионах
- Киев – 402/202
- Винницкая область – 47/391
- Волынская область – 92/111
- Днепропетровская область – 168/87
- Донецкая область – 75/342
- Житомирская область – 33/118
- Закарпатская область – 38/139
- Запорожская область – 206/144
- Ивано-Франковская область – 38/210
- Киевская область – 170/266
- Кировоградская область – 25/28
- Луганская область – 56/211
- Львовская область – 214/178
- Николаевская область – 139/154
- Одесская область – 75/326
- Полтавская область – 112/41
- Ровненская область – 139/96
- Сумская область – 32/0
- Тернопольская область – 53/99
- Харьковская область – 153/126
- Херсонская область – 22/32
- Хмельницкая область – 16/128
- Черкасская область – 106/23
- Черновицкая область – 39/158
- Черниговская область – 57/8
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 25 мая
Распространение вируса в мире
Источник: СНБО Украины
С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили более чем 167 миллионов больных. 104 миллиона пациентов уже выздоровели. Зато 3 472 913 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.
Сейчас свое лечение продолжают более чем 60 миллионов человек по всему миру.
Самая тяжелая ситуация в Индии, где за минувшие сутки обнаружили 196 427 новых больных коронавирусом. Еще 3 511 пациентов умерли. С начала пандемии там зафиксировали 26 948 874 случаев инфицирования коронавирусом и 307 231 летальный случай вследствие COVID-19.
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Исследования коронавируса
Иммунитет к коронавирусу может храниться годами
Источник: MedicalXpress
Группа исследователей из медицинской школы Вашингтонского университета заявила, что через три месяца после выздоровления от легких случаев COVID-19 в организме человека все еще есть иммунные клетки. Ученые считают, что такие клетки могут сохраняться в течение всей жизни, все время вырабатывая антитела.
Два симптома COVID-19, при которых нужно немедленно вызвать скорую
Источник: EurekAlert!
Американские ученые обнаружили, что два симптома – низкая сатурация и частое дыхание – могут свидетельствовать о повышенном риске смерти. Пациенты с такими признаками могут нуждаться в госпитализации. Человеку, который заболел COVID-19, не всегда просто понять, в каком случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США предлагают обратиться к врачу в случае:
- затрудненного дыхания;
- длительной боли или чувства давления в грудной клетке;
- спутанности сознания;
- неспособности проснуться;
- бледной кожи с серым оттенком.
Выяснили, сколько продолжаются тяжелые осложнения у детей после COVID-19
Источник: Lancet
В небольшом исследовании британские ученые показали, что большая часть симптомов воспалительного мультисистемного синдрома после COVID-19 длится пол года.