Новости о коронавирусе в Украине 25 мая

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2 608 новых больных коронавирусом COVID-19. Среди них – 76 медработников.

Днем ранее Новости о коронавирусе 24 мая: дата запуска паспортов вакцинации, изобрели мгновенный тест

За этот же период в больницы госпитализировали 854 человека. К сожалению, еще 249 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

В течение 24 июня в Украине выполнили 23 440 тестов методом ПЦР, 12 650 тестов методом ИФА и 16 189 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине:

  • обнаружили – 2 186 463 больных;
  • выздоровели – 1 975 064 человека;
  • летальных исходов – 49 685;
  • проведения ПЦР-тестов – 10 045 897.

Темпы вакцинации в Украине

Источник: Минздрав Украины

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 14 056 человек. 3 618 из них получили только первую дозу препарата, а 10 438 – вторую. В течение суток работали 255 мобильных бригад, а также 343 пункта прививки.

С начала прививочной кампании в стране вакцинировали 981 972 человека. Из них полностью имунизировались, то есть получили 2 дозы, 86 225 человек. В целом по стране использовали 1 068 195 доз вакцин.

Какие вакцины использовали в Украине и в каком количестве:

  • CoviShield/AstraZeneca, которая производится на мощностях Индии – 485 827.
  • Coronavac от Sinovac Biotech – 89 083.
  • Cominarity от Pfizer и BioNTech – 58 537.
  • AstraZeneca – 348 306.
  • Johnson&Johnson – 219.

Новые больные и прививки 1 дозой в регионах

  • Киев – 402/202
  • Винницкая область – 47/391
  • Волынская область – 92/111
  • Днепропетровская область – 168/87
  • Донецкая область – 75/342
  • Житомирская область – 33/118
  • Закарпатская область – 38/139
  • Запорожская область – 206/144
  • Ивано-Франковская область – 38/210
  • Киевская область – 170/266
  • Кировоградская область – 25/28
  • Луганская область – 56/211
  • Львовская область – 214/178
  • Николаевская область – 139/154
  • Одесская область – 75/326
  • Полтавская область – 112/41
  • Ровненская область – 139/96
  • Сумская область – 32/0
  • Тернопольская область – 53/99
  • Харьковская область – 153/126
  • Херсонская область – 22/32
  • Хмельницкая область – 16/128
  • Черкасская область – 106/23
  • Черновицкая область – 39/158
  • Черниговская область – 57/8

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Новости о коронавирусе в мире 25 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса в мире обнаружили более чем 167 миллионов больных. 104 миллиона пациентов уже выздоровели. Зато 3 472 913 больных ушли из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более чем 60 миллионов человек по всему миру.

Самая тяжелая ситуация в Индии, где за минувшие сутки обнаружили 196 427 новых больных коронавирусом. Еще 3 511 пациентов умерли. С начала пандемии там зафиксировали 26 948 874 случаев инфицирования коронавирусом и 307 231 летальный случай вследствие COVID-19.

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Исследования коронавируса

Иммунитет к коронавирусу может храниться годами

Источник: MedicalXpress

Группа исследователей из медицинской школы Вашингтонского университета заявила, что через три месяца после выздоровления от легких случаев COVID-19 в организме человека все еще есть иммунные клетки. Ученые считают, что такие клетки могут сохраняться в течение всей жизни, все время вырабатывая антитела.

Два симптома COVID-19, при которых нужно немедленно вызвать скорую

Источник: EurekAlert!

Американские ученые обнаружили, что два симптома – низкая сатурация и частое дыхание – могут свидетельствовать о повышенном риске смерти. Пациенты с такими признаками могут нуждаться в госпитализации. Человеку, который заболел COVID-19, не всегда просто понять, в каком случае необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США предлагают обратиться к врачу в случае:

  • затрудненного дыхания;
  • длительной боли или чувства давления в грудной клетке;
  • спутанности сознания;
  • неспособности проснуться;
  • бледной кожи с серым оттенком.

Выяснили, сколько продолжаются тяжелые осложнения у детей после COVID-19

Источник: Lancet

В небольшом исследовании британские ученые показали, что большая часть симптомов воспалительного мультисистемного синдрома после COVID-19 длится пол года.