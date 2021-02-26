За прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 8 003 человек, в то же время выздоровели от коронавируса 4 244 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 146 человек.

Днем ранее Новости о коронавирусе 25 февраля: сколько украинцев получили вакцину, данные об иммунитете

За все время пандемии в Украине:

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки совершено 78 264 тестирования (в частности методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).

В целом с начала эпидемии коронавируса в стране проведено 6 845 974 ПЦР-тестирования.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала

В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому наша страна не попадает в "серую" зону карантина по индикатору ЕС.

Что значит "серая" зона В "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч. Украина увеличила количество тестирований.



Информация В "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч. Украина увеличила количество тестирований.Информация пресс-службы Совета Евросоюза

По словам Ляшко во всех областях количество тестирований за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.

Прививки против COVID-19 сделали 1 338 человек, 7 человек заявили о побочных эффектах

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что 1 338 человек получили прививки против коронавирусной инфекции с начала кампании массовой вакцинации.

За минувшие сутки вакцинировали 1 179 медработников – это 792 мужчин и 387 женщин.

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По состоянию на 25 февраля пришли новости о первых неблагоприятных событиях после иммунизации у 7 человек. Ляшко отметил, что не следует паниковать, ведь все побочные эффекты не являются серьезными и каждый случай анализируется.

В зоне ООС начали вакцинацию военных

Источник: штаб ООС

На Донбассе 25 февраля начали вакцинацию украинских военных против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь. В госпиталь привезли 7 200 доз препарата компании AstraZeneca.

Готова ли Украина обеспечить холодовое хранение вакцины Pfizer

Источник: Ток-шоу "Право на власть"

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что для хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer в Украине решили не покупать специальные холодильники, а арендовать их.

Справка: для хранения вакцины Pfizer необходимо специальное помещение, где поддерживается температура в минус 60-80 градусов.

Максим Степанов "Не просто готовые на бумаге, а готовые уже непосредственно – с подписанными договорами, с уплаченными средствами. При необходимости, мы понимаем, каким образом в течение буквально недели увеличить этот объем от 300 тысяч в неделю до 600 тысяч в неделю, у нас есть соответствующая коммерческая структура".

На Буковине усиливают карантин: что под запретом

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Черновицкой области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Обратите внимание! В период с 27 февраля по 9 марта включительно на Буковине запретят работу: заведений общественного питания, ресторанов, баров, кроме адресной доставки;

учебных заведений, кроме учреждений дошкольного и специального образования;

развлекательных центров, зон отдыха в ТЦ. Под запретом также проведение массовых мероприятий.



Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 26 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зафиксировали больше 113 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Больше 63 миллионов человек уже выздоровели, но 2 508 160 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Активных больных COVID-19 в мире по состоянию на 26 февраля около 57 миллионов, они продолжают лечиться.

Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Вакцинация против COVID-19 продолжается в более чем половине стран мира

Источник: Bloomberg

В мире продолжается самая большая кампания в истории вакцинации. Так, процесс вакцинации против COVID-19 начался уже в 100 из 193 стран мира. В частности, в 100 странах было уже введено более 225 миллионов доз.

Страны, которые провели больше прививок:

США – 68,2 миллиона доз

Китай – 40,5 миллиона доз

Великобритания – 19,3 миллиона доз

Индия – 13 миллионов доз

Турция – 8 миллионов доз.

Вакцинация по охвату против коронавируса:

Израиль: на 100 человек получили прививки 86,9,

Сейшельские острова (73,44),

Объединенные Арабские Эмираты (54,39),

Великобритания (29,03),

Мальдивы (26,43).

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Евросоюз продлил действие ограничений на поездки в страны ЕС

Источник: заявление членов Европейского Совета

Лидеры Европейского Союза поддержали продление действия ограничений на путешествия в пределах Евросоюза и в ЕС.

ЕС одобрили две рекомендации в отношении путешествий в пределах Евросоюза и в ЕС:

ограничения, которые могут применяться в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом специфической ситуации общин, живущих в приграничных районах;

разрешение на беспрепятственное перемещение товаров и услуг в рамках единого рынка ЕС, в том числе с использованием "зеленых зон" – будет действовать и в дальнейшем.

Исследования о коронавирусе

В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах

Источник: FDA

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавирусной инфекции компании Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.

Так, ранее было известно, что вакцину достаточно сложно хранить, ведь нужны специальные "холодильники" для сверхнизких температур (от -80 до -60 градусов по Цельсию).

Важно! Фармацевтические морозильники обычно работают при температуре около -20 градусов по Цельсию. FDA заявило, что соответствующим образом обновит свой информационный бюллетень для поставщиков медицинских услуг.

Так, вакцина COVID-19 остается стабильной до двух недель, если она находится в замороженном состоянии при стандартной температуре морозильной камеры. Однако, если флаконы были разморожены и подготовлены к использованию, их можно хранить в морозильнике до 5 дней, открытые флаконы – до 6 часов.

Полиэстер дольше всего сохраняет вирусные частицы SARS-CoV-2

Источник: De Montfort University

Еще прошлым летом ученые выяснили, что SARS-Cov-2 "живет" на ткани из хлопка не ​​больше суток. Теперь ученые оценили жизнеспособность на 3 видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттон (смесь хлопка и синтетических волокон).

Дольше всего вирусные частицы сохраняли жизнеспособность на полиэстере – они были активны все трое суток наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался 24 часа.

– они были активны все трое суток наблюдений. На стопроцентном хлопке коронавирус продержался 24 часа. Самым безопасным материалом оказался поликоттон – вирус "прожил" не больше 6 часов.

Как распознать инсульт во время пандемии COVID-19: правила изменили

Источник: CNS

В основных современных правилах быстрой диагностики инсульта является акцент на оценке состояния личности человека. Группа американских ученых считает, что во время пандемии COVID-19 такие алгоритмы могут только мешать. На пике пандемии поступление пациентов с инсультом в больницы сократилось на 30-40% во многих странах. То есть, многие люди не получили необходимой помощи.

Ученые указывают, что состояние лица, на котором делает акцент ведущий алгоритм диагностики, сейчас может быть сложно оценивать. В общественных местах большее количество людей носит маски. Поэтому, нарушение речи – обычно это смешанная, нечеткая речь – во время пандемии может оказаться единственным признаком инсульта, который можно заметить.