Новости о COVID-19 в Украине и мире: Pfizer можно хранить в обычных условиях, ограничения ЕС
В Украине третий день массовой вакцинации против коронавируса, вакцинировались больше тысячи человек, из которых у 7-ми были незначительные побочные реакции. Критическая ситуация с заболеваемостью на Буковине. В США одобрили хранение вакцины от Pfizer в обычных морозильных камерах. ЕС продлил ограничения свободного въезда. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 февраля.
Источник:24 канал
Новости о коронавирусе в Украине 26 февраля
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине
За прошедшие сутки в Украине подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 8 003 человек, в то же время выздоровели от коронавируса 4 244 человека. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 146 человек.
Днем ранее Новости о коронавирусе 25 февраля: сколько украинцев получили вакцину, данные об иммунитете
Количество случаев инфицирования COVID-19 в регионах за сутки:
- г. Киев – 748 случаев;
- Винницкая область – 738 случаев;
- Волынская область – 219 случаев;
- Днепропетровская область – 421 случай;
- Донецкая область – 136 случаев;
- Житомирская область – 455 случаев;
- Закарпатская область – 515 случаев;
- Запорожская область – 120 случаев;
- Ивано-Франковская область – 857 случаев;
- Киевская область – 548 случаев;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 31 случай;
- Львовская область – 474 случая;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 111 случаев;
- Ровненская область – 133 случая;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 305 случаев;
- Харьковская область – 331 случай;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 262 случая;
- Черкасская область – 127 случаев;
- Черновицкая область – 638 случаев;
- Черниговская область – 130 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки совершено 78 264 тестирования (в частности методом ПЦР – 36 809, методом ИФА – 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 184).
В целом с начала эпидемии коронавируса в стране проведено 6 845 974 ПЦР-тестирования.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала
Украина не попадает в "серую" зону классификации ЕС, – Ляшко
В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому наша страна не попадает в "серую" зону карантина по индикатору ЕС.
Что значит "серая" зонаВ "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч. Украина увеличила количество тестирований.
Информация пресс-службы Совета Евросоюза
Прививки против COVID-19 сделали 1 338 человек, 7 человек заявили о побочных эффектах
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что 1 338 человек получили прививки против коронавирусной инфекции с начала кампании массовой вакцинации.
За минувшие сутки вакцинировали 1 179 медработников – это 792 мужчин и 387 женщин.
К теме Побочных реакций не зафиксировали: во Львове продолжают вакцинировать медиков
По состоянию на 25 февраля пришли новости о первых неблагоприятных событиях после иммунизации у 7 человек. Ляшко отметил, что не следует паниковать, ведь все побочные эффекты не являются серьезными и каждый случай анализируется.
В зоне ООС начали вакцинацию военных
Источник: штаб ООС
На Донбассе 25 февраля начали вакцинацию украинских военных против коронавируса. Первая вакцина поступила в 66-й военный госпиталь. В госпиталь привезли 7 200 доз препарата компании AstraZeneca.
Готова ли Украина обеспечить холодовое хранение вакцины Pfizer
Источник: Ток-шоу "Право на власть"
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что для хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer в Украине решили не покупать специальные холодильники, а арендовать их.
На Буковине усиливают карантин: что под запретом
Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА
В Черновицкой области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняли 26 февраля во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Зоны карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 26 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Аппарат СНБО Украины
С начала пандемии в мире зафиксировали больше 113 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Больше 63 миллионов человек уже выздоровели, но 2 508 160 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Активных больных COVID-19 в мире по состоянию на 26 февраля около 57 миллионов, они продолжают лечиться.
Источник: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Вакцинация против COVID-19 продолжается в более чем половине стран мира
Источник: Bloomberg
В мире продолжается самая большая кампания в истории вакцинации. Так, процесс вакцинации против COVID-19 начался уже в 100 из 193 стран мира. В частности, в 100 странах было уже введено более 225 миллионов доз.
Страны, которые провели больше прививок:
- США – 68,2 миллиона доз
- Китай – 40,5 миллиона доз
- Великобритания – 19,3 миллиона доз
- Индия – 13 миллионов доз
- Турция – 8 миллионов доз.
Вакцинация по охвату против коронавируса:
- Израиль: на 100 человек получили прививки 86,9,
- Сейшельские острова (73,44),
- Объединенные Арабские Эмираты (54,39),
- Великобритания (29,03),
- Мальдивы (26,43).
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Евросоюз продлил действие ограничений на поездки в страны ЕС
Источник: заявление членов Европейского Совета
Лидеры Европейского Союза поддержали продление действия ограничений на путешествия в пределах Евросоюза и в ЕС.
ЕС одобрили две рекомендации в отношении путешествий в пределах Евросоюза и в ЕС:
- ограничения, которые могут применяться в соответствии с принципами пропорциональности, недискриминации и с учетом специфической ситуации общин, живущих в приграничных районах;
- разрешение на беспрепятственное перемещение товаров и услуг в рамках единого рынка ЕС, в том числе с использованием "зеленых зон" – будет действовать и в дальнейшем.
Исследования о коронавирусе
В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах
Источник: FDA
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавирусной инфекции компании Pfizer/BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.
Так, ранее было известно, что вакцину достаточно сложно хранить, ведь нужны специальные "холодильники" для сверхнизких температур (от -80 до -60 градусов по Цельсию).
Так, вакцина COVID-19 остается стабильной до двух недель, если она находится в замороженном состоянии при стандартной температуре морозильной камеры. Однако, если флаконы были разморожены и подготовлены к использованию, их можно хранить в морозильнике до 5 дней, открытые флаконы – до 6 часов.
Полиэстер дольше всего сохраняет вирусные частицы SARS-CoV-2
Источник: De Montfort University
Еще прошлым летом ученые выяснили, что SARS-Cov-2 "живет" на ткани из хлопка не больше суток. Теперь ученые оценили жизнеспособность на 3 видах тканей, которые наиболее часто используются для пошива медицинской униформы: хлопка, полиэстера и поликоттон (смесь хлопка и синтетических волокон).
Как распознать инсульт во время пандемии COVID-19: правила изменили
Источник: CNS
В основных современных правилах быстрой диагностики инсульта является акцент на оценке состояния личности человека. Группа американских ученых считает, что во время пандемии COVID-19 такие алгоритмы могут только мешать. На пике пандемии поступление пациентов с инсультом в больницы сократилось на 30-40% во многих странах. То есть, многие люди не получили необходимой помощи.
Ученые указывают, что состояние лица, на котором делает акцент ведущий алгоритм диагностики, сейчас может быть сложно оценивать. В общественных местах большее количество людей носит маски. Поэтому, нарушение речи – обычно это смешанная, нечеткая речь – во время пандемии может оказаться единственным признаком инсульта, который можно заметить.
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