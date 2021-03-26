В Украине второй день рекордное количество новых больных коронавирусом. Степанов призвал бизнес завозить вакцины на частный рынок. Ляшко сказал, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины от COVID-19. Pfizer начала испытания COVID-вакцины на детях от 6 месяцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 26 марта

Статистика коронавируса в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

За минувшие сутки, 25 марта, в Украине обнаружили 18 132 новых больных коронавирусом. Среди них – 923 ребенка и 435 медработников.

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За этот же период в больницы попали 4 826 человек. Зато выписали – 7 138 пациентов. К сожалению, 326 украинцев умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Ситуация с тестированием

25 марта в Украине провели 53 495 тестов методом ПЦР. Методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832. Всего с начала пандемии в Украине провели 7 889 544 ПЦР-теста.



Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Новые больные и суточное количество привитых в регионах:

Киев – 1 164 случая / 1 850 прививок;

Винницкая область – 848 случаев / 1 150 прививок;

Волынская область – 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область – 1 358 случаев/ 1 380 прививок;

Донецкая область – 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область – 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская область – 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область – 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область – 402 случая / 918 прививок;

Киевская область – 1 139 случаев / 1 380 прививок;

Кировоградская область – 193 случая / 630 прививок;

Луганская область – 131 случай / 280 прививок;

Львовская область – 1 304 случая / 1 050 прививок;

Николаевская область – 534 случая / 760 прививок;

Одесская область – 1 545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область – 669 случаев / 690 прививок;

Ровненская область – 554 случая / 670 прививок;

Сумская область – 633 случая / 1 100 прививок;

Тернопольская область – 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область – 1 204 случая / 480 прививок;

Херсонская область – 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область – 1 040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область – 704 случая / 1 000 прививок;

Черновицкая область – 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область – 399 случаев / 440 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 1 614 707 больных;

выздоровели – 1 290 158 пациентов;

умерли – 31 461 инфицированный;

Как продолжается вакцинация против коронавируса

За минувшие сутки, 25 марта, в Украине против коронавируса вакцинировали 18 738 человек. С начала вакцинальной кампании привили 174 325 граждан. Полностью прививку закончил только 1 человек. По состоянию на 25 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

Степанов призвал бизнес завозить вакцины на частный рынок

Источник: 24 канал

Глава Минздрава Максим Степанов призвал бизнес завозить вакцины на частный рынок. Хоть и отметил, что пока это невозможно.

Ляшко сказал, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины от COVID-19

Источник: 24 канал

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут получить вторую дозу вакцины против коронавирусной инфекции не ранее 20 чисел мая 2021 года. По словам Ляшко, все 500 тысяч доз из первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.

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Новости о коронавирусе в мире 26 марта

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Аппарат СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 125 миллионов больных COVID-19. Более 71 миллиона человек уже справились с болезнью, но 2 755 352 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Польше третий день подряд рекордное количество больных коронавирусом: в стране ужесточают карантин

Источник: "Польское радио"

В Польше суточный прирост заражений коронавирусом установил новый рекорд. Впервые количество новых больных в стране – более 35 тысяч. Из-за этого в стране введут дополнительные правила безопасности во время карантина.

Хирурги призвали вакцинировать всех людей против коронавируса перед операциями

Источник: Oxford Academic

Вакцинация перед плановыми операциями может спасать десятки тысяч жизней в год, считают хирурги, которые принимают участие в международной программе COVIDSurg Collaborative. Авторы нового исследования обнаружили, что от 0,6% до 1,6% пациентов после плановых операций заражаются COVID-19. У тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в первые 30 дней после хирургического вмешательства, риск смерти увеличивается в 4 – 8 раз в сравнении со средними рисками после операции.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Pfizer начала испытания COVID-вакцины на детях от 6 месяцев

Источник: NBC News

Компании Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против коронавирусной инфекции на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Первые участники испытания уже получили инъекции вакциной. Иностранные СМИ пишут, что компании планируют расширить применение препарата для детей возрастной категории от 6 месяцев до 12 лет до начала 2022 года.