Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

26 апреля Украина сообщила о 5 062 новых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество инфицированных в стране возросло до 2 030 333.

Днем ранее Новости о коронавирусе 25 апреля: испанец умышленно заразил людей COVID-19, вспышка в Индии

За минувшие сутки в больницы попал 2 061 больной. Хоть это более чем на тысячу меньше, чем на прошлой неделе, это все еще достаточно высокий показатель.

За этот же период умерли 195 пациентов. В целом с начала пандемии в Украине из жизни ушли 42 518 больных COVID-19.

Еще 6 910 пациентов выписали. Общее количество выздоровевших от коронавируса людей в стране возросло до 1 579 438.

Темпы вакцинации в Украине

В течение вчерашнего дня в Украине против коронавируса вакцинировали всего 114 человек. В Киеве и 8 регионах не провели ни одной прививки.

В общем с начала вакцинальной кампании прививки от инфекции сделали 528 030 украинцам. 528 028 из них получили одну дозу, а закончили вакцинацию (то есть получили две дозы) – 5 человек. Из них двое получили первую дозу за границей.

По состоянию на 25 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 492 494 человека.

Новые больные и привитые в регионах за сутки

Киев – 256 случаев / 0 прививок;

Винницкая область – 60 случаев / 17 прививок;

Волынская область – 198 случаев/ 2 прививки;

Днепропетровская область – 676 случаев / 44 прививки;

Донецкая область – 265 случаев / 0 прививок;

Житомирская область – 192 случая / 48 прививок;

Закарпатская область – 41 случай / 0 прививок;

Запорожская область – 135 случаев / 3 прививки;

Ивано-Франковская область – 44 случая / 0 прививок;

Киевская область – 305 случаев / 177 прививок;

Кировоградская область – 203 случая / 30 прививок;

Луганская область – 45 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 311 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 375 случаев / 41 прививка;

Одесская область – 397 случаев / 47 прививок;

Полтавская область – 106 случаев / 96 прививок;

Ровненская область – 144 случая / 180 прививок;

Сумская область – 182 случая / 0 прививок;

Тернопольская область – 207 случаев / 0 прививок;

Харьковская область – 313 случаев / 307 прививок;

Херсонская область – 80 случаев / 4 прививки;

Хмельницкая область – 40 случаев / 13 прививок;

Черкасская область – 277 случаев / 95 прививок;

Черновицкая область – 96 случаев / 10 прививок;

Черниговская область – 114 случаев / 0 прививок.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новый рекорд смертности зафиксировали на Харьковщине

Источник: Харьковский областной лабораторный центр Минздрава

В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировали 2 615 смертей от коронавируса. За 25 апреля их было 36, что является рекордом количества за сутки. Область в этот день заняла первое место по уровню смертности от COVID-19 в Украине.

До этого рекордное количество смертей за сутки там было 18 апреля, когда умерли 35 пациентов больниц. После Харьковщины в рейтинге количества летальных исходов идут Днепропетровщина – 34, Запорожье – 24, Львовщина – 13, Город Киев – 21.

Индия прекратила поставки Covishield в Украину

Источник: "Завтрак с 1+1"

Индия временно прекратила поставлять препарат Covishield (AstraZeneca) в Украину. Но главный санврач страны Виктор Ляшко заверил, что привитые этим препаратом обязательно получат вторую дозу.

Из-за высокого всплеска заболеваемости Индия пока приостановила поставки вакцины Covishield в другие страны. Если ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся. Но украинцы, которые получили первую дозу Covishield, смогут закончить вакцинацию вовремя. Поскольку компания AstraZeneca производит препарат на различных производственных площадках.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 26 апреля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 147 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Более 84 миллионов пациентов уже выздоровели, но 3 108 705 пациентов умерли.

Что происходит с организмом через полгода после коронавирусной болезни

Источник: Nature

В новом исследовании ученые проанализировали риск появления большого количества патологий и вероятность смерти у американских ветеранов, которые перенесли COVID-19, но без госпитализации.

У больных COVID-19 после острого периода инфекции часто появлялись долгосрочные симптомы, с которыми те никогда ранее не сталкивались (согласно данным медицинских карт) – со стороны разных систем органов и психики. Среди примеров избыточной заболеваемости людей, перенесших COVID-19, в сравнении с теми, кто не был инфицирован (число дополнительных случаев различных патологий и симптомов на 1000 человек):

симптомы со стороны дыхательной системы (которых не было при остром COVID-19) через месяц после заражения – на 28 случаев больше;

нарушение липидного метаболизма – на 12;

сахарный диабет – на 8;

боль в животе – на 6;

гипертония – на 15;

аритмия – на 8;

сердечная недостаточность – на 4;

симптомы со стороны нервной системы – на 15;

головная боль – на 4;

анемия – на 5;

слабость – на 13;

расстройства сна – на 14;

тревожность – на 5.

Также после перенесенного COVID-19 люди стали потреблять большее количество различных медикаментов. Авторы подчеркивают, что эти постковидные болезни включают сахарный диабет, кардиологические и нефрологические патологии, они могут протекать хронически и требовать лечения всю жизнь.

Нашли простой способ повысить эффективность вакцинации

Источник: Springer Link

Во время пандемии многие из нас поняли, насколько вреден для здоровья образ жизни без физических упражнений или хотя бы без регулярных прогулок. Самый большой систематический обзор, проведенный в Великобритании, показал, что сейчас как никогда важна физкультура – она в буквальном смысле может спасти жизнь.

Ученые также обнаружили надежные доказательства того, что регулярная физическая активность укрепляет иммунную систему человека. В 35 независимых рандомизированных исследованиях регулярная физическая активность приводила к повышению уровня антител иммуноглобулина IgA. Эти антитела покрывают слизистую оболочку легких и других органов, уязвимых для вирусов и бактерий. Регулярная физическая активность также увеличивает количество Т-клеток, которые "предупреждают" иммунную систему о вторжении патогенов и регулируют ее реакцию.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала