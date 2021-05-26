Новости о коронавирусе в Украине 26 мая

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав Украины

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 3395 человек, среди них – 154 ребенка и 73 медработника. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 208 пациентов с COVID-19.

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В госпитализации нуждались 1778 больных, в то же время выздоровели – 14 987 человек. То есть, количество тех, кто выздоровел в течение суток, значительно превышает число тех, кто заразился, сегодня этот показатель почти в пять раз выше.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек. По состоянию на 26 мая выздоровели 1 990 051 гражданин страны. Впрочем, от осложнений болезни умерли 49 893 человека.

Статистика COVID-19 в регионах:

г. Киев – 385 случаев;

Винницкая область – 97 случаев;

Волынская область – 64 случая;

Днепропетровская область – 277 случаев;

Донецкая область – 149 случаев;

Житомирская область – 54 случая;

Закарпатская область – 83 случая;

Запорожская область – 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 54 случая;

Киевская область – 208 случаев;

Кировоградская область – 73 случая;

Луганская область – 68 случаев;

Львовская область – 172 случая;

Николаевская область – 154 случая;

Одесская область – 81 случай;

Полтавская область – 61 случай;

Ровенская область – 185 случаев;

Сумская область – 93 случая;

Тернопольская область – 68 случаев;

Харьковская область – 328 случаев;

Херсонская область – 176 случаев;

Хмельницкая область – 93 случая;

Черкасская область – 105 случаев;

Черновицкая область – 54 случая;

Черниговская область – 94 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украину прибыла партия Pfizer, которую закупили за государственные деньги

Источник: 24 канал

26 мая около 10:00 утра в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского прибыла партия вакцин производства Pfizer / BioNTech. Вакцину закупили за средства государственного бюджета.

Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а оттуда развезут по регионам Украины. Закупку вакцины Pfizer по поручению правительства Украины осуществило международное закупочное агентство Crown Agents. Всего сегодня прибыло 117 тысяч доз препарата.

Препараты из этой партии используют для третьего этапа вакцинации – иммунизации педагогов. Из этой партии также будут вакцинировать людей из предыдущих этапов – медиков, силовиков.

Какой будет ситуация с COVID-19 в Украине в начале лета

Источник: НАН Украины

Ученые из Национальной академии наук Украины спрогнозировали, какой будет заболеваемость в Украине в начала лета. В целом ситуация будет улучшаться. Отмечается, что среднее количество новых зафиксированных случаев в день уменьшилась до 3 767. Кроме этого, снизилась и смертность – примерно на 174 случая в день.

Прогноз заболеваемости НАН на ближайшие 2 недели:

Количество новых больных COVID-19 ежедневно будет уменьшаться по крайней мере до 8 июня,

Среднее количество новых случаев в течение недели от 26 мая по 1 июня равно 3442,

В течение недели 2 – 8 июня средний прирост новых больных равен 2914.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 26 мая

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии коронавируса мире обнаружили более 167 миллионов больных. 104 миллиона пациентов уже выздоровели. Зато 3 485 031 больной ушел из жизни от осложнений, вызванных COVID-19.

Сейчас свое лечение продолжают более 59 миллионов человек по всему миру.

Самая тяжелая ситуация в Индии, где за минувшие сутки обнаружили 208 тысяч новых больных коронавирусом. Еще 4157 пациентов умерли.

У 14% людей коронавирус вызывает минимум одно новое заболевание

Источник: BMJ

Коронавирус опасен не только осложнениями, но и долгосрочными последствиями для пациентов, в том числе молодых, которые не имели ранее проблем со здоровьем. Американские ученые оценили вероятность возникновения нового диагноза после COVID-19 и сделали тревожные выводы.

Результаты показали, что у 14% пациентов после COVID-19 диагностировали минимум одно новое заболевание, которое нужно лечить.

"Повышенный риск клинических последствий после острого инфекционного периода заметили в различных системах органов, включая сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения", – отметили ученые.

Как вакцинация влияет на постковидный синдром

Источник: Annals of Internal Medicine

Новое исследование показывает, что при постковидном синдроме вакцинация против COVID-19 безопасна. Поэтому люди, которые только переболели коронавирусом, могут не откладывать вакцинацию. В исследовании приняли участие 163 пациентов: все они страдали от постковидного синдрома в течение примерно восьми месяцев. Всего ученые обнаружили у них 159 различных симптомов, которые появились после перенесенной инфекции. Самыми распространенными были:

усталость (у 75%);

одышка (61%);

бессонница (53%).

Влияние вакцинации на постковид

Из всех участников исследования 44 вакцинировали против COVID-19 – часть получила прививки производства Pfizer-BioNTech, другая – Oxford-AstraZeneca. Через месяц они заново заполнили анкеты, касающиеся их самочувствия, качества жизни и симптомов постковидного синдрома.

82% пациентов сообщали как минимум об одном симптоме. Из 159 симптомов, которые были обнаружены в начале исследования, после прививки 23,2% облегчились, 5,6% стали протекать тяжелее, 71,1% не изменились. Значительного ухудшения качества жизни не наблюдалось ни у одного из пациентов. Состояние людей после прививки никак не зависело от того, вакцину какого производителя использовали.

Во Франции вспышка "очень редкого" варианта коронавируса

Источник: The Guardian

Новый вариант коронавируса обнаружили у около 50 граждан Франции. Региональный орган здравоохранения описал его как "очень редкий". Новый штамм назвали "вариантом Бордо". Для его выявления в стране уже создали дополнительные центры тестирования.

Около 80% всех новых случаев инфицирования коронавирусом во Франции является британским штаммом. И он начал мутировать.